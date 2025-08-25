Bitcoin Balinasının Devasa Satışı Kripto Piyasasını Sarstı – Düşüş Sürecek mi?

Bitcoin yatırımcıları, bir balinanın Pazar günü 24.000 BTC satmasıyla tetiklenen sert düzeltme sonrası kripto piyasasındaki düşüşe tepki gösterdi.

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Pazar günü kripto piyasasında ani ve sert satışlar yaşandı; bu durum Bitcoin’in yükseliş momentumu üzerinde soru işaretleri yarattı.

Olay, bir balinanın sadece birkaç saat arayla 24.000 BTC’yi satışa sunmasıyla başladı. Bu işlem serisinin piyasa değeri 2,7 milyar doları aşıyordu.

Satış baskısının etkisiyle Bitcoin adeta uçurumdan düşer gibi hareket etti ve fiyat 115.000 dolardan 111.000 dolara geriledi.

24h 7d 30d 1y All time

Yaklaşık dört yıl sonra ilk kez yeni bir rekor seviyeye ulaşan Ether, Bitcoin’in sert düşüşünden olumsuz etkilendi.

Dünyanın ikinci büyük kripto parası, kısa süre önce 4.953,73 dolara yükselmişti, ancak Bitcoin’in çöküşüyle birlikte kendi satış baskısını yaşadı.

CoinMarketCap verilerine göre, Ether artık sadece birkaç saat önce ulaştığı rekor seviyeden %7,75 uzakta bulunuyor. Tekrar $5.000 seviyesi, yatırımcılar için şu an ulaşılması zor bir hedef olarak görünüyor.

24h 7d 30d 1y All time

Hafta sonu işlem hacimlerinin düşük olması, büyük işlemlerin fiyat üzerinde aşırı volatiliteye yol açabileceğini gösterdi ve X platformunda tepkiler hiç eksik olmadı. “The Wolf of All Streets” lakaplı analist Scott Melker şunları yazdı:

“Bir Pazar günü tek seferde 24.000 BTC satmak için zihinsel kapasiteniz ne kadar düşük olmalı?”

Sinirler, bu tartışmalı işlemi gerçekleştiren balinanın hâlâ 152.000 BTC’ye sahip olmasıyla arttı; bu cüzdanın değeri yaklaşık 17 milyar dolar.

Tartışmalar arasında ilginç teoriler de ortaya çıktı. Bazıları balinanın BTC satıp, daha yüksek getiri hedefiyle Ether topluyor olabileceğini öne sürdü; bu stratejinin kurumsal ETF yatırımcılarının izinden gitmek anlamına geldiği söylendi.

Başka bir görüş ise, balinanın Pazar günü böyle büyük bir satış yapmak için acil bir gerekçesi olması gerektiği yönünde:

“Kim olursa olsun, ciddi bir şeylerin ters gittiğinin farkında olmalı; o kadar ciddi bir şey olmalı ki, satmamak çok daha kötü bir tercih olurdu.”

Topluluğun bir diğer endişesi, bu tür bir işlemin Bitcoin fiyatı üzerinde nasıl bu kadar yıkıcı etkiler yaratabildiğiyle ilgiliydi:

“Piyasa değerinin binde biri kadar bir hacim fiyatı %5 düşürebiliyor, gerçekten çılgınca.”

X’in yapay zekâ aracı Grok, balinanın kalan 152.000 BTC’yi tek seferde satması durumunda ne olabileceğini simüle etti. İlk 24.000 BTC satışının fiyatı %3,5 düşürdüğü göz önüne alındığında, tüm bakiyenin satılması durumunda Bitcoin’in 79.000–90.000 dolar aralığına gerileyebileceğini tahmin etti. Panik satışın da eklenmesi durumunda fiyat daha da sert düşebilir.

Elbette durumu yalnızca bu balinaya yüklemek adil olmaz; kaldıraçlı işlemlerde yaşanan 271 milyon dolarlık tasfiyeler düşüşü daha da şiddetlendirdi.

Bazı X kullanıcıları, Bitcoin’in balinaların elinde yoğunlaşmaması gerektiğini savundu; zira piyasanın kaderi az sayıda zengin yatırımcının eline kalmış durumda. Ancak bu tartışma artık geride kaldı. Unutulmamalı ki Strategy şirketi şu anda 632.457 BTC’ye sahip; bu, Bitcoin arzının neredeyse %3’ü demek. Dün yapılan işlemler, şirket bakiyesini satmaya karar verirse neredeyse ihmal edilebilir seviyede kalacak.

Financial Times bugünkü makalesinde Bitcoin kasası şirketleriyle ilgili alarm verdi. Kolumnist Patrick Jenkins, dünya genelinde Michael Saylor’ın ilham verdiği 160’tan fazla Bitcoin kasası şirketi bulunduğunu, bunların çoğunun daha az başarılı sektörlerden Bitcoin’e yöneldiğini belirtti.

Birçoğu ek Bitcoin alımları için olağanüstü seviyede borçlanıyor ve Jenkins, bunun büyük ihtimalle kötü sonuçlanacağını uyarısıyla paylaştı:

“Boğa piyasası devam ettiği sürece, Ponzi üstüne Ponzi gibi çalışan Bitcoin kasası şirketleri kazançlı olabilir. Ama 2018 ve 2022’de ‘kripto kışlarını’ deneyimleyenler bilir; bir sonraki kış geldiğinde BTC yatırımcıları sıkıntıyı katlanarak yaşayacak.”

Yeni hafta başlarken bu, yatırımcılar için düşündürücü bir uyarı niteliğinde.