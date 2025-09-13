Precio de Ethereum podría alcanzar los 5.000 dólares en septiembre

El soporte en los 4.000 dólares se ha convertido en la batalla clave del mercado, marcando el rumbo del precio de Ethereum en septiembre.

El repunte de Ethereum ha perdido el impulso de agosto cuando el precio estuvo cerca a 5.000 dólares, pero la próxima decisión de la Reserva Federal sobre el recorte de tipos de interés tiene al mercado en expectativa.

Hechos clave: Luego del rally de verano, el precio de Ethereum se ha estancado.

Aún hay niveles ‘sanos’ mientras se mantenga el soporte de los 4.000 dólares.

Los analistas sostienen que el impulso de ETH se marcará por la liquidez y actividad de la red.

Factores técnicos muestran que Ethereum puede tender a movimientos laterales a la espera de la decisión de la Fed sobre los tipos de interés.

A largo plazo los traders proyectan a ETH en 15.000 dólares.

Actualmente, el precio de Ethereum está estancado, el mercado se mueve con cautela en septiembre ante el tradicional comportamiento bajista que sufre todo el mercado luego del rally de verano.

Ethereum tiene potencial para alcanzar los 5.000 dólares

La creciente adopción de Ethereum y el éxito de los ETFs con más de 27.000 millones de dólares recaudados, le han valido para estabilizar su precio para septiembre.

Pero serán factores como la liquidez y actividad de la blockchain, como el nacimiento de nuevas criptomonedas y la mayor adopción de las redes de Capa 2 los que pudieran ser decisivos para los próximos movimientos.

Así destaca Leo Zhao, director de inversiones de MEXC Ventures, “el impulso actual de Ethereum reside en la actividad de la red, no solo en el precio. Actividades de la red como el volumen de DeFi, la adopción de Capa 2 y el renovado impulso en torno a los proyectos de su ecosistema son los factores clave para un alza sostenible”.

Mantener el nivel de los 4.000 dólares es clave según varios analistas, que confirman este punto como “una batalla” para la predicción del precio de Ethereum, si se supera hay más chances de llegar a los 5.000 dólares.

Índices actuales del precio de Ethereum

El gráfico actual de Ethereum confirma movimientos laterales en el precio a corto plazo. Los indicadores de las medias de 50 días y 21 días se encuentran entre 4.342 y 4.097 dólares y el precio ligeramente por encima indica soporte, pero sin ver impulso importante aún.

A largo plazo, la media exponencial de 200 días se encuentra alejada del precio actual, favoreciendo la tendencia al alza y le da un soporte mayor ante posibles caídas bruscas.

ETHEREUM’S CHANNEL IS TOO CLEAN TO IGNORE. 2017: ran from bottom to top.

2020: did the exact same.

2025: the setup is identical only this time the fuel is with ETFs and institutions. The next stop? $15K+.

Strong hands will ride it. Weak hands will fade it. This is where… pic.twitter.com/2a2Ncv6lM1 — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) September 10, 2025

Confirmando algunas tendencias alcistas, el analista Merlijn the Trader publicó en su cuenta en X un análisis gráfico del histórico de Ethereum, donde encontró los patrones alcistas de 2017 y 2020 aplicados a 2025, pero ahora su impulso va de la mano de la adopción institucional e ingresos a los ETFs, lo que puede fortalecer a la criptomoneda, proyectando un precio hacia los 15.000 dólares.