BTC $108,786.87 -3.39%
ETH $4,331.75 -3.63%
SOL $204.56 -2.80%
PEPE $0.0000096 -4.18%
SHIB $0.000012 -3.47%
DOGE $0.21 -3.65%
XRP $2.84 -4.64%
ETH Gas (gwei) gas
Cryptonews Bitcoin Haberleri

Bitcoin 108 Bin Dolara Düştü: Kripto Piyasasında Satış Baskısı Artıyor!

Bitcoin Piyasa
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar Profili
Last updated: 
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.
bitcoin-108-bin-dolara-dustu_-kripto-piyasasinda-satis-baskisi-artiyor

Bitcoin kritik 108 bin dolar seviyesine gerileyerek son günlerin en sert düşüşlerinden birini kaydetti. Lider kripto parayla birlikte Ethereum, XRP ve altcoinler de değer kaybı yaşarken, yatırımcılar piyasadaki belirsizliği dikkatle izliyor.

btcusdt grafiği

Çekirdek Enflasyon ve Fed Algısı Baskı Yaratıyor

Bugün açıklanan ABD çekirdek PCE enflasyonu %2,9 ile piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Bu durum, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerini sınırlı tutabileceği veya geciktirebileceği algısını güçlendirdi. Yüksek enflasyon verisi, kripto gibi riskli varlıklardan çıkışı tetikleyerek satış baskısını artırdı.

Yıllık PCE verisi %2,6 ile önceki seviyeye yakın kalırken, tüketici harcamalarının durağan seyri ekonomide hızlanma sinyali vermedi ve yatırımcıların temkinli yaklaşımını pekiştirdi.

Teknik Destek Seviyesinin Kırılması ve Likidite Baskısının Etkisi

Bitcoin’in 110 bin dolar desteğinin altına gerilemesi, kısa vadeli yatırımcılar arasında satışları tetikledi. Bu düşüş, kaldıraçlı pozisyonların likide olmasına ve piyasada volatilitenin artmasına yol açtı.

Yaklaşan opsiyon vade sonları, özellikle büyük pozisyonlarda risk yaratırken, fiyatın kısa süreli dalgalanmasını artırdı. Analistler, 108 bin doların kritik destek olarak takip edildiğini, bu seviyenin korunamaması durumunda düşüşün 100 bin dolara kadar sürebileceğini belirtiyor.

Piyasanın Beklentisi Hangi Yönde?

Analistler, piyasanın kısa vadede volatil kalmasını bekliyor. 108 bin doların üzerinde tutunması, toparlanma için olumlu bir sinyal olarak görülürken, altındaki kırılmalar satışları hızlandırabilir. Yatırımcılar, hem makroekonomik verileri hem de teknik seviyeleri yakından takip ederek pozisyonlarını şekillendiriyor.

Bitcoin ve altcoinlerdeki bu düşüş, yüksek çekirdek enflasyon, durağan tüketici harcamaları, teknik destek kırılması ve vade sonu likidasyonları gibi faktörlerin birleşimiyle açıklanıyor. Piyasada belirsizlik devam ederken, uzmanlar yatırımcıları dikkatli olmaya çağırıyor.

En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
Önerilen makaleler
Bitcoin 108 Bin Dolara Düştü: Kripto Piyasasında Satış Baskısı Artıyor!
2025-08-29 16:28:30
Bonk Fiyat Tahmini: Meme Coin Çılgınlığı Başlıyor mu?
2025-08-29 16:48:05
ABD’de Solana ve XRP Başta Olmak Üzere 92 Kripto ETF Başvurusu SEC Onayını Bekliyor
2025-08-29 15:05:57
Wall Street Pepe, 5.000 NFT Koleksiyonu Halka Açılırken Ethereum Üzerinde 2 Milyar WEPE Yaktı
2025-08-29 14:50:24
Pyth Network Rüzgarı: PYTH Fiyatı ABD İş Birliğiyle Uçuşa Geçti!
2025-08-29 13:08:07
Hoskinson'dan Dikkat Çeken Açıklama! Cardano (ADA) Fiyatı Ne Olur?
2025-08-29 12:50:46
[CANLI] Bugünün Dikkat Çeken Kripto Para Haberleri: 29 Ağustos 2025 - Bitcoin Düşüyor, PYTH Piyasaya Meydan Okuyor
2025-08-29 11:12:14
Daha Fazla Makale Oku

Daha Fazla Makale

Fiyat Tahminleri
Ethereum Fiyat Tahmini: Wall Street’in Tercihi Ethereum! ETH Bitcoin’i Geçer mi?
Zehra Ahmed
Zehra Ahmed
2025-08-29 17:05:12
Fiyat Tahminleri
Bonk Fiyat Tahmini: Meme Coin Çılgınlığı Başlıyor mu?
Zehra Ahmed
Zehra Ahmed
2025-08-29 16:48:05
Ufuk Toprak
daha fazla oku
Crypto News in numbers
editors
Yazarlar Listeri + 66 Daha Fazla
2M+
Dünya Genelinde Aylık Aktif Kullanıcı
250+
Rehberler ve İnceleme Yazıları
8
Piyasadaki Yıllar
70
Uluslararası Yazar Ekibi