Ballena de Bitcoin vende su posición para invertir en Ethereum

El movimiento ocurre tras semanas de ventas de ballenas OG de Bitcoin y consolida la entrada institucional al mercado cripto.

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Este miércoles 20 de agosto, analistas on chain rastrearon a una ballena que, con más de 7 años acumulando Bitcoin (BTC), destinó parte de sus fundos para comprar Ethereum (ETH).

Hechos clave:

Una ballena inactiva por más de 7 años vendió 670,1 BTC para invertirlos en Ethereum.

El inversor abrió 4 posiciones largas en ETH.

Las posiciones suman más de 400 millones de dólares, con apalanzamiento de 10x y 3x.

En julio, otras ballenas OG de Bitcoin vendieron sus criptomonedas.

9.000 BTC fueron movidos a la cartera institucional de Galaxy Digital.

Una ballena importante con una fortuna de 14.000 BTC en su poder, decidió vender 670,1 BTC para abrir posiciones largas en Ethereum por 68.130 ETH.

Estas cifras las dio a conocer la cuenta de rastreos on chain, Lookonchain, en X este miércoles. Los 76 millones de dólares obtenidos de Bitcoin, fueron usados por la ballena para abrir 4 posiciones largas apalancadas en Ethereum, una semana después de que las criptomonedas alcanzarán nuevos hitos de precio.

Las nuevas posiciones de la ballena de Bitcoin

Los datos divulgados por Lookonchain muestran que la ballena abrió sus posiciones en torno a los 4.300 por ETH en cuatro billeteras distintas y utilizó apalancamiento 10x en 3 operaciones de más de 90 millones de dólares, mientras que una última de 10 millones de dólares fue de menos riesgo, con 3x.

En total, la ballena abrió más de 400 millones de dólares en sus posiciones y algunas ya están en ganancias sumando hasta 488.500 dólares, mientras que su posición de liquidación se fijó entre los 3.700 y 3750 dólares.

Ballenas de Bitcoin movieron sus fondos

El mes pasado varias ballenas OG inactivas por más de 6 años tuvieron actividad al vender y mover sus fondos en Bitcoin.

Una de ellas proveniente de la ‘era Satoshi’ -entre 2009 y 2011- movió 9.000 de sus BTC a la cartera de Galaxy Digital.

The Bitcoin OG with 80,009 $BTC($9.46B) seems to be selling $BTC!



In the past hour, they transferred 9,000 $BTC($1.06B) to Galaxy Digital—likely preparing to sell through their services.https://t.co/HDOrGt7zWO pic.twitter.com/MDkXySZpd9 — Lookonchain (@lookonchain) July 15, 2025

Posteriormente, otra ballena más pequeña transfirió 1.042 BTC en una sola transacción, luego de estar ‘dormida’ durante 6 años.

Estos movimientos, aunque parezcan preocupantes, son sanos en un mercado que está tomando cada vez más importancia institucional.

El analista de Bitcoin, Willy Woo habló al respecto en su cuenta en X en junio, “las grandes ballenas de más de 10,000 BTC llevan vendiendo desde 2017”, fue su respuesta a ¿Quiénes podrían estar vendiendo ahora que más instituciones y gobiernos están buscando como invertir en Bitcoin?

Y es que la mayoría de estas ballenas adquirieron Bitcoin cuando valía unos pocos dólares, tuvieron rendimientos extraordinarios y ahora venden a más de 100.000 dólares, algo que podría pasar con algunas memecoins con futuro.