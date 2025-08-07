Los ETF de BTC recaudan más 90 millones tras una racha de pérdidas

La positiva a la disminución de las tasas de interés han hecho cambios positivos en el sentimiento de mercado

Las entradas de los ETF de Bitcoin (BTC) han superado los 90 millones, luego de una semana registrando salidas millonarias.

Hechos clave: Los ETF de BTC habían estado perdiendo cifras millonarias durante 4 días.

El miércoles 06 de agosto se inyectaron 91,6 millones a los fondos de inversión.

Este cambio representa un sentimiento de mercado positivo ante los posibles recortes en las tasas de interés.

Asimismo, el presidente Trump despidió a directivos de la Oficina de Estadísticas Laborales debido a informes negativos de mayo y junio.

Mientras tanto los ETF de ETH han tenido cifras optimistas los últimos dos días.

Luego de una racha negativa de una semana, este miércoles 06 de agosto los ETF de Bitcoin (BTC) han recaudado una suma millonaria, según muestran los datos de Farside Investors, sugiriendo que los inversores pueden estar renovando su confianza en el mercado.

Un informe de CoinShares analiza que los productos de inversión como los ETF son especialmente sensibles a los datos económicos, por ende un posible recorte de las tasas que viene especulándose por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, ha podido avivar el sentimiento de mercado.

¿Qué ha pasado con los ETF de BTC?

Desde el 31 de julio los fondos de ETF de BTC han terminado en rojo debido a la gran cantidad de salidas, en total unos 196 millones de dólares registrados. Este sentimiento se avivó debido a la preocupación de la estanflación de la economía estadounidense.

Pero ahora se puede notar un cambio en el mercado. Las probabilidades de una disminución en las tasas de interés, la reacción del presidente Donald Trump ante los datos negativos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) y la acción al despedir a su director, han podido provocar cambios positivos en el sector.

Shawn Young, analista de MEXC Reaserch ha hablado sobre el tema, mencionando que “la desaceleración de la inflación, la resiliencia de Bitcoin y los niveles de soporte clave”. El analista destaca también el soporte que ha tenido el BTC los últimos días después de una racha bajista el fin de semana, pero rescata que hay que tener cautela antes de predecir una racha alcista sostenida.

Los ETF de Ethereum se ven con buenos ojos

Entretanto, los ETF de Ethereum (ETH) han tenido buenos números de recaudación los últimos días. Solo el miércoles ingresaron 35,1 millones a los fondos, rompiendo con dos días de pérdidas.

Los dominantes aquí fueron los fondos de BlackRock con 122,2 millones de dólares acumulados en dos días, Vanek y 21shares que han recaudado 5,2 y 4 millones de dólares respectivamente.

El mercado de las criptomonedas se recupera poco a poco, nuestra guía con las criptomonedas que más han subido puede ser de utilidad para el inversor que busca un análisis profundo de la situación actual.