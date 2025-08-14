FED’in Faiz İndirimi Beklentisi Bitcoin’i Zirveye Taşıdı

Bitcoin, Perşembe gecesi %3,6 artışla 124.457 dolara yükselerek Temmuz ayında kırdığı önceki rekoru geride bıraktı.

Bu yükseliş, ABD Merkez Bankası’nın (FED) yakın zamanda para politikasında gevşemeye gideceğine dair beklentilerin güçlenmesi ve son dönemdeki finansal reformların yarattığı ivmeyle desteklendi.

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto varlığı olan Bitcoin, böylece yeni bir zirveye ulaştı.

İkinci en büyük dijital varlık olan Ethereum (ETH) da yükselişe eşlik etti ve 4.780,04 dolar ile 2021 sonundan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıktı.

Trump Desteği ve Faiz İndirimi Beklentileri Bitcoin Yükselişini Körüklüyor

Bitcoin, 2025’te şimdiye kadar yaklaşık %32 değer kazandı. Bu yükselişte, Başkan Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşünün ardından kripto sektörü lehine alınan düzenleyici kararlar etkili oldu. Kendini “kripto başkan” olarak tanımlayan Trump ve ailesi, son bir yılda sektördeki varlıklarını daha da artırdı.

Piyasalar, 17 Eylül’de FED’in faiz indirimi yapmasını neredeyse tamamen fiyatlıyor. Hatta küçük bir ihtimal de olsa yarım puanlık indirim senaryosu da masada. Trump, faizleri uzun süre sabit tutan FED Başkanı Jerome Powell’ı sert şekilde eleştiriyor ve görev süresi Mayıs’ta bitmeden onu görevden alma tehdidinde bulunuyor.

Spekülasyonları artıran bir diğer unsur ise Hazine Bakanı Scott Bessent’in Çarşamba günü yaptığı açıklama oldu. Bessent, FED’in “bir dizi faiz indirimi” yapması gerektiğini ve ilk adımın yarım puanlık bir indirim olabileceğini söyledi.

Analistlere göre bu tür politika değişiklikleri, kripto paralar dahil riskli varlıklara ekstra destek sağlayabilir. Delta Exchange CEO’su Pankaj Balani, rallinin güçlü kurumsal girişler ve olumlu makroekonomik verilerle desteklendiğini belirtti. Temmuz ayı ABD TÜFE’sinin yıllık %2,7 gelmesi, Eylül’de faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi.

“Bitcoin’in kısa vadede 120 bin–125 bin dolar aralığında yatay hareket etmesi mümkün. Ancak sınırlı arzı ve kurumsal desteği, yükseliş trendinin devamını destekliyor.”

Süregelen ETF girişleri, olumlu düzenleyici sinyaller ve stratejik kurumsal hamleler, 14 Temmuz’da görülen 123.091 dolarlık önceki rekorun aşılmasıyla birlikte ralliyi yeniden alevlendirdi.

Bitcoin ETF’leri Güçlü Haftalık Girişler Eşliğinde Dengeli Seyrini Sürdürüyor

Spot Bitcoin ETF’leri, 13 Ağustos’ta 86,91 milyon dolar net giriş kaydetti. SoSoValue verilerine göre, lansmandan bu yana toplam net giriş 54,76 milyar dolara ulaştı.

ABD spot Bitcoin ETF’lerinin toplam net varlık değeri artık 156,69 milyar dolar seviyesinde ve bu rakam Bitcoin’in piyasa değerinin yaklaşık %6,48’ine karşılık geliyor. BlackRock’un iShares Bitcoin Trust fonu 89,11 milyar dolarlık net varlıkla başı çekerken, onu 24,77 milyar dolar ile Fidelity’nin FBTC’si izliyor.

Bitcoin ETF’lerine artan girişler, kurumsal yatırım stratejilerinde bir değişime işaret ediyor. Büyük yatırımcılar artık Bitcoin ve ETF’leri rakip değil, birbirini tamamlayan varlıklar olarak konumlandırıyor.

Bu çeşitlendirme, varlık bazlı riskleri azaltırken, her ağın kendine özgü büyüme hikâyesine katılım imkânı sağlıyor.

