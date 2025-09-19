Nueva actualización para Ethereum: Fusaka programada para el 3 de diciembre

La actualización de Fusaka aborda la creciente presión para mejorar la capa base de Ethereum en medio de las críticas a las estrategias de fragmentación de la Capa 2.

Los desarrolladores de Ethereum confirmaron que la actualización de Fusaka se activará en la red principal el 3 de diciembre de 2025, luego de un lanzamiento sistemático de prueba que comenzó el 1 de octubre en Holesky.

La bifurcación dura principal se implementará alrededor de 11 a 12 propuestas de mejora de Ethereum que apuntan a mayor escalabilidad, eficiencia de nodos y disponibilidad de datos, sin agregar nuevas funciones para el usuario.

Según Christine Kim, la actualización introduce una expansión gradual de la capacidad de blobs. Inicialmente se mantendrán los límites de blobs actuales de 6/9 objetivo/máximo; la primera bifurcación de BPO aumentará la capacidad a 10/15 blobs una semana después.

Una segunda bifurcación de BPO ampliará aún más los límites a 14/21 blobs, más del doble de la capacidad total en dos semanas.

Reestructuración estratégica de la infraestructura en Ethereum

Fusaka prioriza las mejoras del protocolo backend sobre las funciones orientadas al usuario, centrándose en que Ethereum sea más rápido y consuma menos recursos.

La actualización incluye la implementación de PeerDAS mediante EIP-7594, lo que permite a los nodos de validación verificar datos mediante el muestreo de fragmentos pequeños en lugar de descargar bloques completos.

Esto reduce los requisitos de ancho de banda y almacenamiento, a la vez que mejora la escalabilidad de la capa 2.

La actualización se basa en los recientes aumentos del límite de gas de 30 a 45 millones, y se está debatiendo una mayor expansión. EIP-7935 propone aumentar los límites a 150 millones de gas, lo que podría permitir un rendimiento de transacciones significativamente mayor.

Estas mejoras complementan iniciativas de escalabilidad más amplias, como EIP-9698, que sugiere un aumento de 100 veces el límite de gas en dos años para alcanzar las 2000 transacciones por segundo.

Fusaka elimina el rediseño del formato de objeto EVM previamente planeado para reducir la complejidad y, al mismo tiempo, mantener el enfoque en mejoras esenciales de la infraestructura.

La actualización introduce tarifas base limitadas para las transacciones de blobs a través de EIP-7918, lo que genera costos de transacción más predecibles para aplicaciones con gran volumen de datos.

La resistencia mejorada al spam y las mejoras de seguridad fortalecen la resiliencia de la red contra cuellos de botella y ataques de escalabilidad.

Cronograma de implementación

El lanzamiento de Fusaka sigue un enfoque conservador de cuatro fases en las redes de prueba de Ethereum antes del despliegue en la red principal.

La actualización de Holesky se realizará el 1 de octubre, seguida de la de Sepolia el 14 de octubre y la de Hoodi el 28 de octubre.

Cada red de prueba se someterá a la secuencia completa de bifurcaciones de BPO para validar el mecanismo de expansión de la capacidad de blobs. Las bifurcaciones de BPO se activan automáticamente según épocas predeterminadas, en lugar de requerir procesos de bifurcación dura separados.

En la red principal, la primera bifurcación de BPO se lanza el 17 de diciembre, aumentando la capacidad de blobs a un objetivo/máximo de 10/15. La segunda bifurcación de BPO se activa el 7 de enero de 2026 y alcanza la capacidad final de 14/21 blobs.

Este enfoque automatizado permite un escalado flexible de blobs sin necesidad de actualizaciones completas de la red.

Cabe destacar que los operadores de nodos se enfrentan a plazos de lanzamiento que van desde el 25 de septiembre para Holesky hasta el 3 de noviembre para la preparación de la red principal.

El cronograma escalonado, según los desarrolladores, permite realizar pruebas exhaustivas y, al mismo tiempo, ofrece a los proveedores de infraestructura suficiente tiempo de preparación.

Según se especula, los desarrolladores utilizan este enfoque de compatibilidad con versiones anteriores para garantizar transiciones fluidas con una interrupción mínima de las aplicaciones existentes.

La implementación de PeerDAS reduce la demanda de recursos de los nodos, lo que podría aumentar la descentralización de la red al reducir las barreras para los operadores más pequeños.

La tecnología permite un muestreo más eficiente de la disponibilidad de datos, crucial para respaldar la creciente adopción de la acumulación de Capa 2.

En general, estas mejoras, combinadas con el aumento de los límites de gas, permitirán a Ethereum, una de las mejores altcoins de 2025, gestionar mayores volúmenes de transacciones manteniendo las garantías de seguridad.

Abordando las presiones de escalabilidad en Ethereum

Los críticos argumentan que la dependencia de las acumulaciones ha creado cadenas aisladas con interoperabilidad limitada, lo que complica la experiencia del usuario.

El enfoque de la actualización en mejoras de infraestructura busca optimizar la capacidad de la capa base, a la vez que impulsa el crecimiento continuo de la Capa 2.

Sin embargo, Vitalik Buterin defendió estos retrasos como esenciales para la seguridad de la red, comparando los compromisos de los validadores con el servicio militar, que requiere “fricción para renunciar”.

La actualización coincide con el creciente interés institucional en la infraestructura de Ethereum. VanEck predice que las redes de Capa 2 podrían alcanzar una capitalización de mercado billonaria fen seis años.

El énfasis de Fusaka en la disponibilidad de datos y la eficiencia de los nodos respalda la evolución de Ethereum hacia una interoperabilidad fluida entre cadenas.

Estos esfuerzos coordinados buscan unificar la experiencia multicadena fragmentada, manteniendo al mismo tiempo los principios de seguridad y descentralización de Ethereum.

Puede ser interesante leer nuestra predicción de precio de Ethereum y conocer de su posible evolución a largo plazo.