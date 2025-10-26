El nuevo ChatGPT predice el precio de WLFI, AAVE y SUI para fines de octubre

El nuevo bot de OpenAI analiza escenarios macro y técnicos para anticipar movimientos de tres criptomonedas clave en medio de tensiones comerciales globales.

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: Los aranceles impuestos a China por parte del presidente Donald Trump han impactado al mercado cripto.

Así que los inversores buscan refugio.

El nuevo bot de ChatGPT está más calificado para análisis profundos de mercado e información directa.

Aunque no reemplaza la búsqueda propia de información y análisis antes de invertir, es una herramienta más que, usada correctamente, ayuda a educarse.

Toma a WLFI, AAVE y SUI para predecir el posible comportamiento.

Las épocas de corrección, esas cuando el riesgo es mayor, pueden llevarse por delante a criptomonedas con poco fundamento técnico; las que sobreviven de la especulación y el hype, como puede pasar con World Liberty Financial (WLFI). Aunque AAVE y SUI podrían tener más oportunidades de crecimiento a largo plazo y recuperación.

Luego que el mercado se viniera abajo debido a los aranceles impuestos por Estados Unidos a China, el nuevo bot de ChatGPT predice comportamientos de recuperación en tres criptomonedas; WLFI, AAVE y SUI, ¿podrían convertirse en los próximos prospectos de las mejores criptomonedas para invertir?

WLFI: la criptomoneda apoyada por Donald Trump

Lanzada unos meses antes de la elección presidencial y recientemente estrenada en exchanges, WLFI es la ambiciosa apuesta por fusionar la libertad financiera, gobernanza e innovación.

Aunque aun sus detalles técnicos no se han revelado del todo, la criptomoneda asociada a la familia Trump podría apuntar a sumarse a la red de préstamos cripto de la misma manera que AAVE. En tanto los planes no se revelen, el nuevo ChatGPT augura un crecimiento promedio hacia los 0,14 dólares.

AAVE: el más grande en los protocolos DeFi se recupera según el nuevo ChatGPT

Las funcionalidades DeFi en AAVE han sido recibidas gratamente en el mercado cripto desde sus inicios en 2017. Y es que no se ha quedado estancado, este proyecto va al ritmo de las nuevas tecnologías y con las instituciones teniendo buen ojo hacia el fundador de los préstamos onchain, la criptomoneda podría tener un mejor desempeño para finales de mes.

El nuevo chatbot de OpenAI le augura un punto estimado en los 232 dólares, lo cual se acerca a los niveles perdidos a inicios de octubre. Mientras que, si el mercado sale a flote y las operaciones DeFi se incrementan, AAVE podría terminar sobre los 300 dólares al finalizar año.

SUI: ¿se convertiría en el reemplazo de Ethereum o Cardano?

Su capitalización que supera los 9 mil millones de dólares no debe subestimarse, esta es, entre las tres analizadas por el nuevo ChatGPT, la criptomoneda más grande. La estimación por parte de la IA es hacia los 2,70 dólares en tante se mantenga el interés.

Este proyecto tiene mucho que dar y aún le queda camino por recorrer, SUI es una blockchain joven, ultrarrápida, que podría superar a Ethereum si su adopción crece aún más. El proyecto es totalmente escalable y podría aliarse a nuevas tecnologías como las criptomonedas de inteligencia artificial.