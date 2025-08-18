La próxima víctima de la comunidad Qubic: Dogecoin

La votación en Discord definió a Dogecoin como nuevo objetivo, encendiendo alertas sobre la seguridad de las redes Proof of Work.

La comunidad de Qubic, decidió, luego de una encuesta realizada por su líder Sergey Ivancheglo, ‘atacar’ a Dogecoin (DOGE).

Hechos clave: La comunidad de Qubic votó para ir por un pool de minería de Dogecoin.

Su protocolo de consenso uPoW ha logrado captar la atención de más mineros.

La semana pasada tomaron el 51% del hashrate de Monero.

Aún no se observan las implicaciones en el precio de DOGE.

Actores de la industria cripto han alzado la mano con respecto a las implicaciones en la seguridad de XMR.

Luego de que Qubic atrajera el 51% del poder de minería de Monero (XMR) su fundador, conocido en X como Come-from-Beyond, publicó una encuesta para que la comunidad escogiera la próxima criptomoneda PoW (Proof of Work) para su próxima temporada de minería.

Dogecoin es la elegida por la comunidad de Qubic

Ivancheglo compartió una encuesta hecha en la red de Qubic de Discord, como respuesta a Son of a Teach, youtuber tecnológico, que indicaba que “Qubic tiene en la mira a Zcash”, la blockchain especializada en privacidad.

Looks like Qubic is targetting Zcash now. https://t.co/6IW2zdXBZb — Son of a Tech (@SonOfATech) August 17, 2025

Zcash (ZEC) sí estaba en la mira, pero junto a Kaspa (KAS) y Dogecoin, la comunidad escogió a la memecoin con más de 300 votos.

Este posible ‘ataque’, incluido el de Monero, no ha sido visto con muy buenos ojos. Hay quienes asoman que esto podría quebrar el equilibrio de redes PoW y que pueden tener efectos en la confianza de los usuarios en la red y en las futuras nuevas criptomonedas.

Luego de una racha positiva a mediados de la semana pasada, DOGE está bajo una caída en el precio, aunque hasta ahora no se han visto las verdaderas implicaciones que puede tener una minería hecha por Qubic, la temporada de altcoins está latente así como las preventas de criptomonedas.

Implicaciones en las criptomonedas debido a minería de Qubic

Aunque la comunidad de Qubic y su fundador indican que no es más que minería, sí es cierto que estas acciones implicarían desbalances en el protocolo de las criptomonedas.

Luego del control del 51% que tuvo Qubic sobre el protocolo de Monero, algunos actores de la industria se pronunciaron al respecto.

Zhong Chenming, cofundador de SlowMist, empresa de ciberseguridad de criptomonedas, publicó en su red X el martes 12 de agosto que “el grupo de minería Qubic ahora puede reescribir la cadena de bloques, lograr el doble gasto y censurar cualquier transacción”.

Luego de este ‘ataque’ el exchange Krajen suspendió los depósitos de Monero, sumándose a otros tantos intercambios que no aceptan el XMR y reavivó la conversación sobre seguridad en la blockchain, haciendo notar que el protocolo uPoW (Useful Proof of Work) podría ser más rentable pero también llegar a romper la aclamada descentralización.