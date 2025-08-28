Google lanza su propia cadena de bloques bajo el nombre GCUL

GCUL promete simplificar operaciones con una API única y soporte en Python, abriendo la puerta a la tokenización a gran escala.

El miércoles 27 de agosto, el gigante en tecnología, Google, publicó algunos avances en el desarrollo de su propia blockhain destinada para pagos y productos financieros.

Hechos clave: Google Cloud está desarrollando su propia blockchain de capa 1.

Aun se encuentra en fase de pruebas.

Su objetivo será facilitar pagos y gestión financiera a través de la tokenización a grande escala.

La compañía pretende ser “neutral” en sus servicios para abarcar un mercado más amplio.

El vocero de la compañía Rich Widmann, develó los primeros detalles a través de una publicación en LikedIn.

Rich Widmann, vocero de la rama de Google Cloud y líder de la estrategia de Web3 en Google, publicó en su perfil de LinkedIn algunos detalles sobre el desarrollo de una blockchain de capa 1 del gigante de internet, nombrada Google Clud Universal Ledger (GCUL)

Google podría crear una blockchain para 1000 millones de usuarios

"GCUL se ha diseñado para ser sencillo, flexible y seguro", son los atributos que destacan en el documento oficial de la blockchain de Google. En el comunicado, se indica que el acceso a la blockchain podrá ser por una API única para simplificar las operaciones en la cadena, es programable y puede adaptarse a cualquier caso práctico y en cuanto a la seguridad, destaca Google Cloud que "funciona como un sistema privado y con permisos".

Widmann destaca que el principal lenguaje será Python, como el de algunas nuevas criptomonedas y mejores memecoins, así como otros desarrollos financieros, así que no se necesita aprender un lenguaje específico, como una de las soluciones para tener más alcance aprovechando la base de miles de millones de usuarios de Google.

Competencia por la gestión de pagos y tokenización

Uno de los objetivos que destaca Widmann para GCUL es proporcionar una red neutral que sea de acceso universal. “Tether no usará la Blockchain de Circle, y Adyen probablemente no usará la de Stripe. Pero cualquier institución financiera puede construir con GCUL”, comentó el vocero de Google ante la posibilidad que las empresas puedan utilizar su blockchain para desarrollar sus propios pagos.

En su publicación comparó GCUL con la red Tempo de Stripe, plataforma de pagos establecida, y Arc creada por Circle, actual emisor de stablecoins como USD Coin (USDC) y EURC.

La inclinación institucional de la blockchain de Google ha estado motivada en parte por su alianza con CME Group, mercado líder en derivados, con el que lanzaron recientemente una solución para pagos al por mayor y tokenización de activos, siendo esta la primera fase de pruebas para el futuro lanzamiento de la blockchain.