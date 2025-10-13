DeepSeek predice el fin del ciclo para BTC: ¿qué altcoin comprar ahora?
Hechos clave:
- DeepSeek identifica patrones técnicos que sugieren el fin del ciclo alcista de Bitcoin.
- A pesar de que analistas hablan de BTC como “oro digital”, la IA ve señales de corrección.
- DeepSeek anticipa una rotación del capital hacia criptomonedas emergentes si Bitcoin consolida.
- El informe enfatiza la necesidad de diversificar y evaluar proyectos en fase inicial ante un posible cambio de ciclo.
DeepSeek, uno de los modelos de inteligencia artificial más avanzados del momento, nos ha presentado un análisis que sugiere que Bitcoin podría estar acercándose al final de su ciclo alcista actual.
La previsión llega en plena euforia del mercado, tras los comentarios del fundador de Telegram, Pavel Durov, quien ha reafirmado su confianza en que Bitcoin alcanzará el millón de euros por unidad en los próximos años.
Sin embargo, mientras el activo reina en los titulares, algunos analistas comienzan a mirar hacia las altcoins como nuevas oportunidades de crecimiento.
Las proyecciones de DeepSeek invitan a la prudencia, pero también al optimismo selectivo. Bitcoin podría estar cerca de un punto de inflexión, y aunque su papel como reserva de valor sigue intacto, las oportunidades más dinámicas podrían encontrarse en altcoins en desarrollo como Pepenode.
DeepSeek detecta señales de agotamiento en Bitcoin
Según el último informe de DeepSeek, el comportamiento técnico de Bitcoin muestra patrones típicos de fase de distribución.
Aunque el activo ha alcanzado recientemente su máximo históricos de $126,173.18 , la IA apunta a que el impulso alcista podría estar perdiendo fuerza.
El modelo de Inteligencia Artificial identifica una formación armónica bajista —conocida en inglés como “Bearish Butterfly”— que históricamente ha anticipado correcciones importantes.
Además, el índice RSI se mantiene en niveles de sobrecompra, lo que indica que el mercado podría entrar en un período de consolidación o corrección antes de continuar con nuevas subidas.
Pese a esta advertencia, DeepSeek no descarta que Bitcoin mantenga su fortaleza a medio plazo. Las entradas institucionales y la presión inflacionaria siguen respaldando el valor del activo, pero la IA sugiere que el potencial podría ser mayor en otras criptomonedas más rentables.
DeepSeek predice un cambio de ciclo con nuevas oportunidades
Las respuestas que recibimos de DeepSeek no buscan predecir un colapso de Bitcoin, sino un ajuste natural dentro de su estructura de mercado.
La IA sugiere que el precio de BTC podría estabilizarse en torno a los 110.000 euros antes de una posible reanudación del ciclo alcista, lo que ofrecería tiempo para que las altcoins capten la atención del capital minorista e institucional.
En ese sentido, proyectos emergentes podrían convertirse en los protagonistas de la próxima fase de crecimiento, siguiendo la dinámica que se observó en anteriores mercados alcistas, cuando Ethereum, Solana o Ripple multiplicaron su valor mientras Bitcoin consolidaba.
De hecho, el propio informe de DeepSeek menciona una predicción de precio de Ripple como ejemplo de cómo ciertas criptomonedas mantienen ciclos independientes, influenciados por desarrollos regulatorios y tecnológicos específicos.
Pepenode emerge como alternativa a Bitcoin
Una de las altcoins más comentadas por los analistas en este momento es Pepenode, un proyecto en fase de preventa que combina tecnología descentralizada con herramientas de escalabilidad para ecosistemas DeFi y de inteligencia artificial.
DeepSeek menciona que preventas como la de Pepenode podrían mostrar un gran desempeño en escenarios de fin de ciclo, especialmente porque aún se encuentran en fase inicial y podrían beneficiarse del capital que salga de Bitcoin hacia proyectos más nuevos.
Pepenode, en particular, destaca por su enfoque en interoperabilidad y seguridad, dos factores cada vez más valorados por los inversores institucionales.
