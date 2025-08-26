Elon Musk demanda a OpenAI y Apple por el monopolio de la IA

La denuncia apunta a Apple y OpenAI por un pacto que daría ventaja a ChatGPT en el iPhone y limitaría a rivales como Grok de xAI.

La startup de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk, xAI, protagonizó este lunes 25 de agosto una demanda en contra OpenAI y Apple por presunta conspiración para mantener el monopolio de la IA.

Hechos clave: Elon Musk presentó una demanda en contra Apple y OpenAI.

El litigio se debe a un acuerdo exclusivo entre las compañías para integrar ChatGPT a Siri.

Bajo su empresa, xAI, Elon Musk acusa a las empresas de “bloquear” a la competencia para mantener sus monopolios.

Apple no ha emitido comunicados oficiales ante la demanda.

OpenAI respondió en un comunicado, refiriendo como “acoso” el comportamiento de Elon Musk.

La demanda tuvo lugar en un tribunal federal en Fort Worth, Texas, en la Elon Musk afirma “si no fuera por su acuerdo exclusivo con OpenAI, Apple no tendría motivos para abstenerse de presentar de forma más destacada la aplicación X y la aplicación Grok en su App Store”.

¿De dónde viene la demanda de Elon Musk?

El magnate sudafricano se ve envuelto de nuevo en tribunales con la compañía detrás de ChatGPT, pero esta vez debido a la asociación con Apple.

“Apple y OpenAI, con su ‘arreglo exclusivo’, han hecho que ChatGPT sea el único chatbot generativo de IA integrado en el iPhone”, se ha argumentado en X, alegando que podrían ‘dominar’ el mercado para “mantener sus monopolios”.

Esta alianza fue integrada en las recientes actualizaciones de iOS, iPadOS y macOS, la cual permite que el asistente de Apple, Siri, se conecte con ChatGPT para responder solicitudes, preguntas y análisis de IA.

Elon Musk busca una remuneración por miles de millones de dólares en daños y exige una medida cautelar para el ‘acuerdo exclusivo’ y que existan igualdad de oportunidades para la integración en la tienda de Apple para los competidores del rubro.

Hasta ahora, Apple no ha respondido formalmente a las acusaciones, mientras que OpenAI respondió a través de su vocera Kayla Wood que “esta última presentación es coherente con el patrón continuo de acoso del Sr. Musk”.

La carrera por los chatbots de IA

Con el acuerdo entre Apple y OpenAI, se abre para ChatGPT el “acceso exclusivo a miles de millones de mensajes de usuarios procedentes de cientos de millones de iPhones”, es uno de los argumentos de la demanda de Elon Musk, afirmando que excluye a competidores más pequeños como su chatbot Grok de xAI.

Referente a esto, el litigio también acusa a Apple de “manipular” las secciones en la AppStore, al no posicionar a Grok ni a X en sus ‘imprescindibles’.

“¿Por qué te niegas a incluir 𝕏 o Grok en tu sección de “Imprescindibles” cuando 𝕏 es la app de noticias número 1 del mundo y Grok es la número 5 entre todas las apps?”, cuestionó el magnate en su cuenta en su red social este lunes.

