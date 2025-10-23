BTC $110,028.44 2.06%
ETH $3,891.86 2.18%
SOL $191.76 5.38%
PEPE $0.0000069 2.59%
SHIB $0.000010 2.04%
BNB $1,136.39 6.38%
DOGE $0.19 2.60%
XRP $2.40 0.88%
Cryptonews Noticias de Blockchain

Demanda colectiva busca develar quién orquestó el fraude detrás de las memecoins MELANIA y LIBRA

Blockchain Criptomonedas Memecoins
Una demanda colectiva en EE. UU. señala a Ben Chow como el posible responsable de un esquema fraudulento detrás de las memecoins MELANIA y LIBRA.
Redactor de contenido
Alberto Rodríguez De La Cruz
Redactor de contenido
Alberto Rodríguez De La Cruz
Acerca del autor

Alberto desempeña la labor de redacción de contenidos en Crypto News. Su labor implica investigar a fondo las últimas tendencias y desarrollos en el mundo de las criptomonedas y las finanzas, para...

Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Marina Flores
Editora de contenidos
Marina Flores
Acerca del autor

Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
Demanda colectiva busca develar quién orquestó el fraude detrás de las memecoins MELANIA y LIBRA
Demanda colectiva busca develar quién orquestó el fraude detrás de las memecoins MELANIA y LIBRA

Por qué confiar en CryptoNews

  • Inversores demandan por presunto fraude en las memecoins MELANIA y LIBRA.
  • Ben Chow es señalado como el principal organizador del esquema.
  • Se alega un patrón de “pump and dump” para inflar precios y vender en el máximo.
  • El caso podría sentar un precedente legal para el mercado de memecoins.

El ecosistema cripto enfrenta un nuevo escándalo judicial. Una demanda colectiva presentada en Estados Unidos busca revelar quién estuvo detrás del presunto fraude que afectó a los inversionistas de las memecoins MELANIA y LIBRA.

Según la acusación, los compradores habrían sido víctimas de una manipulación planificada que infló los precios artificialmente antes del colapso.

El caso refleja los riesgos del mercado de las memecoins, donde la especulación y la falta de regulación pueden convertir cualquier tendencia viral en una trampa. En el centro del litigio aparece el desarrollador Ben Chow, señalado como supuesto coordinador del esquema que habría utilizado estrategias de promoción para atraer capital minorista.

Acusaciones y desarrollo del caso

La demanda sostiene que Chow organizó un esquema de pump and dump, impulsando el precio de MELANIA y LIBRA mediante campañas coordinadas en redes sociales, foros y grupos de inversión. Luego, los principales tenedores habrían vendido sus posiciones en el punto máximo, dejando a los nuevos compradores con pérdidas importantes.

De acuerdo con los documentos judiciales, la maniobra habría seguido un patrón repetido en otros fraudes de tokens virales: entusiasmo inicial, subida abrupta, liquidación masiva y desplome.
Los demandantes afirman que no se trató de una simple oscilación del mercado, sino de una estrategia premeditada con fines de lucro. Buscan compensaciones económicas y la identificación de todos los involucrados.

El uso del nombre MELANIA, inspirado en la ex primera dama de Estados Unidos, fue clave para captar atención mediática y dotar al proyecto de una imagen aspiracional. En pocas semanas, el token acumuló miles de compradores impulsados por la publicidad viral y las promesas de ganancias rápidas.

Impacto en el mercado de memecoins

La revelación del caso generó incertidumbre en un segmento ya marcado por la volatilidad. Algunos inversores interpretan la noticia como una advertencia sobre los riesgos de las monedas basadas en tendencias, mientras otros creen que la exposición mediática podría impulsar una depuración en el sector.

Melania Trump (MELANIA)
24h7d30d1yAll time

Aun con el ruido, las memecoins siguen atrayendo flujos significativos de capital. En 2025, estos activos continúan siendo uno de los motores del comercio minorista, impulsados por redes sociales y comunidades digitales. Sin embargo, la falta de supervisión clara los mantiene vulnerables a abusos similares.

Especialistas señalan que el caso MELANIA-LIBRA podría acelerar la creación de marcos regulatorios específicos para activos de carácter viral. Un entorno más transparente ayudaría a separar los proyectos serios de las iniciativas especulativas.

Entre los pocos que destacan por su desarrollo técnico o respaldo comunitario, algunos logran posicionarse entre las mejores memecoins del mercado, combinando humor y utilidad con una gestión más profesional.

Lo que sigue en la investigación

La demanda se encuentra en etapa preliminar. Las autoridades analizan transacciones y billeteras relacionadas con los presuntos responsables. Si se comprueba la manipulación, el caso podría sentar un precedente importante para la protección de los inversores minoristas.

En caso contrario, servirá como recordatorio de los riesgos que acompañan a la especulación sin control. De cualquier manera, MELANIA y LIBRA ya se han convertido en ejemplos de cómo la viralidad y el anonimato pueden cruzar la línea entre innovación y abuso.

El desenlace marcará un punto de inflexión en la historia reciente del mercado cripto, que sigue enfrentando el desafío de equilibrar libertad, transparencia y responsabilidad.

Leer más:

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$3,906,672,336,167
1.18

Más

Noticias de Blockchain
El precio de HyperLiquid en la mira de los traders: ¿qué esperar a corto plazo?
Alberto Rodríguez De La Cruz
Alberto Rodríguez De La Cruz
2025-10-23 14:20:08
Noticias
Noticias de criptomonedas en tiempo real: EN DIRECTO predicciones y análisis del mercado – 23 de octubre de 2025
2025-10-23 07:21:45
Alberto Rodríguez De La Cruz
Redactor de contenido
Alberto desempeña la labor de redacción de contenidos en Crypto News. Su labor implica investigar a fondo las últimas tendencias y desarrollos en el mundo de las criptomonedas y las finanzas, para luego redactar artículos informativos, análisis de mercado y guías prácticas.
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores