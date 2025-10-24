Mientras el precio de Ethereum se mantiene en los 3.800 analistas predicen un nuevo repunte

El precio de Ethereum mantiene su equilibrio en torno a los 3.800 USD. Analistas observan señales técnicas y de liquidez que podrían anticipar un repunte.

Redactor de contenido Alberto Rodríguez De La Cruz Redactor de contenido Alberto Rodríguez De La Cruz Acerca del autor Alberto desempeña la labor de redacción de contenidos en Crypto News. Su labor implica investigar a fondo las últimas tendencias y desarrollos en el mundo de las criptomonedas y las finanzas, para... Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Última actualización: Octubre 24, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

El precio de Ethereum ronda los 3.800 USD tras semanas de relativa calma.

Analistas consideran que la fase actual podría anticipar un nuevo tramo alcista.

El rango técnico entre 3.700 y 3.850 USD sugiere un proceso de acumulación.

Un cierre por encima de 3.950 USD abriría el camino hacia los 4.400 USD.

El precio de Ethereum ronda los 3.800 dólares. No parece un gran número, pero detrás de esa estabilidad hay una historia interesante. Después de meses de vaivenes, el activo parece tomarse un respiro.

Algunos lo interpretan como simple pausa; otros creen que es la calma previa a un nuevo impulso. Lo cierto es que los fundamentos siguen firmes y el contexto macro empieza a ofrecer algo de oxígeno.

Una pausa que podría esconder impulso

Ethereum lleva varias semanas moviéndose en un rango estrecho, entre los 3.700 y los 3.850 dólares. Esa quietud, en un mercado acostumbrado a los sobresaltos, resulta llamativa. Algunos operadores dicen que es el tipo de comportamiento que precede a un cambio de tendencia.

Ethereum (ETH) 24h 7d 30d 1y All time

El mercado, por ahora, respira. Los indicadores técnicos —RSI, MACD, volumen— no muestran señales de fatiga. Más bien apuntan a un equilibrio entre oferta y demanda, algo poco habitual en activos de alta volatilidad. Mientras tanto, la Reserva Federal insinúa que podría comenzar a bajar los tipos. Ese simple matiz ha devuelto cierto apetito por riesgo a los inversores, lo que suele traducirse en entradas moderadas hacia activos como Ethereum.

En el frente minorista, el flujo de operaciones vuelve a crecer con discreción. No hay euforia, pero sí un tono más confiado. En informes recientes, algunos analistas vuelven a incluir al activo entre las mejores criptomonedas para invertir, especialmente por su papel central en las finanzas descentralizadas.

Lo que sostiene la confianza

La red de Ethereum sigue viva y ocupada. Las transacciones diarias se mantienen altas y las soluciones de segunda capa reducen los costos, algo que muchos usuarios esperaban desde hace tiempo. Ese avance técnico mantiene el interés y refuerza la demanda del token.

En el plano del mercado, el precio de Ethereum encara una resistencia importante cerca de los 3.950 dólares. Superar esa zona podría abrir paso a una extensión hacia los 4.400, según distintos modelos de predicción de precio Ethereum. No hay consenso total, pero la mayoría coincide en que el escenario base sigue siendo alcista.

El otro punto clave es el capital institucional. Fondos especializados y empresas del sector blockchain han ido aumentando su exposición a Ethereum. No son compras masivas, pero sí un flujo constante, que da estabilidad y una sensación de madurez que antes no existía.

Lo que viene para el mercado y Ethereum

El mercado no se mueve por deseo, sino por condiciones. Y las condiciones, hoy, parecen algo más amables. Si la liquidez global se mantiene y la inflación no sorprende al alza, Ethereum tiene margen para seguir ganando terreno.

Eso sí, la cautela sigue siendo la palabra más repetida. Cualquier cambio en la política monetaria o una reacción del dólar podría alterar el panorama.

Por ahora, Ethereum conserva su rol de referencia tecnológica y activo puente entre el mundo financiero tradicional y el digital. Puede que la calma no dure demasiado, pero de momento, sirve como base para pensar en otro tramo de crecimiento.