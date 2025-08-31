Donald Trump Jr., Bitcoin İçin 1 Milyon Dolar Tahminini Yineledi

Cuma günü Hong Kong’da düzenlenen Bitcoin 2025 Asya konferansında konuşan Trump, Bitcoin’in önümüzdeki yıllarda 1 milyon dolara ulaşabileceğini iddia etti.

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

American Bitcoin (ABTC) kurucu ortağı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr., Bitcoin’e yönelik ultra-boğa duruşunu yeniden teyit etti.

Hong Kong’da düzenlenen Bitcoin 2025 Asya konferansı sırasında konuşan Trump Jr., önümüzdeki yıllarda BTC’nin 1 milyon dolara ulaşacağı konusunda hiçbir şüphe olmadığını söyledi.

Trump, Bitcoin’in Yükselişinin Ardındaki Sebep Olarak Küresel Talebi Gösterdi

Kalabalık bir izleyici kitlesine konuşan Trump, hükümetler, büyük şirketler ve varlıklı ailelerden gelen artan talebin, Bitcoin konusundaki güçlü inancının arkasındaki temel etkenler olduğunu vurguladı.

“Herkes Bitcoin istiyor. Herkes Bitcoin alıyor,” dedi. “Bu yüzden hep söyledim, Bitcoin 1 milyon dolara ulaşacak. Bunun hiç şüphesi yok.”

Trump, daha önce Aralık 2024’te de aynı 1 milyon dolarlık tahminini yapmıştı. Bu kez, kurumsal benimsemenin henüz başlangıçta olduğunu ve mevcut sahiplerin hâlâ erken dönemde olduklarını vurguladı.

“İnsanların büyük çoğunluğu hâlâ finansın geleceğini kavrayabilmiş değil,” diye ekledi.

Trump’ın açıklamaları, kendisinin ortak kurucusu olduğu madencilik şirketi ABTC’ye yönelik artan momentumla aynı döneme denk geldi.

Ağustos ayında, Gryphon Digital Mining’in hissedarları ABTC ile ters birleşmeye onay verdi. Birleşen şirket, Eylül ayında Nasdaq’ta ABTC kodu altında işlem görmeye başlayacak.

Mayıs ayında açıklanan anlaşma, Donald Trump Jr. ve Eric Trump tarafından bu yıl başlatılan American Bitcoin’in ayrı bir halka arz yapmadan kamuya açılmasını ve Gryphon’un Nasdaq listesi aracılığıyla işlem görmesini mümkün kılıyor.

Birleşme duyurusundan bu yana Gryphon hisseleri %230’un üzerinde değer kazandı; Perşembe günü ise listeleme öncesinde %42’lik bir ralli görüldü.

Şirket artık, Trump’ın dijital varlık alanındaki artan etkisine doğrudan yatırım olarak görülüyor. American Bitcoin, Bitcoin birikimine odaklanan saf bir madencilik girişimi olarak konumlanıyor.

Şirket, 215 BTC tutarında varlık açıkladı; ancak BitcoinTreasuries.NET’ten gelen üçüncü taraf veriler, rezervlerinin 1.941 BTC’ye yaklaşabileceğini öne sürüyor.

İyimserliğe rağmen, Bitcoin kısa vadede fiyat zayıflığı yaşadı ve 14 Ağustos’ta ulaştığı 124.500 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık %13 geriledi.

Şu anda varlık, trader’lar tarafından sıkça izlenen kritik bir teknik seviye olan 50 günlük üssel hareketli ortalamanın altında işlem görüyor.

2026’da 1 Milyon Dolarlık Bitcoin, ABD Ekonomik Krizinin İşareti Olabilir

Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, Bitcoin’in yakın dönemde 1 milyon dolara ulaşabileceği tahminlerine karşı çıktı ve böyle bir hareketin muhtemelen bir kripto başarısı yerine ABD ekonomisindeki çöküşün göstergesi olacağını belirtti.

Novogratz, yakın zamanda Coin Stories podcast’inde Natalie Brunell’e, “Gelecek yıl Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşmasını isteyenleri görünce, dedim ki arkadaşlar, bu ancak ülke içinde işler çok kötü olursa olur,” dedi.

“Ben, ABD’de daha istikrarlı bir ortamda daha düşük bir Bitcoin fiyatını tercih ederim, tam tersi yerine.”

Novogratz, aşırı para birimi değer kayıplarının genellikle alternatif güvenli limanlara talebi artırdığını ve dijital altın olarak adlandırılan Bitcoin’in ekonomik çalkantılara karşı bir koruma aracı hâline geldiğini açıkladı.

Ancak, bu tür koşulların sivil toplumun bedeliyle geleceği konusunda uyarıda bulundu.

Geçen ay, Glassnode baş analisti James Check, kurumsal Bitcoin hazinesi stratejisinin uzun ömürlülüğü konusunda endişelerini dile getirerek, piyasalar olgunlaştıkça yeni katılımcılar için kolay kazançların artık tükenmiş olabileceğini savundu.

Bu uyarılar, VanEck’in dijital varlık araştırmaları başkanı Matthew Sigel’in, bazı halka açık şirketler tarafından benimsenen Bitcoin hazinesi stratejilerine dair kaygılarını dile getiren yorumlarını da yansıtıyor.