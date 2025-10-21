Ripple se dirige a Washington: ¿qué está pasando?

Ripple se prepara para influir en el futuro regulatorio de las criptomonedas en Estados Unidos al participar en una mesa redonda del Senado junto a los principales actores del sector.

Redactor de contenido Alberto Rodríguez De La Cruz Redactor de contenido Alberto Rodríguez De La Cruz Acerca del autor Alberto desempeña la labor de redacción de contenidos en Crypto News. Su labor implica investigar a fondo las últimas tendencias y desarrollos en el mundo de las criptomonedas y las finanzas, para... Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Última actualización: Octubre 21, 2025

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Ripple da un paso político importante al reforzar su presencia en Washington D.C. y participar en el debate sobre la regulación cripto.

El director legal, Stuart Alderoty, representará a la compañía en una mesa redonda del Senado convocada por la senadora Kirsten Gillibrand.

En el encuentro participarán también Coinbase, Kraken, Chainlink, Circle, Galaxy, Uniswap y Solana Institute.

El tema central será la regulación de las finanzas descentralizadas (DeFi) y la estructura del mercado de activos digitales.

En medio del pulso constante del mercado cripto, Ripple vuelve a situarse en el centro de la conversación. No por una subida inesperada de XRP, sino por una decisión más política que financiera. La empresa ha dado un paso poco habitual entre firmas del sector: acudir directamente a Washington para participar en las discusiones sobre el futuro de la regulación digital.

Durante años, su relación con las autoridades estadounidenses fue, cuando menos, complicada. El enfrentamiento con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) marcó un antes y un después en la industria.

Ahora, Ripple busca cambiar el tono. Ya no pretende solo defenderse, sino formar parte de la construcción del marco legal que definirá cómo convivirán las criptomonedas con el sistema financiero tradicional.

Ripple entra en el debate político del Senado

El movimiento se concretará con la presencia de Stuart Alderoty, director legal de Ripple, en una mesa redonda del Senado organizada por la senadora Kirsten Gillibrand.

El encuentro reunirá a representantes de Coinbase, Chainlink, Kraken, Circle, Galaxy, Uniswap y otras figuras del ecosistema.

El objetivo: discutir la regulación de las finanzas descentralizadas (DeFi) y el papel que deberían tener los activos digitales dentro de la economía estadounidense.

Para Ripple, se trata de una oportunidad estratégica. Tras años de litigios y titulares, la compañía intenta mostrar que puede ser parte del diálogo institucional. No es un cambio menor: significa pasar de ser percibida como un desafío para los reguladores a presentarse como un socio potencial. Según analistas del sector, ese viraje podría ser decisivo en su reputación ante los bancos y fondos que hasta ahora mantenían distancia.

Lo interesante es que este acercamiento político ocurre justo cuando el mercado global muestra señales de fatiga. Las salidas de capital en Binance y la inestabilidad de algunas plataformas recordaron lo frágil que puede ser el entorno. Frente a ese panorama, la apuesta de Ripple por la diplomacia parece más sensata que nunca.

Expectativas del mercado y señales de confianza

El token XRP consiguió mantenerse estable por encima de los dos dólares, una cifra modesta pero simbólica para los seguidores del proyecto. Aunque no hay euforia, sí se percibe un cambio de ánimo.

Muchos analistas coinciden en que los avances políticos podrían influir directamente en la prediccion de precio Ripple, dado que la incertidumbre jurídica fue siempre su mayor obstáculo.

Xrp (XRP) 24h 7d 30d 1y All time

El mercado observa de cerca. Los movimientos de grandes ballenas, los flujos de salida y las noticias sobre regulación generan reacciones rápidas. En este escenario, Ripple intenta ofrecer algo distinto: previsibilidad.

Si consigue afianzar su relación con los reguladores, el proyecto podría recuperar el terreno perdido y volver a figurar entre las mejores criptomonedas para invertir, especialmente para quienes priorizan estabilidad sobre especulación.

En los pasillos del Congreso, mientras tanto, la expectativa crece. No se trata solo de una criptomoneda más, sino de una empresa que busca demostrar que la innovación y la legalidad pueden coexistir sin conflicto.

Un paso que puede marcar el rumbo del sector

El gesto de Ripple no es una maniobra de relaciones públicas; es un movimiento táctico con implicaciones a largo plazo.

Su participación en las discusiones de Washington marca un cambio en la relación entre la política y la tecnología financiera. Si el diálogo prospera, podría allanar el camino hacia un marco regulatorio más claro, capaz de atraer capital institucional y reducir la volatilidad que hoy domina el sector.

Todo apunta a que Ripple entiende el mensaje: el futuro de las criptomonedas no dependerá solo de los gráficos o la especulación, sino de su capacidad para integrarse al sistema financiero formal. Washington será el nuevo campo de batalla, y la compañía parece dispuesta a librarlo desde dentro.