Kurumsal Bitcoin Talebi Güçlü Seyrini Koruyor

Bitcoin ETF’lerine yönelik yoğun talebin yanı sıra, şirketler ve kurumlar da BTC varlıklarını istikrarlı biçimde artırmaya devam ediyor.

BitcoinTreasuries.net verilerine göre, farklı kurumların elinde toplam 3,65 milyon BTC bulunuyor. En büyük pay, ETF’ler ve diğer yatırım fonlarında yer alırken; bunu halka açık şirketler, hükümetler, özel şirketler, DeFi/smart contract projeleri ve borsa/saklama hizmetleri izliyor.

Site, şu anda Bitcoin tutan 291 kurum bulunduğunu bildiriyor. Bu rakam, son 30 günde 16 kurum artmış durumda.

Ülke bazında liderliği 99 kurumla ABD elinde bulunduruyor. Onu 43 kurumla Kanada, 20 kurumla Birleşik Krallık, 10 kurumla Almanya ve 9 kurumla Çin takip ediyor.

Kaynak: BitcoinTreasuries.net

Trump Yönetiminden Kripto Dostu Hamleler

Bitcoin’in yeni rekoru, geçen hafta Trump yönetiminin kripto yanlısı gündemini hızla ilerletmesiyle aynı döneme denk geldi.

Başkan Trump, 401(k) emeklilik planlarının Bitcoin ve diğer kripto varlıklar gibi alternatif yatırımları da içerebilmesinin önündeki engellerin kaldırılması için düzenleyicilere talimat veren bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Eğer bu reformlar uygulanırsa, milyonlarca Amerikalı emeklilik fonlarını regüle edilmiş kanallar üzerinden dijital varlıklara yönlendirebilecek.

Trump ayrıca, dijital varlık savunucusu ekonomist Stephen Miran’ı ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterdi. Bu adım, yönetimin kriptoya verdiği desteğin devam edeceğinin sinyali olarak değerlendiriliyor.

Başka bir başkanlık kararnamesiyle Trump, yasal kripto şirketlerini hedef alan “banka hesabı kapatma” (debanking) uygulamalarına son verilmesi talimatını verdi.

Blockchain Association, bu adımları “tarihi bir değişim” olarak nitelendirerek, tüketici tercihlerini artıracağını, servet yaratma fırsatlarını güçlendireceğini ve blockchain işletmeleri için operasyonel engelleri azaltacağını vurguladı.

SEC de olumlu havaya katkı sağladı. Kurum, stETH gibi alım-satım yapılabilir stake makbuz token’larını içeren bazı likit staking modellerinin menkul kıymet olmadığını netleştirdi.

SEC Başkanı Paul Atkins, kripto inovasyonunun ABD’de kalmasını sağlama konusunda kararlı olduklarını belirtti ve “uygulama odaklı” politika yaklaşımından uzaklaşıp daha proaktif bir düzenleme vizyonu benimseyeceklerini açıkladı.

Piyasa Duyarlılığı ve Gelecek Görünümü

Alternative.me verilerine göre, 14 Ağustos itibarıyla Bitcoin piyasa duyarlılığı endeksi 75 seviyesinde bulunuyor ve hâlâ “Açgözlülük” bölgesinde seyrediyor.

Bu değer, dünkü 73 puanın biraz üzerinde ve geçen haftaki 62 seviyesine kıyasla belirgin bir artış gösteriyor. Ayrıca geçen ayın yine “Açgözlülük” bölgesindeki 73 puanlık seviyesinin de üzerinde. 0 (Aşırı Korku) ile 100 (Aşırı Açgözlülük) arasında ölçülen bu endeks, son dönemdeki dalgalanmalara rağmen yatırımcıların kripto piyasasına olan iyimserliğini koruduğunu ortaya koyuyor.

Kaynak: Alternative.me

Geçtiğimiz haftaki yukarı yönlü hareket, güçlü ETF girişleri ve kurumsal yatırımcıların artan katılımı sayesinde piyasada süregelen alım iştahını ve güveni yansıtıyor.

Her ne kadar endeks henüz “Aşırı Açgözlülük” bölgesine ulaşmamış olsa da mevcut seviyeler, yatırımcıların hâlâ boğa eğiliminde olduğunu gösteriyor. Ancak yükseliş hızlanırsa, aşırı alım koşullarına girilmesi riskini de beraberinde getirebilir.