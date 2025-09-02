Trump’ın Kripto Danışmanına Göre Bitcoin’in 150.000 Dolara Ulaşmasını İki Balina Engelliyor!

Bitcoin CEO’su ve Trump’ın kripto politika danışmanı David Bailey, iki büyük balinanın Bitcoin’in 150 bin dolara ulaşmasını engellediğini açıkladı. Bailey’ye göre bunlardan biri piyasadan çekilmiş durumda, diğeri ise yarı yarıya etkisiz hale getirildi.

Bailey’nin bahsettiği “balinalar”, milyarlarca dolarlık satış işlemleriyle piyasada aşağı yönlü baskı oluşturan devasa Bitcoin sahipleri. Bu satışlar, kurumsal yatırımcıların artan ilgisine rağmen fiyatların Bailey’nin öngördüğü seviyeye çıkmasını engelledi.

Bailey, topluluk içindeki spekülasyonlara yanıt vererek bu satışların belirli fiyat seviyelerinde gerçekleştiğini doğruladı. Ona göre, “bir balina 80 bin BTC, diğeri ise 120 bin BTC için pozisyon aldı.”

Piyasa analizleri, 24 Ağustos’ta yaklaşık 2,7 milyar dolarlık BTC satışının tek bir balina tarafından gerçekleştirildiğini, bir diğer erken dönem yatırımcının ise Ağustos sonundan itibaren yaklaşık 4 milyar dolar değerinde Bitcoin’i Ethereum’a çevirdiğini ortaya koyuyor.

The only reason we’re not at $150k right now is two massive whales- once they’re slain (1 down, 1 halfway there)… up only. — David Bailey🇵🇷 $1.0mm/btc is the floor (@DavidFBailey) September 2, 2025

Gizemli Balinalardan Dev Bitcoin Satışları

Kripto piyasasında gözler, kimliği belirsiz iki dev balinanın satış hamlelerine çevrildi. Bu yatırımcıların agresif satışları, mevcut döngü boyunca Bitcoin fiyatındaki yukarı yönlü momentumu bastırdı.

İlk balinanın tek bir günde 2,7 milyar dolarlık satış yaptığı bildiriliyor. İkinci balina ise elindeki Bitcoin varlıklarını alternatif kripto paralara kaydırarak piyasada ek baskı oluşturuyor.

Bitcoin CEO’su ve Trump’ın kripto danışmanı David Bailey, daha önce birkaç yıl boyunca ayı piyasası yaşanmayacağını savunmuş, bu görüşünü devletler, bankalar, sigorta şirketleri, kurumsal firmalar ve emeklilik fonlarından gelen yoğun kurumsal benimseme dalgasına dayandırmıştı. Bailey’ye göre piyasa, toplam adreslenebilir pazarın henüz %0,01’ini bile yakalamış değil.

Kurumsal Bitcoin rezervleri 312 şirketin elinde 400 milyar doları aşarken, bunun yarısından fazlası halka açık şirketlerin portföylerinde bulunuyor.

MicroStrategy 632.457 BTC ile başı çekerken, MARA Holdings 50.639 BTC ile ikinci sırada. Ancak bu devasa rezervlere rağmen Bitcoin, 13 Ağustos’ta ulaştığı 124 bin dolarlık zirvenin üzerinde tutunmayı başaramadı.

Balina satışları, piyasada teknik görünümün de bozulmasına yol açtı. Birçok zaman diliminde görülen düşüş eğilimleri ve 112 bin dolar seviyesindeki boyun çizgisiyle teyit edilen çift tepe formasyonu, yatırımcıların endişelerini artırdı. 29 Ağustos’ta 110 bin dolar desteğinin kırılmasıyla birlikte Bitcoin zirveden %13’ün üzerinde değer kaybetti.

Öte yandan, erken dönem Bitcoin yatırımcılarının bir kısmı varlıklarını Ethereum’a yönlendirmeye başladı. Bir balina 400 BTC’yi (yaklaşık 45,5 milyon dolar) kaldıraçlı ETH pozisyonlarına taşırken, bir diğeri 24 bin BTC’yi saatler içinde elden çıkararak kurumsal portföylerde Bitcoin yoğunluğunun azaltılmasına katkı sağladı.

