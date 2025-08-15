Ejecutivo de Ripple afirma que XRPL es perfecto para activos del mundo real
El director de RippleX, Markus Infanger, afirmó que la blockchain XRP Ledger (XRPL) está más cerca de la tokenización de activos del mundo real (RWA) nativa.
Hechos clave:
- Markus Infanger destacó la posibilidad de XRPL pueda almacenar el registro de activos reales en su blockchain.
- La evolución de los SPV a la verdadera RWA ya está más cerca, indicó el directivo.
- Explicó que los Vehículos de Propósito Especial son un modelo de transición hacia la tokenización.
- Se destaca la colaboración de Ctrl Alt y el Departamento de Tierras de Dubái, que han llevado el registro de bienes a la blockchain.
- Estos avances harían más escalables y seguros la custodia de activos y bienes.
Infanger explicó acerca de la integración a los RWA en la blockchain de Ripple, indicando que “XRP Ledger (XRPL) está optimizado para liderar” y que los instrumentos de SPV (Vehículos de Propósito Especial) que se usan actualmente, son una transición al verdadero objetivo.
El camino hacia la evolución de los activos en XRPL
Infanger trae a colación los cambios dados en los años 70 cuando los mercados de capital estaban en expansión, empresas como Euroclear y DTCC empezaron a registrar los valores y activos digitalmente, pero se los dejaban en bóvedas, y aunque no era lo más escalable, funcionaba para tener respaldo del registro de los bienes.
En este caso están los SPV como primer escalón a la transición de las finanzas en la blockchain, estos instrumentos funcionan para registrar activos reales tokenizados, como pueden ser bienes raíces, bonos del Tesoro o registros financieros, sin embargo, esto aún es una alternativa centralizada y tediosa, pero útil para dar legalidad y ser una herramienta de transición hacia el resultado final.
El director de RippleX afirma en este caso que la transformación real está en la tokenización completamente en la cadena (on chain), que puede llegar a redefinir incluso la lógica financiera ya que con la emisión nativa de activos tokenizados esta pasa a ser automáticamente un instrumento legal, su cumplimiento está implícito en él, su custodia y liquidación son programables.
Avances de XRPL en la tokenización
Siendo una de las criptomonedas con más futuro, Ripple ha hecho avances progresivos hacia la RWA. Infanger destaca la colaboración entre Crtl Alt y el Departamento de Tierras de Dubái (DTD) para registrar sus propiedades descentralizadamente.
Ripple destaca sus particularidades como un DEX integrado, que además de funcionar para el lanzamiento de las ICO de criptomonedas, permite la liquidación rápida de los activos y junto a la alianza con Ctrl Alt, también permite el “almacenamiento escalable y seguro” en la blockchain.
