¿Estamos ante un nuevo mercado bajista para Bitcoin?
El mercado cripto está por debajo de los 4.000.000 millones dólares y el Bitcoin (BTC) ha perdido impulso después de su racha alcista de verano debido a liquidaciones por posiciones apalancadas, cambio de sentimiento de los inversores y etapas naturales del ciclo.
Hechos clave:
- La capitalización de mercado está por debajo de los 4.000.000 millones alcanzado en agosto.
- El indicador de sentimiento de mercado de CoinMarketCap está marcando el miedo.
- La demanda ha disminuido, las acciones de empresas clave en la tenencia del Bitcoin están en declive y las liquidaciones masivas de posiciones largas han tenido consecuencias negativas en el mercado cripto.
- Analistas infieren que el ciclo natural de alza y baja estaría siendo la principal razón para el retroceso.
- Los inversionistas se han decantado por apuestas más seguras como los activos tradicionales.
El rally del Bitcoin apalancó el mercado cripto que llegó a tener una capitalización de mercado de 4.120 millones de dólares, la adopción estaba viéndose más palpable y las posiciones largas estaban teniendo cabida entre los inversores.
Sin embargo, el indicador del sentimiento del mercado marca índices de miedo, la demanda está bajando y el precio de las criptomonedas está sufriendo las consecuencias.
Los ciclos del mercado se hacen notar con el Bitcoin en declive
Hay analistas que mantienen que los ciclos naturales de euforia y miedo son los que están marcando el comportamiento del Bitcoin, de las criptomonedas con más futuro y de las mejores memecoins.
EXCAVO, analista del BTC en TradingView comentó que el mercado bajista se espera desde el próximo 09 de octubre, y se basa en que luego de 151 semanas al alza siguen 51 semanas en declive, aunque no deja de lado la posibilidad de que el Bitcoin alcance los 300.000 dólares a largo plazo.
La demanda por las criptomonedas cae
La confianza en el mercado es la clave en las criptomonedas y los inversores podrían estar queriendo refugiarse en los activos tradicionales en tiempos de incertidumbre. El oro ha ganado un 11% en rendimiento y los bonos del Tesoro también han tomado protagonismo, indica en su análisis la agencia Reuters.
A pesar del reciente recorte de las tasas de interés, que se pensaba iba a disparar el mercado cripto, la liquidez ya había sido absorbida durante la temporada alcista y el impacto positivo no fue de la magnitud que muchos esperaban.
Además, la caída de las acciones con tesorería en Bitcoin como Strategy y Metaplanet ha dado la idea de que la estrategia de acumular criptomonedas pueda estar perdiendo fuerza.