Bitcoin Kurumsal Rotasyon Ortasında Teknik Çöküşle Karşı Karşıya

Bitcoin, Ağustos ayını 109.000 dolarda kapatarak yüzde 6’lık bir aylık düşüş kaydetti. Tarihsel olarak en zayıf performans gösterdiği döneme denk gelen bu süreçte satış baskısı arttı.

Eylül, boğa piyasası yıllarında ortalama yüzde 3,77 kayıpla bilinirken, yatırımcıların bu döneme “Rektember” adını takmasına neden olan mevsimsel rüzgârlar yeniden gündemde.

ABD spot Bitcoin ETF’leri, Haziran’dan bu yana ilk kez haftalık çıkış yaşadı. Net 126,64 milyon dolarlık çıkış, altı haftalık kesintisiz giriş trendini bozdu. Ağustos’ta toplamda 751,1 milyon dolar çıkış kaydedilirken, Temmuz ayında 6 milyar dolar giriş gerçekleşmişti.

Ethereum ETF’leri ise Bitcoin ürünlerini açık ara geride bıraktı. Ağustos’ta yaklaşık 4 milyar dolarlık giriş çeken ETH fonları, aynı dönemde Bitcoin fonlarından 622,5 milyon dolarlık çıkış yaşanmasıyla öne çıktı. Bu ayrışma, ETH’nin fiyat gücüyle de örtüştü. Ethereum, yılbaşından bu yana Bitcoin karşısındaki kayıplarını telafi ederek yüzde 13,8’lik kazanç elde etti.

Teknik göstergeler Bitcoin’in toparlanma ihtimaline dair olumsuz sinyaller veriyor. 114.000 dolardaki 50 günlük üssel hareketli ortalama artık güçlü bir direnç oluştururken, MACD başta olmak üzere ivme göstergeleri çoklu zaman dilimlerinde negatif kesişimlerle boğa umutlarını zayıflatıyor.

Bitfinex analizi, Kısa Vadeli Yatırımcı Gerçekleşmiş Fiyatı’nın 108.900 dolarda bulunduğunu ve bu seviyenin kritik bir eşik olduğunu vurguluyor. Bu seviyenin altında kalıcı hareketler, fiyatı 93.000–95.000 dolar aralığındaki döngü tabanına taşıyabilir. Borsa emir akışı verileri, spot piyasada alıcıların bekle-gör tavrı nedeniyle nötrleşmiş bir tabloya işaret ediyor.

CryptoQuant’ın Boğa Skoru Endeksi 40’a gerileyerek “Ayıya Dönüş” fazına geçti. 113.000 doların altındaki düşüşler, bireysel yatırımcıların aşırı karamsar hale gelmesine yol açtı. Buna karşın kurumsal alımlar sürüyor; bazı yatırımcılar satış yaparken, diğerleri geri çekilmeleri fırsat olarak görüyor.

Birçok analist, teknik zayıflığa rağmen uzun vadeli yükseliş hedeflerinden vazgeçmiyor. VanEck, yıl sonu için 180.000 dolarlık hedefini yineledi ve kurumsal benimsemenin hız kesmesine rağmen yeniden ivme kazanacağını savundu.

Benzer şekilde Arthur Hayes, Temmuz ayında 2025 sonu için Bitcoin’de 250.000 dolar, Ethereum’da ise 10.000 dolar öngörmüştü. Hayes, bu tahminlerini Trump yönetiminin kredi ağırlıklı ekonomi politikalarıyla ilişkilendirmişti.

Son olarak Eric Trump, Bitcoin 2025 Asya etkinliğinde ultra-boğa tavrını koruyarak 1 milyon dolarlık Bitcoin tahminini yineledi. Bu öngörüsünü, hükümetler, şirketler ve varlıklı ailelerden gelen talebin hızla artacağına dayandırdı.