Analistas advierten que la demanda de la blockchain Solana no es real: ¿qué está pasando?

La fuerte brecha entre el uso real y el repunte del precio de SOL enciende alarmas sobre la solidez de los fundamentos de la blockchain Solana.

La actividad de la blockchain de Solana (SOL) ha disminuido 43% en tres meses, contradiciendo el repunte de su criptomoneda durante el mismo tiempo, expertos temen que el proyecto esté perdiendo credibilidad en sus fundamentos y que ahora dependa de catalizadores externos.

Hechos clave: Aunque el precio de SOL vio un repunte en su precio hacia los 247 dólares en julio.

La actividad en la blockchain ha venido disminuyendo.

En tres meses pasó de 123 millones de transacciones de usuarios orgánicos a 69 millones.

Las votaciones en la red representan un 80% – 90% de la actividad en Solana.

Analistas consideran que el precio se ha impulsado debido a catalizadores externos como el interés institucional.

El número de transacciones diarias en la red ha pasado de 123 millones para los días del verano crypto en julio a 69 millones. CryptoQuant en un análisis a través de su blog, cuestiona la salud de la blockchain indicando que “en un mercado saludable, el crecimiento del precio debería estar respaldado por un aumento en el uso real del ecosistema”.

¿Cómo se componen las transacciones de la blockchain de Solana?

En su análisis, la plataforma de seguimiento onchain aclara que para proyectar la sostenibilidad de la red y su actividad hay que conocer que en el ecosistema SOL existen dos tipos de transacciones; las de votación –utilizadas para mantener el protocolo de consenso– y las de usuarios que van a la blockchain a hacer operaciones DeFi, creación de tokens como las Solana memecoins, NFTs, etc.

Si bien las votaciones refieren por lo general a un 80% a 90% de la actividad en la red, lo preocupante del caso serían los usuarios orgánicos que utilizan Solana diariamente. “Esta divergencia negativa entre el precio (un indicador emocional y financiero) y la actividad fundamental de la red (un indicador de uso real) sirve como una advertencia seria”, expresan los analistas de CryptoQuant.

Según Solscan, desde finales de julio de 2025, el volumen de transacciones debido a los usuarios representaba un 35,22% de la actividad y en la actualidad se ubica en un 25,86%.

Volumen de transacciones en Solana. Fuente: Solscan

¿Podría la adopción institucional sostener a SOL?

Ahora, el precio de Solana podría parecer fuerte ante la inestabilidad de su blockchain, impulsado en gran parte por el sentimiento alcista entre julio e inicios de septiembre. Y no hay que olvidar que sigue teniendo una gran red de tenedores, tras ella que la ven como una de las mejores criptomonedas para invertir.

Además, la adopción de SOL ha aumentado, las empresas han optado por empezar tesorerías basadas en Solana. Illia Otychenko, analista del exchange CEX.io, aseguró que el interés institucional por Solana ha aumentado.

Empresas que cotizan en bolsa, como Upexi, han venido sumando SOL a sus finanzas. Forward Industries, empresa de soluciones de transporte, aumentó recientemente sus fondos en la criptomoneda a 6,87 millones de SOL.