A Solana ETF-ek sorsa októberig parkolópályán pihen

Author Tóth-Giczei Beáta Last updated: Augusztus 15, 2025

Az amerikai szabályozó hatóság elhalasztotta a Bitwise, a 21Shares, a Canary Funds és a Marinade Finance Solana ETF javaslatait.

Az amerikai SEC meghosszabbította a két Solana tőzsdén kereskedett alap (ETF) beadványának elbírálási idejét 2025. október 16-ig.

A SEC úgy véli, hogy a hosszabbítása elegendő időt nyújt arra, hogy átgondolják a Bitwise és a 21Shares Solana ETF javaslatait. A korábbi határidő eredetileg augusztus 17-ére esett.

A Bizottság úgy találta, hogy indokolt hosszabb időt kijelölni a javasolt szabálymódosítás jóváhagyására vagy elutasítására. Erre azért van szükség, hogy kellő ideje legyen annak megfontolására – áll a csütörtöki beadványban.

A legfeljebb 60 napos hosszabbítás lesz az utolsó határidő a döntésre, a jóváhagyásra vagy az elutasításra.

Továbbá a hatóság késleltette a Canary Funds és a Marinade Finance javaslatait is – jegyezte meg James Seyffart, a Bloomberg ETF elemzője.

„Gyanítom, hogy nem látunk már sok hasonlót” – írta az X-en. „Arra számítunk, hogy a standard spot Solana ETF-eket legkésőbb október közepéig jóváhagyják.”

Elfogadhatják a Solana ETF-eket októberben?

Ugyan a SEC késlelteti az altcoin ETF-ekről szóló döntéseket, Nate Geraci, a The ETF Store elnöke bizakodó azzal kapcsolatban, hogy hamarosan sokféle kripto ETF jelenhet meg a piacon.

A CNBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy a kedvező szabályozási változások, valamint a Bitcoin és Ether alapokba való rekord mennyiségű tőkeáramlás nagy lendületet kölcsönöznek az altcoinoknak. Szerinte az új szabályok termékbevezetések áradatát indíthatják el a következő hónapok során.

Andrejs Balans, a YouHodler kockázatkezelője a Cryptonewsnak azt mondta, hogy a Bitcoin és az Ethereum mellett más projektek, például a Solana és a Polkadot is felkeltették az intézményi befektetők érdeklődését. Igaz, ezeket még mindig kísérleti stádiumban lévőnek tekintik.

„Ezek közül csak néhánynak van esélye arra, hogy komoly figyelmet kapjon a nagy tőkebefektetőktől.”

A SOL 200 dollár fölé emelkedett, erős emelkedő trendet jelez

A Solana ára csütörtökön 209 dollárra csúcsosodott, hiszen egyre többen beszélnek az amerikai Solana ETF bevezetésének lehetőségéről. A CoinMarketCap szerint az elmúlt 24 órában a legalacsonyabb ár 188,41 dollár, a legmagasabb pedig 195,9 dollár volt.

A CoinGlass adatai szerint jelentős vásárlási aktivitás volt tapasztalható a származékos piacon. A nyitott pozíciók (OI) értéke meglehetősen közel került egy korábbi csúcshoz. Ez arra utal, hogy a kereskedők az emelkedő trend folytatására számítanak.

Emellett az elmúlt 24 órában a kriptós likvidálások összege elérte a 938,52 millió dollárt. Ebből mintegy 60,1 millió dollárnyi SOL long pozíció volt.