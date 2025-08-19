Minero de Bitcoin en solitario gana 371.000 dólares

Un minero de Bitcoin en solitario ganó una recompensa de 371.000 dólares

El suceso resalta la rareza de la minería en solitario y la fuerza de las grandes operaciones frente a pequeños mineros independientes.

Este domingo 17 de agosto se reportó que un minero anónimo logró resolver un bloque de Bitcoin (BTC) en solitario, utilizando el servicio de gestión CKpool, recibió 3,137 BTC en recompensas.

Un solo minero logró resolver el bloque 910.440 de BTC, resultando con exactamente 371.495 dólares en recompensas.

El bloque de Bitcoin incluyó 4.913 transacciones on chain, de las cuales se destinaron 3,074 BTC para el minero y 0,0627 en comisión para el pool de minería.

El minero de Bitcoin independiente requiere de más trabajo para ganar recompensas

Hoy la fuerza de minería la tienen las grandes industrias con granjas gigantes y operaciones a escala industrial. Es por ello que cuando un minero en solitario logra descifrar un bloque es noticia.

El administrador del servicio de minería para solitarios, Con Kolivas, destacó el domingo el suceso en su cuenta en X, indicando que este fue el bloque número 305 resuelto en solitario desde el comienzo de los servicios del pool en 2014.

Congratulations to miner bc1q~nwsgdw0wfh4trqal69fz with 9PH for solving the 305th solo block at https://t.co/UWgBvLk5AE! A miner of this size has about a 1 in 800 chance of solving a block per day.https://t.co/6WKLc4IshW pic.twitter.com/Z0OSzvBCFs — Dr -ck (@ckpooldev) August 17, 2025

Aunque las recompensas por hacer minería en solitario son muy atractivas, las posibilidades de lograrlo están en contra.

La tasa de hash de la red aumentó 4% a inicios de mes, con un promedio de 937 exahashes por segundo (EH/s) lo que indica que mundialmente se hacen más de 900 trillones de trillones de intentos por minar un solo bloque de Bitcoin.

El director de tecnología de ASICKey, empresa que comercia equipos de minería, Samuel Li declaró a los medios el pasado 2 de agosto que “la minería en solitario sigue siendo en gran medida una lotería, a menos que controles decenas de PH/s”, en este caso, el minero de Bitcoin contaba con apenas 9 PH/s, lo que demuestra lo grande del suceso.

Este año otros mineros han logrado lo propio

En febrero se registró un minero de Bitcoin que logró 3,158 BTC, a inicios de julio otro logró 3,173 BTC con solo 2,3 PH/s y a finales del mes destacó un ‘lobo solitario’ que en el mismo pool logró 3,125 BTC de recompensas por el bloque minado.