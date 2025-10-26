XRP vs BNB: analistas consideran que la cripto de Ripple tiene todas las de ganar

Analistas prevén que XRP podría superar a BNB gracias a la adopción institucional y la reducción de reservas en exchanges, mientras que el token de Binance enfrenta resistencia cerca de su máximo histórico.

Durante las semanas de declive en el mercado crypto, XRP vs. BNB fueron uno de los pares más apetecidos y seguidos por los inversionistas; el token de gobernanza de Binance se ha visto estancado los últimos días, mientras que Ripple se está recuperando lentamente.

Hechos clave: XRP vs. BNB: el primero recuperándose del declive, el segundo viene de alcanzar su ATH.

Estas criptomonedas han venido luchando por el cuarto lugar en capitalización de mercado.

Ripple ha invertido en empresas tradicionales en su lucha por sumar XRP a las estrategias de tesorería.

Binance Coin se ha mostrado fuerte gracias al indulto por parte de Donald Trump a su fundador.

XRP podría estar apuntando a mejores precios en un futuro cercano, mientras que el potencial de alza de BNB está limitado debido a lo cerca que está de su ATH.

Durante las semanas en que Ripple (XRP) sufrió su gran corrección hasta situarse en 2,22 dólares, Binance Coin (BNB) levantó vuelo tomando el cuarto lugar en capitalización de mercado, alcanzó un nuevo ATH en $1,370.98, siendo una de las mejores criptomonedas para invertir.

¿Por qué XRP tiene más potencial?

La adopción institucional de XRP es inevitable. El último movimiento de la empresa cripto fue comprar GTreasury, empresa especialista en crear estrategias de tesorería, como otro intento de entrar de lleno en el mundo corporativo.

Uno de los objetivos de Ripple es que más compañías posean XRP en sus fondos, de manera que mientras más tokens se mantengan en billeteras privadas, la demanda por la criptomoneda subiría.

Reservas de XRP en los exchanges han diminuido. Fuente: CryptoQuant

Actualmente, las reservas del token de Ripple ya vienen disminuyendo. Según en gráfico de CryptoQuant, puede notarse cómo, aun con un precio bajo, la liquidez en Binance ha bajado de 3.000 millones de tokens, en principios de octubre, a 2,7 mil millones. Esta actividad ya se había visto previamente en junio de este año.

XRP vs. BNB: ¿cuál tendrá mejor actuación para final de mes?

El indulto al fundador de Binance, Changpeng Zhao, da un panorama de tranquilidad al exchange y su ecosistema en suelo estadounidense, lo que podría ayudar a BNB a mantenerse fuerte. La predicción de precio de Binance Coin según Coincodex apunta hacia el máximo, por 1.398 dólares.

Mientras que XRP se está recuperando del declive; en el caso de que la adopción institucional aumente estaría mejorando la actividad en cadena, esto llevaría a que disminuyeran las reservas, pudiendo hacer una predicción de precio de XRP positiva y regresando a los 3 dólares.

Al comparar XRP vs. BNB, sus objetivos son algo distintos; el primero busca calar en la movida institucional y con un suministro mayor, las grandes tenencias tardan en impactar en su precio. Por su parte, BNB se está acercando cada vez más a su meta de suministro de 100 millones de tokens, lo que lo va haciendo cada vez más atractivo por su escasez, pero es dependiente de lo que ocurra en Binance.