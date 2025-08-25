Bitcoin 112.000 Dolara Gerilerken Trump’ın Kripto Danışmanından Çarpıcı Ayı Piyasası Yorumu Geldi

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bitcoin CEO’su ve Trump’ın kripto politikaları danışmanı David Bailey, kripto piyasasında birkaç yıl boyunca ayı piyasası görülmeyeceğini iddia etti.

Bailey, Bitcoin’in 112.000 dolar seviyesinde işlem gördüğü bir dönemde yaptığı açıklamada, “Devletler, bankalar, sigortacılar, şirketler ve emeklilik fonları sürekli alım baskısı yaratacak” ifadelerini kullandı.

Bailey, Bitcoin’in toplam adreslenebilir pazarının henüz %0,01’inin bile yakalanmadığını belirterek, kurumsal benimsenmenin piyasanın uzun vadeli yükselişini garanti altına alacağını savundu.

Açıklamalar, Bitcoin’in 13 Ağustos’ta ulaştığı 124.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden %10 geri çekilerek 112.000 dolara düşmesi sonrası geldi. Analistler bu seviyeyi “Ağustos dibine” işaret eden kritik bir nokta olarak yorumluyor.

There’s not going to be another Bitcoin bear market for several years.



Every Sovereign, Bank, Insurer, Corporate, Pension, and more will own Bitcoin. The process has already begun in earnest, yet we haven’t even captured 0.01% of the TAM.



We’re going so much higher. Dream big — David Bailey🇵🇷 $1.0mm/btc is the floor (@DavidFBailey) August 23, 2025

Buna rağmen kripto uzmanları arasında görüş ayrılıkları var. Bazı isimler, hisse senedi piyasalarının güçlü seyrettiği bir ortamda Bitcoin’in neden gerilediğini sorgularken, eleştirmenler özellikle Bitcoin hazinesine sahip şirketlerin baskı altında olduğuna dikkat çekti. Son verilere göre bu şirketlerin yaklaşık dörtte biri net varlık değerinin altında işlem görüyor.

Kurumsal Talep Güçlü, Teknik Görünüm Zayıf

Bitcoin CEO’su David Bailey, kripto piyasasındaki son düşüşe rağmen kurumsal talebin tarihte ilk kez gerçek anlamda devreye girdiğini savundu. Bailey, fiyatlardaki baskının temel talepten değil, vadeli işlemler ve opsiyon piyasalarındaki manipülasyondan kaynaklandığını öne sürdü.

Kurumsal Bitcoin rezervleri 215 milyar doları aşarken, yaklaşık 300 şirketin bilançolarında BTC bulunuyor. Bu rezervlerin %71,4’ü halka açık şirketlerin kontrolünde. MicroStrategy 629 binden fazla BTC ile listenin başında yer alırken, onu 50 binin üzerinde Bitcoin tutan MARA Holdings izliyor.

Ancak yeni yayımlanan Sentora araştırması, bu kurumsal Bitcoin stratejisinin yapısal riskler barındırdığı uyarısında bulundu. Çalışmada, şirketlerin çoğunun “negatif taşıma” olarak tanımlanan bir strateji izlediği ve fiat borçlanarak getiri üretmeyen varlıklar satın aldıkları vurgulandı. Bu durumun kredi döngülerinde ciddi bağımlılıklar yaratabileceği belirtiliyor.

Özellikle madencilik şirketlerinin kırılgan olduğu ifade ediliyor. Araştırmaya göre, Bitcoin fiyatı 100.000 doların altına düştüğünde madencilerin büyük bölümü yapısal olarak zarar ediyor. Marathon Digital gibi şirketlerin toplam varlıklarının %50 ila %80’inin Bitcoin’den oluşması, piyasa düşüşlerinde yüksek tasfiye riskini beraberinde getiriyor.

VanEck 180 Bin Dolar Hedefini Koruyor – Lider İsimlerden Yeni Boğa Tahminleri

Bitcoin fiyatı 112 bin dolar seviyelerinde dalgalanırken, önde gelen yatırımcılar boğa senaryosunu destekleyen açıklamalarını sürdürüyor. Yatırım devi VanEck, yıl sonu için 180 bin dolarlık hedefini koruduğunu açıkladı. Firma, CME vadeli işlemlerindeki baz finansman oranlarının şubat 2025’ten bu yana en yüksek seviye olan %9’a çıktığını vurguladı.

Verilere göre kurumsal talep güçlü seyrini sürdürüyor. Temmuz ayında borsada işlem gören ürünler 54 bin BTC satın alırken, dijital varlık hazineleri 72 bin BTC ekledi.

🚀 VanEck maintains $180K Bitcoin forecast as CME basis rates hit 9% peak driven by institutional demand.#Bitcoin #BullRunhttps://t.co/ZsXmtpIvbU — Cryptonews.com (@cryptonews) August 24, 2025

Coinbase CEO’su Brian Armstrong da iddialı bir tahmin ortaya koyarak Bitcoin’in 2030’a kadar 1 milyon dolara ulaşabileceğini öne sürdü. Armstrong, düzenleyici netlik ve kurumsal benimsemenin bu yükselişin temel katalizörleri olacağını belirtti. Ona göre büyük fonların şu anda ortalama %1 civarında olan BTC payı önemli ölçüde artırılabilir.

Copper Araştırma Başkanı Fadi Aboualfa ise Bitcoin’in “yeni bir güçlü yükseliş bacağına hazır göründüğünü” söyledi. Ancak Aboualfa, kurumsal yatırımcıların yön verdiği piyasalarda önceki perakende odaklı döngülere kıyasla daha temkinli bir yol izlenebileceği konusunda uyardı. Aboualfa’nın projeksiyonuna göre BTC, Eylül’de 140 bin doları aşabilir, ekim başında ise 150 bin dolara ulaşabilir.

Öte yandan Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz farklı bir bakış açısı sundu. Novogratz, Bitcoin’in milyon dolarlık seviyelere yükselmesinin ABD ekonomisinin çöküşüne işaret edebileceğini söyleyerek, “Sağlam bir ekonomide daha düşük bir Bitcoin fiyatını, para birimi krizinin tetiklediği aşırı değerlemelere tercih ederim” ifadelerini kullandı.

Döngü Tartışması Kızışıyor – Altcoinler Bitcoin’i Solladı

Bitcoin’in kurumsal entegrasyonla birlikte artık klasik döngülerden koptuğunu savunan Bailey’nin tezi, Glassnode’un analizleriyle çelişti. Zincir üstü veri sağlayıcısı, Bitcoin’in dört yıllık döngülerinin yapısal olarak hâlâ geçerli olduğunu ortaya koydu.

Glassnode verilerine göre mevcut döngüde Bitcoin arzı, kârlı seviyelerin üzerinde 273 gündür kalmaya devam ediyor. Bu süre, 2015-2018 döngüsünün 335 günlük rekorunun ardından en uzun ikinci dönem olarak kayda geçti. Ancak sermaye girişleri önceki boğa evrelerine kıyasla daha zayıf; gerçekleşmiş piyasa değeri artışları aylık yalnızca %6 ile sınırlı kaldı. İlk 100.000 dolar kırılımında bu oran %13 seviyesindeydi.

Vadeli işlemler tarafında ise risk iştahı boğa döngüsünün olgunlaştığına işaret ediyor. Bitcoin vadeli işlem açık pozisyonları 67 milyar dolar seviyesini korurken, Ethereum’un türev piyasalardaki hakimiyeti tarihi zirvelere ulaştı. Ethereum perpetual hacimleri Bitcoin piyasalarına göre %67 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Altcoin cephesinde ralli dikkat çekici. Ethereum 5.000 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, analistler hedefin 6.900 dolar olduğunu belirtiyor. BNB ise ekosistem gelişmeleri ve token yakım mekanizmasıyla 900 dolara dayandı.

Öte yandan eski Bitcoin balinaları da varlık rotasyonuna yöneldi. Bir adres 400 BTC’yi (45,5 milyon $) Ethereum kaldıraçlı pozisyonlarına aktarırken, bir başka balina kısa süre önce 24.000 BTC satış gerçekleştirdi.