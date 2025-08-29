Bitcoin 108 Bin Dolara Düştü: Kripto Piyasasında Satış Baskısı Artıyor!

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin kritik 108 bin dolar seviyesine gerileyerek son günlerin en sert düşüşlerinden birini kaydetti. Lider kripto parayla birlikte Ethereum, XRP ve altcoinler de değer kaybı yaşarken, yatırımcılar piyasadaki belirsizliği dikkatle izliyor.

Çekirdek Enflasyon ve Fed Algısı Baskı Yaratıyor

Bugün açıklanan ABD çekirdek PCE enflasyonu %2,9 ile piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Bu durum, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerini sınırlı tutabileceği veya geciktirebileceği algısını güçlendirdi. Yüksek enflasyon verisi, kripto gibi riskli varlıklardan çıkışı tetikleyerek satış baskısını artırdı.

Yıllık PCE verisi %2,6 ile önceki seviyeye yakın kalırken, tüketici harcamalarının durağan seyri ekonomide hızlanma sinyali vermedi ve yatırımcıların temkinli yaklaşımını pekiştirdi.

Teknik Destek Seviyesinin Kırılması ve Likidite Baskısının Etkisi

Bitcoin’in 110 bin dolar desteğinin altına gerilemesi, kısa vadeli yatırımcılar arasında satışları tetikledi. Bu düşüş, kaldıraçlı pozisyonların likide olmasına ve piyasada volatilitenin artmasına yol açtı.

Yaklaşan opsiyon vade sonları, özellikle büyük pozisyonlarda risk yaratırken, fiyatın kısa süreli dalgalanmasını artırdı. Analistler, 108 bin doların kritik destek olarak takip edildiğini, bu seviyenin korunamaması durumunda düşüşün 100 bin dolara kadar sürebileceğini belirtiyor.

Piyasanın Beklentisi Hangi Yönde?

Analistler, piyasanın kısa vadede volatil kalmasını bekliyor. 108 bin doların üzerinde tutunması, toparlanma için olumlu bir sinyal olarak görülürken, altındaki kırılmalar satışları hızlandırabilir. Yatırımcılar, hem makroekonomik verileri hem de teknik seviyeleri yakından takip ederek pozisyonlarını şekillendiriyor.

Bitcoin ve altcoinlerdeki bu düşüş, yüksek çekirdek enflasyon, durağan tüketici harcamaları, teknik destek kırılması ve vade sonu likidasyonları gibi faktörlerin birleşimiyle açıklanıyor. Piyasada belirsizlik devam ederken, uzmanlar yatırımcıları dikkatli olmaya çağırıyor.