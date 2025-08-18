Solana alcanza los 100.000 TPS por primera vez en el mundo marcando un récord histórico

Hechos clave: Solana superó 100.000 transacciones por segundo.

Es la primera vez que alcanza esta cifra en toda su historia.

Según el desarrollador, Solana puede manejar ahora 80.000 TPS.

La criptomoneda fue incapaz de mantener su precio por encima de 200 dólares.

El precio de Solana cayó casi un 6% en la pasada sesión.

La red de Solana sorprendió al mercado tras la última prueba de estrés. La cifra de rendimiento superó las 100.000 TPS (transacciones por segundo). Es cierto que no es una cifra real. Sin embargo, es un reflejo del potencial de la red para gestionar grandes volúmenes de operaciones.

El nuevo récord de rendimiento de la blockchain de SOL

Los desarrolladores de Solana dedican esfuerzo continuo en mejorar la red. Y los resultados de la última prueba de estrés muestran que lo están consiguiendo. Solana pasa a ser la primera gran blockchain en alcanzar 100.000 TPS. De esta manera, SOL sigue en lo más alto del ecosistema cripto en términos de escalabilidad e innovación.

Los desarrolladores estiman que la red sería capaz de alcanzar entre 80.000 y 100.000 TPS. Pero estas 100.000 TPS son teóricas. El rendimiento real de SOL sigue siendo muy inferior a estas cifras. Según los datos más recientes, la media oscila entre las 1.000 y las 1.100 TPS.

Según los datos de Solscan, las memecoins siguen siendo la principal fuente de actividad en la red de SOL. De todas las plataformas, Pump.fun es la más popular de la red – cuenta con una cuota del 62% del valor total bloqueado.

Precio de Solana – ¿por qué ha caído?

La realidad es que las asombrosas cifras de rendimiento no han visto reflejo en el precio SOL. La criptomoneda ha caído más de un 5% solo en las últimas 24 horas.

Importante mencionar que el desplome de Solana ha sido causado por la aversión al riesgo de todo el mercado. La capitalización del mercado cripto ha caído un 2,9% en la última jornada – y esto ha arrastrado criptomonedas como SOL.