XRP, SOL, LINK ¿Cuáles son las mejores criptomonedas hoy?

En las últimas semanas hay tres activos que se han puesto en el centro del diálogo: XRP (Ripple), SOL (Solana) y LINK (Chainlink).

El repunte de las criptomonedas hoy está protagonizado por XRP entre otros tokens como SOL y LINK.

Tan solo en enero el XRP alcanzó los 3 dólares y ha mantenido un ascenso hasta superar los 5 dólares en julio, una tendencia que no se veía desde 2018.

Algunas proyecciones de SOL ubican su valor en más de 350 dólares para este año.

Estas criptomonedas tienen como punto en común la utilidad real en sus entornos, marcando una tendencia en el mercado cripto.

LINK ha crecido este 2025 al menos un 47 % y una cotización superior a los 26 dólares.

Entre las mejores criptomonedas para invertir se encuentran proyectos que poseen una utilidad real, posibilidades de incrementar su valor con base especulativa y mucho más. Ya el diálogo de una preventa resulta mucho más atractivo que mirar a las criptomonedas que llevan más tiempo consolidadas en el mercado.

Sin embargo, en las últimas semanas hay tres activos que se han puesto en el centro del diálogo: XRP (Ripple), SOL (Solana) y LINK (Chainlink). Los motivos son varios y van desde su evolución técnica, hasta la adopción institucional y potencial disruptivo.

Un repunte con perspectivas claras

Este repunte trae algunas sorpresas y otras respuestas esperadas. Un ejemplo de esto ha sido el alza que evidencia XRP, un token que ha pasado de los 3 dólares a los 5 dólares en siete meses. Este porcentaje de crecimiento no se veía en el XRP desde 2018, ¿qué dicen los analistas al respecto? Los más optimistas prevén que podría llegar a 20 dólares a finales de año, siempre que mantenga su impulso actual.

Esta criptomoneda hoy está recibiendo un impulso importante por la posible aprobación de los ETFs de XRP, además de la adopción tecnológica que ha permitido que su utilidad escale. Por otra parte, Solana también crece en el mercado gracias a su velocidad para completar transacciones, a la vez que combina Proof of Stake (PoS) con Proof of History (PoH) para lograr alta eficiencia.

¿Qué sucede con Solana y Chainlink?

La red de Solana alberga una amplia gama de aplicaciones descentralizadas (dApps) y proyectos DeFi, consolidándose como una plataforma robusta para desarrolladores y usuarios. Y ahora va a albergar nuevos proyectos que se anclan al Bitcoin, lo que podría convertirse en un crecimiento importante, considerando que está en marcha una de las mejores preventas de criptomonedas.

Y por último, está Chainlink que facilita la conexión entre contratos inteligentes y datos del mundo real, desempeñando un papel crucial en el desarrollo de aplicaciones DeFi y en la expansión de la Web3. La adopción de Chainlink se ha incrementado a través de asociaciones estratégicas con entidades como Google Cloud y Oracle, integrando su tecnología en soluciones empresariales.

Algunos analistas del sector prevén un potencial alcista para LINK, apuntando a 38 dólares directo hacia una ruptura alcista. Un panorama bastante favorecedor, para quienes buscan multiplicar su inversión.