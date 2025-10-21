Ripple se dirige a Washington: ¿qué está pasando?
- Ripple da un paso político importante al reforzar su presencia en Washington D.C. y participar en el debate sobre la regulación cripto.
- El director legal, Stuart Alderoty, representará a la compañía en una mesa redonda del Senado convocada por la senadora Kirsten Gillibrand.
- En el encuentro participarán también Coinbase, Kraken, Chainlink, Circle, Galaxy, Uniswap y Solana Institute.
- El tema central será la regulación de las finanzas descentralizadas (DeFi) y la estructura del mercado de activos digitales.
En medio del pulso constante del mercado cripto, Ripple vuelve a situarse en el centro de la conversación. No por una subida inesperada de XRP, sino por una decisión más política que financiera. La empresa ha dado un paso poco habitual entre firmas del sector: acudir directamente a Washington para participar en las discusiones sobre el futuro de la regulación digital.
Durante años, su relación con las autoridades estadounidenses fue, cuando menos, complicada. El enfrentamiento con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) marcó un antes y un después en la industria.
Ahora, Ripple busca cambiar el tono. Ya no pretende solo defenderse, sino formar parte de la construcción del marco legal que definirá cómo convivirán las criptomonedas con el sistema financiero tradicional.
Ripple entra en el debate político del Senado
El movimiento se concretará con la presencia de Stuart Alderoty, director legal de Ripple, en una mesa redonda del Senado organizada por la senadora Kirsten Gillibrand.
El encuentro reunirá a representantes de Coinbase, Chainlink, Kraken, Circle, Galaxy, Uniswap y otras figuras del ecosistema.
El objetivo: discutir la regulación de las finanzas descentralizadas (DeFi) y el papel que deberían tener los activos digitales dentro de la economía estadounidense.
Para Ripple, se trata de una oportunidad estratégica. Tras años de litigios y titulares, la compañía intenta mostrar que puede ser parte del diálogo institucional. No es un cambio menor: significa pasar de ser percibida como un desafío para los reguladores a presentarse como un socio potencial. Según analistas del sector, ese viraje podría ser decisivo en su reputación ante los bancos y fondos que hasta ahora mantenían distancia.
Lo interesante es que este acercamiento político ocurre justo cuando el mercado global muestra señales de fatiga. Las salidas de capital en Binance y la inestabilidad de algunas plataformas recordaron lo frágil que puede ser el entorno. Frente a ese panorama, la apuesta de Ripple por la diplomacia parece más sensata que nunca.
Expectativas del mercado y señales de confianza
El token XRP consiguió mantenerse estable por encima de los dos dólares, una cifra modesta pero simbólica para los seguidores del proyecto. Aunque no hay euforia, sí se percibe un cambio de ánimo.
Muchos analistas coinciden en que los avances políticos podrían influir directamente en la prediccion de precio Ripple, dado que la incertidumbre jurídica fue siempre su mayor obstáculo.
El mercado observa de cerca. Los movimientos de grandes ballenas, los flujos de salida y las noticias sobre regulación generan reacciones rápidas. En este escenario, Ripple intenta ofrecer algo distinto: previsibilidad.
Si consigue afianzar su relación con los reguladores, el proyecto podría recuperar el terreno perdido y volver a figurar entre las mejores criptomonedas para invertir, especialmente para quienes priorizan estabilidad sobre especulación.
En los pasillos del Congreso, mientras tanto, la expectativa crece. No se trata solo de una criptomoneda más, sino de una empresa que busca demostrar que la innovación y la legalidad pueden coexistir sin conflicto.
Un paso que puede marcar el rumbo del sector
El gesto de Ripple no es una maniobra de relaciones públicas; es un movimiento táctico con implicaciones a largo plazo.
Su participación en las discusiones de Washington marca un cambio en la relación entre la política y la tecnología financiera. Si el diálogo prospera, podría allanar el camino hacia un marco regulatorio más claro, capaz de atraer capital institucional y reducir la volatilidad que hoy domina el sector.
Todo apunta a que Ripple entiende el mensaje: el futuro de las criptomonedas no dependerá solo de los gráficos o la especulación, sino de su capacidad para integrarse al sistema financiero formal. Washington será el nuevo campo de batalla, y la compañía parece dispuesta a librarlo desde dentro.
