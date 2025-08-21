Bitcoin Balinasından Dikkat Çeken BTC ve ETH İşlemi

Eski bir Bitcoin balinası, milyonlarca dolarlık Bitcoin ve Ethereum işlemleriyle yeniden gün yüzüne çıktı.

Onchain Lens verilerine göre yedi yıl önce 14.837 BTC (94.9 milyon dolar) çeken bir cüzdan, kısa bir süre önce merkezi olmayan borsa Hyperliquid’e 660 BTC yatırdı.

Balina büyük bir satış yaptı ve ardından Ethereum’da kaldıraçlı long pozisyonlar açtı.

Balina, Hyperliquid Üzerinden 45.5 Milyon Dolarlık BTC’yi ETH’ye Dönüştürdü

Balinanın faaliyetleri, 400 BTC’nin (45.5 milyon dolar) Hyperliquid’e yatırıldığını ve fonların spot piyasada ETH’ye dönüştürüldüğünü gösteriyor.

Balina, söz konusu ETH’yi Ethereum ana ağına gönderdi ve toplam varlıkları 11.744 ETH’ye (50.5 milyon dolar) ulaştı.

Ayrıca on-chain verilerine göre söz konusu balina, dört farklı cüzdanda toplam 68.130 ETH’lik (295 milyon dolar) 3 ile 10 kat kaldıraçlı long pozisyonlar açtı.

Onchain Lens’in verilerine göre açılan pozisyonların her birinin değeri 90 milyon dolar ile 99 milyon dolar arasındaydı.

Bu faaliyetler, mevcut döngüde balina davranışlarında önemli bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Örneğin bazı uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları, Bitcoin’den Ethereum’a geçiyor.

Ethereum son zamanlarda yükselişe geçerek kaldıraçlı türev piyasalarında yüksek kar elde etmek isteyen balinaların dikkatini çekti.

BlackRock, Fidelity ve Grayscale gibi dev isimler son 24 saatte 422 milyon dolardan fazla Ethereum satışı gerçekleştirirken Ethereum fiyatı çarşamba günü 4.062 dolara düştü.

Şimdi son aylarda %200 değerlenen Ethereum’un yükselişinin sona erip ermediği merak ediliyor.

SoSoValue verilerine göre Ethereum ETF’leri art arda üç gün boyunca çıkış gördü ve 19 Ağustos’ta şimdiye kadarki en büyük çıkışlardan biri gerçekleşti.

Fidelity 156 milyon dolar çıkış görürken, Grayscale ise 122 milyon dolar ve Bitwise, VanEck ve Franklin Templeton ise daha küçük çıkışlar gördü.

ETH 4.063 dolar seviyesini test ettikten sonra kısa bir süreliğine 4.223 dolar civarına toparlansa da baskı görmeye devam ediyor.

Ethereum Yatırımcıları Bitcoin’e Geri Dönecek

Bitcoin destekçisi Samson Mow, Bitcoin’den Ethereum’a geçen yatırımcıların nihayetinde yeniden BTC’ye geri dönebileceklerini söyledi.

Jan3 CEO’su Mow, birçok uzun vadeli ETH yatırımcısının halihazırda yüklü miktarda Bitcoin’e sahip olduğunu söyledi.

Mow, ETH fiyatının yükselişi sona erdiğinde bu yatırımcıların coin’lerini satacaklarını ve yeniden Bitcoin’e yöneleceklerini düşünüyor.