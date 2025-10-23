Demanda colectiva busca develar quién orquestó el fraude detrás de las memecoins MELANIA y LIBRA

Una demanda colectiva en EE. UU. señala a Ben Chow como el posible responsable de un esquema fraudulento detrás de las memecoins MELANIA y LIBRA.

Redactor de contenido Alberto Rodríguez De La Cruz Redactor de contenido Alberto Rodríguez De La Cruz Acerca del autor Alberto desempeña la labor de redacción de contenidos en Crypto News. Su labor implica investigar a fondo las últimas tendencias y desarrollos en el mundo de las criptomonedas y las finanzas, para... Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Última actualización: Octubre 23, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Inversores demandan por presunto fraude en las memecoins MELANIA y LIBRA.

Ben Chow es señalado como el principal organizador del esquema.

Se alega un patrón de “pump and dump” para inflar precios y vender en el máximo.

El caso podría sentar un precedente legal para el mercado de memecoins.

El ecosistema cripto enfrenta un nuevo escándalo judicial. Una demanda colectiva presentada en Estados Unidos busca revelar quién estuvo detrás del presunto fraude que afectó a los inversionistas de las memecoins MELANIA y LIBRA.

Según la acusación, los compradores habrían sido víctimas de una manipulación planificada que infló los precios artificialmente antes del colapso.

El caso refleja los riesgos del mercado de las memecoins, donde la especulación y la falta de regulación pueden convertir cualquier tendencia viral en una trampa. En el centro del litigio aparece el desarrollador Ben Chow, señalado como supuesto coordinador del esquema que habría utilizado estrategias de promoción para atraer capital minorista.

Acusaciones y desarrollo del caso

La demanda sostiene que Chow organizó un esquema de pump and dump, impulsando el precio de MELANIA y LIBRA mediante campañas coordinadas en redes sociales, foros y grupos de inversión. Luego, los principales tenedores habrían vendido sus posiciones en el punto máximo, dejando a los nuevos compradores con pérdidas importantes.

De acuerdo con los documentos judiciales, la maniobra habría seguido un patrón repetido en otros fraudes de tokens virales: entusiasmo inicial, subida abrupta, liquidación masiva y desplome.

Los demandantes afirman que no se trató de una simple oscilación del mercado, sino de una estrategia premeditada con fines de lucro. Buscan compensaciones económicas y la identificación de todos los involucrados.

El uso del nombre MELANIA, inspirado en la ex primera dama de Estados Unidos, fue clave para captar atención mediática y dotar al proyecto de una imagen aspiracional. En pocas semanas, el token acumuló miles de compradores impulsados por la publicidad viral y las promesas de ganancias rápidas.

Impacto en el mercado de memecoins

La revelación del caso generó incertidumbre en un segmento ya marcado por la volatilidad. Algunos inversores interpretan la noticia como una advertencia sobre los riesgos de las monedas basadas en tendencias, mientras otros creen que la exposición mediática podría impulsar una depuración en el sector.

Melania Trump (MELANIA) 24h 7d 30d 1y All time

Aun con el ruido, las memecoins siguen atrayendo flujos significativos de capital. En 2025, estos activos continúan siendo uno de los motores del comercio minorista, impulsados por redes sociales y comunidades digitales. Sin embargo, la falta de supervisión clara los mantiene vulnerables a abusos similares.

Especialistas señalan que el caso MELANIA-LIBRA podría acelerar la creación de marcos regulatorios específicos para activos de carácter viral. Un entorno más transparente ayudaría a separar los proyectos serios de las iniciativas especulativas.

Entre los pocos que destacan por su desarrollo técnico o respaldo comunitario, algunos logran posicionarse entre las mejores memecoins del mercado, combinando humor y utilidad con una gestión más profesional.

Lo que sigue en la investigación

La demanda se encuentra en etapa preliminar. Las autoridades analizan transacciones y billeteras relacionadas con los presuntos responsables. Si se comprueba la manipulación, el caso podría sentar un precedente importante para la protección de los inversores minoristas.

En caso contrario, servirá como recordatorio de los riesgos que acompañan a la especulación sin control. De cualquier manera, MELANIA y LIBRA ya se han convertido en ejemplos de cómo la viralidad y el anonimato pueden cruzar la línea entre innovación y abuso.

El desenlace marcará un punto de inflexión en la historia reciente del mercado cripto, que sigue enfrentando el desafío de equilibrar libertad, transparencia y responsabilidad.