Kripto Milyarderi Hayes’ten Dev Tahmin: Bitcoin ve Ethereum 2025’te Yeni Zirvelere Ulaşacak!

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BitMEX’in kurucularından Arthur Hayes, Bitcoin’in 2025 yılı sonuna kadar 250 bin dolara, Ethereum’un ise 10 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Hayes, bu dikkat çekici tahminini son blog yazısında paylaştı. Fiyatlardaki olası yükselişi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikalarına ve “savaş ekonomisine geçiş” olarak tanımladığı yeni döneme bağladı.

Arthur Hayes: Trump’ın Sanayi Stratejisi Kriptoyu Uçurabilir

BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes’e göre, Donald Trump’ın yeniden başkanlığa dönüşüyle birlikte, nadir toprak elementleri ve savunma sanayi gibi alanlarda üretimi artırmaya odaklı, kredi ağırlıklı bir ekonomi stratejisi devreye alındı.

Hayes, bu yaklaşımın Çin tarzı ekonomik planlamayı andırdığını ve sistemin krediyle dolup taşmasına neden olacağını savunuyor. Ona göre bu durum, özellikle kripto gibi riskli varlıklar için son derece elverişli bir ortam yaratacak.

“Madem güzel ve zengin kalmak istiyoruz, finansal piyasalarda kulağımızı hangi enstrümana vermeliyiz?” diyen Hayes, piyasalardaki hareketleri müziğe, yatırım yapmayı ise dans etmeye benzetiyor.

Hayes’e göre, hükümetin borçlanma dalgası dolaylı olarak stablecoin’ler tarafından desteklenecek. Çünkü bu coin’lerin ihraççıları, kullanıcı fonlarını giderek artan şekilde ABD Hazine bonolarına yatırıyor. Kripto benimsenmesi arttıkça stablecoin’lerde tutulan sermaye de artıyor. Bu para, devlet tahvil piyasasına yönelerek federal bütçe açığının finansmanına katkı sağlıyor.

Hayes, bu süreci geleneksel finans ile kripto arasında kurulan bir döngü olarak tanımlıyor: kredi yaratımı kripto talebini artırıyor, stablecoin’ler nakdi Hazine’ye aktarıyor, devlet de bu kaynağı daha fazla kredi yaratmak için kullanıyor. Bu döngüyü “kredi valsi” olarak adlandırıyor.

Hayes ayrıca, Trump döneminde gündeme gelebilecek bazı düzenlemelerin — örneğin bireysel emeklilik fonlarına (401(k)) kripto varlıkların dahil edilmesi veya dijital varlıklarda sermaye kazancı vergisinin kaldırılması gibi — kurumsal yatırımcıların kriptoya yönelmesini hızlandırabileceğini öne sürüyor.

Her ne kadar önceliği Bitcoin olsa da Hayes, bu döngüde Ethereum’un daha iyi performans gösterebileceğini düşünüyor. Özellikle kurumsal ilginin yeniden Ethereum’a yönelmesi ve Solana gibi hızlı zincirlerden daha büyük ve köklü projelere dönüş sinyalleri bu öngörüsünü destekliyor.

SharpLink’ten #Ethereum Hamlesi: 80 Bin ETH Alımıyla Rekor Kırdı, Hisse Fiyatı %10 Arttı https://t.co/UdCahG3C6A — Cryptonews Türkçe (@cryptonews_tr) July 22, 2025

2025’in bitmesine beş aydan az süre kala Hayes, genişlemeci mali politikaların ve gevşeyen finansal koşulların kripto piyasasını yeni zirvelere taşıyacağını savunuyor.

Hayes’in tahminleri, kripto topluluğunda giderek güç kazanan bir anlatıya dayanıyor: yüksek kaldıraçlı, krediye dayalı bir ekonomi, dijital varlıklar için hiç olmadığı kadar avantajlı bir zemin hazırlıyor.

Bitcoin ve Ethereum Uzun Vadede Zirveye Göz Kırpıyor, Ancak Kısa Vadeli Dirençler Kapıda

Arthur Hayes’in Bitcoin için 250 bin dolar, Ethereum içinse 10 bin dolar hedefleri giderek daha fazla konuşulurken, mevcut teknik veriler iki varlıkta da kısa vadeli dirençlerin öne çıktığını gösteriyor.

Bitcoin (BTC), son bir haftada %0,6 düşüşle yaklaşık 118.000 dolardan işlem görüyor. 24 saatlik işlem hacmi %20’nin üzerinde düşüşle 46,1 milyar dolara gerilemiş durumda. Bu da son yükselişin arkasındaki ivmenin zayıfladığına işaret ediyor.

Analistler, son yükselişin güçlü bir devam sinyali taşımadığı konusunda uyarıyor. Glassnode baş analisti James Check’e göre, işlem hacminin zayıf kalması, Bitcoin’in bu yıl 200 bin dolara ulaşma ihtimalini sorgulatıyor.

Hot new episode off the printer, with @_Checkmatey_ from @_checkonchain



We discuss:



-How he was able to predict Bitcoin’s ATH breakout

-How to approach the current price discovery phase

-Early signals that already foreshadow the future bear market

-Key Bitcoin price levels… pic.twitter.com/ijXpzkYn63 — Pahueg (Less Noise More Signal) (@pahueg) July 21, 2025

Check, 120 bin doların aşılmasının olumlu bir sinyal olduğunu belirtse de, bu yükselişin sürdürülebilir olması için sırasıyla 130K, 140K ve 150K seviyelerinde güçlü desteklerin oluşması gerektiğini vurguluyor.

Teknik açıdan bakıldığında, Bitcoin kısa süre önce CME açığını 117.255–116.675 dolar arasında kapattı ve şimdi 118.270–119.530 dolar aralığında kritik bir direnç bölgesini test ediyor.

Elliott Dalga analizine göre dördüncü dalga düzeltmesi tamamlanmış olabilir ve beşinci yükseliş dalgası şekilleniyor. Ancak zayıflayan ivme nedeniyle bu dalga “kısa kalabilir,” yani mevcut döngüde güçlü bir trend öncesinde daha düşük bir zirve oluşabilir.

Uzun vadeli grafik yorumları ise Bitcoin’in yükselen bir kanalın ilk aşamalarında olduğunu ve bu kanalın 2025 sonuna kadar 340 bin dolara kadar uzanabileceğini öne sürüyor.

Ethereum (ETH) ise son 24 saatte %1,9 düşüşle 3.600 dolar seviyelerinde. ATH’sinin hâlâ %26 altında olan ETH, teknik göstergelerde güç sinyalleri veriyor.

Zincir üstü verilerde ciddi bir artış görülüyor; günlük aktif adres sayısı 463.880’e ulaştı ve Temmuz başından bu yana ağ ücretleri %475’in üzerinde yükseldi. Bu durum, ağ kullanımının ve talebin arttığını gösteriyor.

Analistler, Ethereum’un RSI göstergesinin uzun vadeli “alım sinyali” verdiğini belirtiyor. Bu sinyal daha önce büyük rallilerin habercisi olmuştu. Teknik analizlerde ise ETH’nin “Cup & Handle” formasyonu içinde yükselen bir kanal oluşturduğu görülüyor. Fibonacci projeksiyonlarına göre uzun vadede 5.790, 8.513 ve potansiyel olarak 13.000 dolarlık hedefler gündemde.

Kısa vadede özellikle 4.100 dolar seviyesinin yeniden test edilmesiyle geri çekilmeler yaşanabilir, ancak genel yapının hâlâ güçlü bir boğa trendine işaret ettiği belirtiliyor.