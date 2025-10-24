Mientras el precio de Ethereum se mantiene en los 3.800 analistas predicen un nuevo repunte
- El precio de Ethereum ronda los 3.800 USD tras semanas de relativa calma.
- Analistas consideran que la fase actual podría anticipar un nuevo tramo alcista.
- El rango técnico entre 3.700 y 3.850 USD sugiere un proceso de acumulación.
- Un cierre por encima de 3.950 USD abriría el camino hacia los 4.400 USD.
El precio de Ethereum ronda los 3.800 dólares. No parece un gran número, pero detrás de esa estabilidad hay una historia interesante. Después de meses de vaivenes, el activo parece tomarse un respiro.
Algunos lo interpretan como simple pausa; otros creen que es la calma previa a un nuevo impulso. Lo cierto es que los fundamentos siguen firmes y el contexto macro empieza a ofrecer algo de oxígeno.
Una pausa que podría esconder impulso
Ethereum lleva varias semanas moviéndose en un rango estrecho, entre los 3.700 y los 3.850 dólares. Esa quietud, en un mercado acostumbrado a los sobresaltos, resulta llamativa. Algunos operadores dicen que es el tipo de comportamiento que precede a un cambio de tendencia.
El mercado, por ahora, respira. Los indicadores técnicos —RSI, MACD, volumen— no muestran señales de fatiga. Más bien apuntan a un equilibrio entre oferta y demanda, algo poco habitual en activos de alta volatilidad. Mientras tanto, la Reserva Federal insinúa que podría comenzar a bajar los tipos. Ese simple matiz ha devuelto cierto apetito por riesgo a los inversores, lo que suele traducirse en entradas moderadas hacia activos como Ethereum.
En el frente minorista, el flujo de operaciones vuelve a crecer con discreción. No hay euforia, pero sí un tono más confiado. En informes recientes, algunos analistas vuelven a incluir al activo entre las mejores criptomonedas para invertir, especialmente por su papel central en las finanzas descentralizadas.
Lo que sostiene la confianza
La red de Ethereum sigue viva y ocupada. Las transacciones diarias se mantienen altas y las soluciones de segunda capa reducen los costos, algo que muchos usuarios esperaban desde hace tiempo. Ese avance técnico mantiene el interés y refuerza la demanda del token.
En el plano del mercado, el precio de Ethereum encara una resistencia importante cerca de los 3.950 dólares. Superar esa zona podría abrir paso a una extensión hacia los 4.400, según distintos modelos de predicción de precio Ethereum. No hay consenso total, pero la mayoría coincide en que el escenario base sigue siendo alcista.
El otro punto clave es el capital institucional. Fondos especializados y empresas del sector blockchain han ido aumentando su exposición a Ethereum. No son compras masivas, pero sí un flujo constante, que da estabilidad y una sensación de madurez que antes no existía.
Lo que viene para el mercado y Ethereum
El mercado no se mueve por deseo, sino por condiciones. Y las condiciones, hoy, parecen algo más amables. Si la liquidez global se mantiene y la inflación no sorprende al alza, Ethereum tiene margen para seguir ganando terreno.
Eso sí, la cautela sigue siendo la palabra más repetida. Cualquier cambio en la política monetaria o una reacción del dólar podría alterar el panorama.
Por ahora, Ethereum conserva su rol de referencia tecnológica y activo puente entre el mundo financiero tradicional y el digital. Puede que la calma no dure demasiado, pero de momento, sirve como base para pensar en otro tramo de crecimiento.
Leer más:
- La UE prohíbe la operativa de exchanges rusos y la stablecoin A7A5
- Donald Trump indulta al fundador de Binance: ¿regresará al exchange?
- Demanda colectiva busca develar quién orquestó el fraude detrás de las memecoins MELANIA y LIBRA