Bitcoin vuelve a subir, mientras Strategy adquiere 43 millones más para su reserva

Bitcoin repunta tras semanas de calma y una compra institucional de 43 millones de dólares refuerza el optimismo en torno al mercado.

El precio de Bitcoin repunta en octubre tras semanas de consolidación.

Una Strategy adquirió 43 millones de dólares en BTC, según datos de TradingView.

Los analistas ubican el soporte técnico en torno a los 91.000 dólares y la resistencia sobre los 96.000.

Se observan mínimos ascendentes desde agosto de 2025, lo que sugiere fase de acumulación.

El precio de Bitcoin volvió a despertar interés entre los inversores tras varias semanas de calma. En octubre, la criptomoneda líder logró recuperar impulso, impulsada por nuevas compras institucionales y señales de confianza en el mercado.

Entre los movimientos más comentados figura la adquisición de 43 millones de dólares en Bitcoin, una operación que refuerza la idea de que los grandes jugadores siguen apostando por el activo digital más sólido del ecosistema.

Un repunte que reactiva el optimismo

Durante gran parte del mes, Bitcoin se había mantenido en un rango estrecho, con bajo volumen y cautela generalizada. Sin embargo, los datos on-chain muestran un giro en la tendencia. Grandes billeteras comenzaron a acumular de nuevo, coincidiendo con un leve repunte del apetito por el riesgo en los mercados globales.

Bitcoin (BTC) 24h 7d 30d 1y All time

Según los últimos reportes de los analistas, la compra de 43 millones en BTC se realizó como parte de una estrategia institucional que aprovechó el soporte técnico cercano a los 91.000 dólares.

Poco después, el volumen aumentó y el precio superó los 96.000 dólares, generando una ruptura que muchos analistas interpretan como una posible reanudación del ciclo alcista.

El patrón técnico observado —múltiples mínimos ascendentes desde agosto— sugiere una estructura de acumulación.

Para algunos especialistas, este comportamiento podría anticipar una extensión de la tendencia, alineada con los escenarios descritos en la última predicción de precio Bitcoin publicada por firmas de análisis del sector.

La huella institucional vuelve a sentirse

Más allá de los gráficos, el interés institucional reaparece como uno de los principales motores del mercado. La compra de 43 millones por parte de Strategy se suma a una serie de operaciones similares vistas en los últimos trimestres, recordando las fases previas a los grandes impulsos de 2021 y 2023.

Fondos de cobertura, gestores de activos y empresas tecnológicas mantienen posiciones crecientes en Bitcoin, mientras los balances corporativos con exposición al activo alcanzan nuevos máximos.

Según analistas, muchas de estas compras responden a estrategias de diversificación ante la inflación o al optimismo en torno a futuros productos financieros basados en BTC.

El aumento de compras institucionales no es un hecho aislado. De acuerdo con un informe del Banco de Pagos Internacionales sobre la evolución de los mercados cripto, la participación de grandes inversores ha crecido de forma constante, reforzando la madurez del ecosistema y su conexión con las finanzas tradicionales.

La política monetaria también juega su parte. La estabilidad en los tipos de la Reserva Federal y la debilidad reciente del dólar favorecen la rotación hacia activos alternativos. En ese entorno, Bitcoin se consolida nuevamente como refugio digital frente a la incertidumbre macroeconómica.

Bitcoin como termómetro del mercado

El renovado impulso de Bitcoin se produce en un contexto de maduración del mercado cripto. A medida que los proyectos especulativos pierden relevancia, la criptomoneda pionera reafirma su papel como referencia de valor y confianza.

Aun así, los analistas recuerdan que la volatilidad no ha desaparecido. Los repuntes rápidos suelen ir acompañados de correcciones breves por toma de beneficios. Sin embargo, el panorama estructural continúa siendo optimista: la tendencia alcista se mantiene intacta y el flujo institucional aporta respaldo.

De confirmarse esta recuperación, algunos modelos técnicos sitúan el próximo objetivo entre 125.000 y 130.000 dólares. Ese escenario reforzaría la posición de Bitcoin no solo como activo líder, sino como uno de los pilares dentro de las mejores criptomonedas para invertir de cara al próximo ciclo.

Por ahora, Bitcoin vuelve a marcar el pulso del mercado: cada movimiento de su precio redefine el ánimo de todo el ecosistema.