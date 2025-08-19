BTC $115,573.70 0.40%
ETH $4,292.86 0.09%
SOL $181.59 0.02%
PEPE $0.000010 -0.04%
SHIB $0.000012 0.37%
BNB $845.42 1.59%
DOGE $0.21 -1.21%
XRP $3.01 1.37%
Cryptonews Noticias de Bitcoin

Un minero de Bitcoin en solitario ganó una recompensa de 371.000 dólares

Bitcoin Blockchain Minería
El suceso resalta la rareza de la minería en solitario y la fuerza de las grandes operaciones frente a pequeños mineros independientes.
Autor
Marianny Márquez
Autor
Marianny Márquez
Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Marina Flores
Editora de contenidos
Marina Flores
Acerca del autor

Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
Minero de Bitcoin en solitario gana 371.000 dólares
Minero de Bitcoin en solitario gana 371.000 dólares

Este domingo 17 de agosto se reportó que un minero anónimo logró resolver un bloque de Bitcoin (BTC) en solitario, utilizando el servicio de gestión CKpool, recibió 3,137 BTC en recompensas.

Hechos clave:

  • El domingo 17 de agosto un minero anónimo logro resolver un bloque de Bitcoin.
  • Fue el número 910.440 y generó 371.495 en recompensas.
  • El bloque llevaba más de 4.000 transacciones consigo.
  • La tasa de hash con la que cuenta el minero es de 9 PH/s.
  • Este se une a 4 ‘lobos solitarios’ que en los últimos dos meses han logrado recompensas por minería.

Un solo minero logró resolver el bloque 910.440 de BTC, resultando con exactamente 371.495 dólares en recompensas, así que las opciones de cómo invertir en Bitcoin son muchas.

El bloque de Bitcoin incluyó 4.913 transacciones on chain, de las cuales se destinaron 3,074 BTC para el minero y 0,0627 en comisión para el pool de minería.

El minero de Bitcoin independiente requiere de más trabajo para ganar recompensas

Hoy la fuerza de minería la tienen las grandes industrias con granjas gigantes y operaciones a escala industrial, aún más con tantas personas buscando cada vez más cómo comprar Bitcoin con PayPal en todo el mundo. Es por ello que cuando un minero en solitario logra descifrar un bloque es noticia.

El administrador del servicio de minería para solitarios, Con Kolivas, destacó el domingo el suceso en su cuenta en X, indicando que este fue el bloque número 305 resuelto en solitario desde el comienzo de los servicios del pool en 2014.

Aunque las recompensas por hacer minería en solitario son muy atractivas, así como las memecoins con futuro, las posibilidades de lograrlo están en contra.

La tasa de hash de la red aumentó 4% a inicios de mes, con un promedio de 937 exahashes por segundo (EH/s) lo que indica que mundialmente se hacen más de 900 trillones de trillones de intentos por minar un solo bloque de Bitcoin.

El director de tecnología de ASICKey, empresa que comercia equipos de minería, Samuel Li declaró a los medios el pasado 2 de agosto que “la minería en solitario sigue siendo en gran medida una lotería, a menos que controles decenas de PH/s”, en este caso, el minero de Bitcoin contaba con apenas 9 PH/s, lo que demuestra lo grande del suceso.

Este año otros mineros han logrado lo propio

En febrero se registró un minero de Bitcoin que logró 3,158 BTC, a inicios de julio otro logró 3,173 BTC con solo 2,3 PH/s y a finales del mes destacó un ‘lobo solitario’ que en el mismo pool logró 3,125 BTC de recompensas por el bloque minado.

Leer más:

Logo

Por qué confiar en CryptoNews

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,102,093,125,935
-3.95

Más

Noticias de Bitcoin
La predicción de VanEck sobre el precio de Bitcoin de 180.000 dólares impulsa BTC al alza
Carlos Méndez
Carlos Méndez
2025-08-19 08:55:24
Comunicados de prensa
El dinero inteligente apuesta por el SPX6900 mientras el TOKEN6900 sube 2 millones
2025-08-19 08:43:56
Marianny Márquez
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores