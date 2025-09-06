BTC $110,243.42 -0.42%
El volumen negociado de criptomonedas estables alcanza un nuevo récord

El mercado de las stablecoins continúa en crecimiento, nuevas criptomonedas podrían impulsar el desarrollo y reducir la influencia de las más usadas: USDT y USDC
Editora de contenidos
Marina Flores
Editora de contenidos
Marina Flores
Acerca del autor

Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,...

Hechos verificados por
Tania Fernández
Autor
Tania Fernández
Acerca del autor

Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A...

El volumen negociado de criptomonedas estables alcanza un nuevo récord
El volumen negociado de criptomonedas estables alcanza un nuevo récord

El mercado de las stablecoins ha evolucionado en los últimos 12 meses. Datos recientes de la plataforma de pagos Bridge muestran que el volumen de transacciones de las conocidas como criptomonedas estables, ha alcanzado máximos históricos y picos de oferta nunca antes vistos.

Los datos de Bridge también muestran que el máximo histórico alcanzado por el suministro total, estuvo impulsado principalmente por el crecimiento del USDT de Tether.

El mercado de las stablecoins está fragmentado, pero su crecimiento se mantiene sólido

Según Chainalysis, los volúmenes negociados demuestran la influencia de Tether en el mercado.

Así como el predominio por el uso y la comercialización de USDC.

Sin embargo, cientos de otras criptomonedas estables también se utilizan a diario. Esto sugiere que, si bien el ecosistema actual de las stablecoins está en expansión, persiste la fragmentación en todo el sector.

El economista jefe de Chainalysis, Kim Grauer, dijo a Cryptonews que esta divergencia también puede indicar un cambio en cómo se utilizan las criptomonedas estables.

“El crecimiento de USDC parece estar estrechamente vinculado a los rieles institucionales y corredores regulados con sede en EE. UU., mientras que el aumento de EURC sugiere un creciente interés en los activos digitales denominados en euros, posiblemente impulsado por plataformas compatibles con MiCA y la adopción de tecnología financiera europea”, dijo Grauer.

Ampliando esto, Reeve Collins, presidente del protocolo de moneda estable STBL.com, dijo a Cryptonews que USDT parece ser dominante en los mercados emergentes donde actúa como efectivo digital para brindar acceso a dólares estadounidenses.

Añadió que PYUSD aprovecha el alcance de PayPal para normalizar las criptomonedas estables en los pagos diarios, aunque su adopción sigue siendo limitada. “En este espacio, la liquidez y la utilidad superan el reconocimiento de marca, razón por la cual USDT y USDC siguen liderando por ahora”, afirmó Collins.

Curiosamente, los resultados de Chainalysis muestran que las stablecoins más pequeñas, como EURC, PYUSD y DAI de MakerDAO, han experimentado un rápido crecimiento.

Los desafíos pueden obstaculizar la adopción, pero la innovación continúa

Si bien el crecimiento de las stablecoins se está acelerando en diferentes áreas, existe aún una serie de desafíos que pueden retrasar su adopción.

Grauer explicó que el uso de criptomonedas estables sigue siendo en parte desalentado por los actores financieros tradicionales y los reguladores, que todavía son más cautelosos con los activos digitales en general.

Desde la perspectiva del usuario, Grauer cree que la tecnología sigue siendo en parte compleja y potencialmente demasiado intimidante en este momento para su adopción generalizada.

Sin embargo, a medida que los marcos regulatorios maduran a nivel mundial, Grauer confía en que las criptomonedas estables pasarán de ser una herramienta financiera de nicho a una infraestructura financiera convencional con una utilidad en el mundo real.

“El potencial es inmenso, y la mejor manera de aprovechar esta próxima fase de innovación financiera digital es con una mayor claridad regulatoria, una mejor experiencia de usuario y la colaboración de la industria”, comentó.

En cuanto al futuro de las criptomonedas estables, nuevas criptomonedas podrían ofrecer propuestas diferenciadoras y marcar el inicio de una nueva fase.

Collins señaló que el crecimiento es solo una pieza del rompecabezas. Las stablecoins no serán solo tokens de pago pasivos; impulsarán el rendimiento, la gobernanza y la programabilidad, afirmó Collins.

