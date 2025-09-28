BTC $110,427.44 0.81%
¿Estamos ante un nuevo mercado bajista para Bitcoin?

La caída de la demanda y las liquidaciones masivas en BTC refuerzan la idea de que el mercado entra en una fase bajista natural.
¿Estamos ante un nuevo mercado bajista para Bitcoin?
El mercado cripto está por debajo de los 4.000.000 millones dólares y el Bitcoin (BTC) ha perdido impulso después de su racha alcista de verano debido a liquidaciones por posiciones apalancadas, cambio de sentimiento de los inversores y etapas naturales del ciclo.

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • La capitalización de mercado está por debajo de los 4.000.000 millones alcanzado en agosto.
  • El indicador de sentimiento de mercado de CoinMarketCap está marcando el miedo.
  • La demanda ha disminuido, las acciones de empresas clave en la tenencia del Bitcoin están en declive y las liquidaciones masivas de posiciones largas han tenido consecuencias negativas en el mercado cripto.
  • Analistas infieren que el ciclo natural de alza y baja estaría siendo la principal razón para el retroceso.
  • Los inversionistas se han decantado por apuestas más seguras como los activos tradicionales.

El rally del Bitcoin apalancó el mercado cripto que llegó a tener una capitalización de mercado de 4.120 millones de dólares, la adopción estaba viéndose más palpable y las posiciones largas estaban teniendo cabida entre los inversores.

Sin embargo, el indicador del sentimiento del mercado marca índices de miedo, la demanda está bajando y el precio de las criptomonedas está sufriendo las consecuencias.

Los ciclos del mercado se hacen notar con el Bitcoin en declive

Hay analistas que mantienen que los ciclos naturales de euforia y miedo son los que están marcando el comportamiento del Bitcoin, de las criptomonedas con más futuro y de las mejores memecoins.

EXCAVO, analista del BTC en TradingView comentó que el mercado bajista se espera desde el próximo 09 de octubre, y se basa en que luego de 151 semanas al alza siguen 51 semanas en declive, aunque no deja de lado la posibilidad de que el Bitcoin alcance los 300.000 dólares a largo plazo.

La demanda por las criptomonedas cae

La confianza en el mercado es la clave en las criptomonedas y los inversores podrían estar queriendo refugiarse en los activos tradicionales en tiempos de incertidumbre. El oro ha ganado un 11% en rendimiento y los bonos del Tesoro también han tomado protagonismo, indica en su análisis la agencia Reuters.

A pesar del reciente recorte de las tasas de interés, que se pensaba iba a disparar el mercado cripto, la liquidez ya había sido absorbida durante la temporada alcista y el impacto positivo no fue de la magnitud que muchos esperaban.

Además, la caída de las acciones con tesorería en Bitcoin como Strategy y Metaplanet ha dado la idea de que la estrategia de acumular criptomonedas pueda estar perdiendo fuerza.

