BTC $121,546.57 -3.32%
ETH $4,485.48 -4.91%
SOL $223.16 -5.88%
PEPE $0.0000095 -7.19%
SHIB $0.000012 -5.82%
BNB $1,273.10 4.15%
DOGE $0.24 -7.34%
XRP $2.88 -5.32%
Cryptonews Noticias

¿Cómo está el precio de las criptomonedas hoy? Noticias EN DIRECTO – 7 de octubre de 2025

Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
¿Cómo está el precio de las criptomonedas hoy? Mientras el precio de Bitcoin pareciera iniciar un nuevo rally alcista, las condiciones macroeconómicas favorecen un repunte del mercado cripto.

El aumento global de liquidez podría ser una causa directa para ver nuevos ATH en las criptomonedas más grandes por capitalización.

Y los inversores cripto se preparan para captar las próximas altcoins a seguir de cerca a finales de 2025. Cryptonews analiza el mercado y trae EN DIRECTO las últimas noticias que podrían cambiarlo todo.

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

Capitalización de mercado
$4,398,271,174,734
7.67

Comunicados de prensa
Récord de precio para BTC y récord en preventa para Hyper
2025-10-07 12:50:34
Noticias de Finanzas
Esta es la criptomoneda de la semana: ¡+60% en los últimos días!
Matías Calderón Velarde
Matías Calderón Velarde
2025-10-07 11:12:17
