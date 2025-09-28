¿Estamos ante un nuevo mercado bajista para Bitcoin?

La caída de la demanda y las liquidaciones masivas en BTC refuerzan la idea de que el mercado entra en una fase bajista natural.

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

El mercado cripto está por debajo de los 4.000.000 millones dólares y el Bitcoin (BTC) ha perdido impulso después de su racha alcista de verano debido a liquidaciones por posiciones apalancadas, cambio de sentimiento de los inversores y etapas naturales del ciclo.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: La capitalización de mercado está por debajo de los 4.000.000 millones alcanzado en agosto.

El indicador de sentimiento de mercado de CoinMarketCap está marcando el miedo.

La demanda ha disminuido, las acciones de empresas clave en la tenencia del Bitcoin están en declive y las liquidaciones masivas de posiciones largas han tenido consecuencias negativas en el mercado cripto.

Analistas infieren que el ciclo natural de alza y baja estaría siendo la principal razón para el retroceso.

Los inversionistas se han decantado por apuestas más seguras como los activos tradicionales.

El rally del Bitcoin apalancó el mercado cripto que llegó a tener una capitalización de mercado de 4.120 millones de dólares, la adopción estaba viéndose más palpable y las posiciones largas estaban teniendo cabida entre los inversores.

Sin embargo, el indicador del sentimiento del mercado marca índices de miedo, la demanda está bajando y el precio de las criptomonedas está sufriendo las consecuencias.

Los ciclos del mercado se hacen notar con el Bitcoin en declive

Hay analistas que mantienen que los ciclos naturales de euforia y miedo son los que están marcando el comportamiento del Bitcoin, de las criptomonedas con más futuro y de las mejores memecoins.

EXCAVO, analista del BTC en TradingView comentó que el mercado bajista se espera desde el próximo 09 de octubre, y se basa en que luego de 151 semanas al alza siguen 51 semanas en declive, aunque no deja de lado la posibilidad de que el Bitcoin alcance los 300.000 dólares a largo plazo.

It's over. The bull market ended on September 13th, as I've been signaling. I'm selling everything. Here's my personal game plan for the next two years. pic.twitter.com/p4MYiml5s4 — EXCAVO (@EXCAVO) September 23, 2025

La demanda por las criptomonedas cae

La confianza en el mercado es la clave en las criptomonedas y los inversores podrían estar queriendo refugiarse en los activos tradicionales en tiempos de incertidumbre. El oro ha ganado un 11% en rendimiento y los bonos del Tesoro también han tomado protagonismo, indica en su análisis la agencia Reuters.

A pesar del reciente recorte de las tasas de interés, que se pensaba iba a disparar el mercado cripto, la liquidez ya había sido absorbida durante la temporada alcista y el impacto positivo no fue de la magnitud que muchos esperaban.

Además, la caída de las acciones con tesorería en Bitcoin como Strategy y Metaplanet ha dado la idea de que la estrategia de acumular criptomonedas pueda estar perdiendo fuerza.