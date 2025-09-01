Kripto Yatırım Ürünleri Bir Haftada 2.48 Milyar Dolar Giriş Gördü

Dijital varlık yatırım ürünleri geçen hafta 2.48 milyar dolar giriş kaydetti.

CoinShares’in pazartesi günü yayınlanan raporuna göre, dijital varlık yatırım ürünleri ağustos ayında 4.37 milyar dolar giriş görürken, yıl başından bu yana görülen girişler ise 35.5 milyar dolara ulaştı.

FED’in Faiz İndirimine İlişkin Beklentiler Azalırken Kripto Girişleri Duruldu

ABD’nin çekirdek PCE verilerinin açıklanmasının ardından ABD Merkez Bankası’nın (FED) eylül ayında faiz indirimine gideceğine dair beklentiler azalırken, piyasada da ivme kaybı görüldü.

FED’in yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi temmuz ayında yıllık %2.9’luk bir artış kaydetti.

Verilerin açıklanmasının ardından piyasa genelinde gerileme görüldü ve yönetim altındaki toplam varlık %10 düşüşle 219 milyar dolar seviyesine geriledi.

Bu arada geçen hafta gerçekleşen girişlerin 2.29 milyar dolarlık kısmını ABD oluşturdu. İsviçre’de 109.4 milyon dolar, Almanya’da 69.9 milyon dolar ve Kanada’da ise 41.4 milyon dolar giriş görüldü.

Analistler, geçen hafta cuma günü yaşanan gerilemnin kar alımlarından kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

Digital assets saw inflows of $2.48bn last week, lifting August inflows to $4.37bn and YTD to $35.5bn. pic.twitter.com/hNduNMTYxS — LondonCryptoClub (@LDNCryptoClub) September 1, 2025

Ethereum tabanlı yatırım ürünleri sadece geçen hafta 1.4 milyar dolar giriş gördü. Ethereum ağustos ayında yaklaşık 4 milyar dolar giriş kaydederken, Bitcoin ise 301 milyon dolar çıkış kaydetti.

Bununla birlikte, spot borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylanma olasılığının artmasıyla birlikte Solana ve XRP gibi altcoin’ler de ivme kazandı. Solana 177 milyon dolar giriş görürken, XRP ise 134 milyon dolar giriş gördü.

Son veriler, dijital varlıklara yönelik iştahın arttığını gösteriyor.

SEC 92 Kripto ETF Başvurusunu İnceliyor

Bloomberg Intelligence analisti James Seyffart, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) şu anda 92 kripto ETF başvurusunu incelediğini söyledi.

28 Ağustos’ta paylaşılan belgelere göre bu başvuruların büyük bir kısmı Solana, XRP ve Litecoin ile bağlantılı olup, söz konusu başvurulara ilişkin nihai kararın ise ekim ayında verilmesi bekleniyor.

ETF başvurularındaki artış, altcoin tabanlı ETF’lere ilginin arttığını gösteriyor. Ayrıca bu ETF’lerin onaylanması kripto piyasasına yeni sermaye girmesini sağlayabilir.

Bu arada onay bekleyen Solana ETF başvurularının sayısı sekizken, XRP ETF başvurularının sayısı ise yedi. Solana ve XRP, Bitcoin ve Ethereum’dan sonra en çok ilgi gören kripto paralar arasında yer alıyor.

Beklemede olan başvuru sayısı nisan ayında 72 iken, ağustos ayında 92’ye çıktı. Başvurulardaki bu artış, kurumsal yatırımcı ilgisindeki artışı yansıtıyor.

NEW: Here is a list of all the filings and/or applications I'm tracking for Crypto ETPs here in the US. There are 92 line items in this spreadsheet. You will almost certainly have to squint and zoom to see but best I can do on here pic.twitter.com/lDhRGEQBoW — James Seyffart (@JSeyff) August 28, 2025

Başvuru sahipleri arasında Grayscale ve 21Shares gibi büyük isimler yer alıyor. Grayscale, beş kripto trust fonunu ETF’e dönüştürmeyi hedefliyor.

Ayrıca 21Shares de spot SEI ETF’i için başvuruda bulundu.