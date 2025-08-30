Az XRP az áttörés küszöbén áll – Raoul Pal szerint jön a rally

Egy neves makrogazdasági elemző, Raoul Pal szerint az XRP ismét egy nagyobb emelkedés előtt állhat – hasonlóan ahhoz, amikor 2021-ben 0,20 dollárról egészen 2 dollár fölé ugrott.

Az elemző úgy gondolja, hogy az XRP belépett abba a szakaszba, amit ő „full porting”-nak („teljes átállás”) nevez. Ez a folyamat arra utal, hogy a token hosszú konszolidációs időszaka végéhez közeledik, és hamarosan egy új, erőteljes emelkedő trend indulhat el.

Pal, a Global Macro Investor vezérigazgatója megosztott egy tíz évet felölelő árfolyamgrafikont. Az ábra jól mutatja: az XRP több alkalommal is hosszú ideig oldalazott csökkenő háromszögekben vagy ék alakzatokban, majd hirtelen kitört és nagy ralit produkált.

Úgy véli, hogy a jelenlegi technikai kép erősen emlékeztet azokra a ciklusokra, amelyek végül hatalmas árfolyam-emelkedést hoztak.

DOGE – in the waiting room. Will full port when OTHERS does… pic.twitter.com/8GclPsBSSw — Raoul Pal (@RaoulGMI) August 29, 2025

A „teljes átállás” Pal értelmezésében azt jelenti, hogy egy eszköz több évnyi szűkülő mozgástartomány („kompresszió”) után végre áttör, és belép a tágulás, vagyis az expanzió szakaszába.

Az XRP mostani szerkezete hasonlít a kitörések előtti időszakokra

Az XRP esetében a kompresszió azt jelenti, hogy az ár egyre szűkebb sávban mozog, miközben a volatilitás fokozatosan csökken. A növekedés pedig akkor indul, amikor a token kitör ebből a szorításból, és ezután gyakran parabolikus emelkedés következik. Pal szerint most éppen ezen a fordulóponton állhatunk.

A grafikon négy nagyobb struktúrát mutat. 2014 és 2017 között az XRP egy csökkenő háromszögben mozgott mielőtt kitört, és csatlakozott a bikapiac nagy ralijához. 2018 és 2020 között hasonló történt, ezúttal egy eső ékben, majd 2020 végén ismét hatalmas emelkedés következett.

2021 és 2023 között újabb ék alakzat alakult ki a hosszú távú támasz felett. Ebből végül 2023-2024 fordulóján sikerült kitörnie. Pal szerint mostanra egy emelkedő háromszög rajzolódik ki, közvetlenül a régóta várt 3 dolláros szint alatt.

A cikk írásának pillanatában az XRP körülbelül 2,90 dolláron forog, ami 3,4%-os napi és közel 7%-os heti visszaesést jelent. A 3 dollár továbbra is erős ellenállásnak bizonyul – ez az ár, amelyet 2021 óta nem sikerült újra tartósan meghódítania.

A „teljes átállás” egy évek óta érlelődő ralit indíthat be

Pal szerint, ha a radikális változás valóban beindul, az XRP előtt megnyílhat az út egy új fejlődési szakasz felé. Ugyanúgy, ahogy 2021-ben 0,20 dollárról több mint 2 dollárig száguldott.

Az XRP továbbra is a piac egyik legnagyobb figyelmet kapó tokenje. Köszönhető mindez a Ripple-höz fűződő kapcsolatának és az amerikai hatóságokkal folytatott, évek óta húzódó jogi csatározásoknak. Ennek ellenére az árfolyam folyamatosan olyan alakzatokat formál, amelyeket a kereskedők klasszikus kitörési mintákként értékelnek.

Pal értelmezése szerint a token most a legújabb kompressziós ciklus végéhez közelít.

Ha a történelem ismétli önmagát, a „teljes átállás” hamarosan egy új emelkedő trendet indíthat el. Az XRP-tulajdonosok számára ez egy olyan expanziós szakasz kezdete lehet, amelyre évek óta várnak.