Araştırma: Bitcoin’in Kurumsal Yükselişi Tehlikeli Bir Oyuna Dönüşüyor

Kurumsal Bitcoin yatırımları 213 şirket arasında toplam 215 milyar dolara ulaştı. Bu miktarın yüzde 71,4’ü halka açık şirketlerin kontrolünde bulunuyor. Ancak yeni bir araştırma, bu “tehlikeli oyunda” yer alanların çoğunun tam bir kredi döngüsünü atlatamayacağı uyarısında bulundu.

Sentora’nın Cryptonews ile paylaştığı rapora göre, şirketler Bitcoin satın almak için “milyarlarca dolarlık borç alıyor, yeni hisse ihraç ediyor ve bilanço yapılarını tamamen değiştiriyor.” Bu durum, getirisi olmayan ve yüksek volatiliteye sahip bir dijital varlık üzerinde yapılandırılmış spekülasyon olarak tanımlanıyor.

Araştırma, stratejideki kritik bir kusura dikkat çekiyor. “Yükselen faiz ortamında bilançoda atıl duran Bitcoin, ölçeklenebilir bir strateji değil” ifadesine yer verilen raporda, Bitcoin rezervi tutan şirketlerin çoğunun ya kâr etmediği ya da bilançolarını sağlıklı göstermek için piyasa değer artışına bağımlı olduğu vurgulandı.

Lider konumda 628.791 BTC ile Strategy yer alırken, onu 50.639 BTC ile MARA Holdings ve 30.021 BTC ile Bitcoin Standard Treasury Company izledi. Japonya merkezli Metaplanet’in 2025 ikinci çeyrek raporunda ise yüzde 468’lik çarpıcı bir Bitcoin getirisi dikkat çekti.

Sentora Pazarlama Başkan Yardımcısı Vincent Maliepaard, Cryptonews’e yaptığı açıklamada “Jeopolitik belirsizliğin arttığı bir dönemde, Bitcoin gibi sabit varlıklarla bilanço çeşitlendirmesi doğru bir yaklaşım” değerlendirmesinde bulundu.

Bununla birlikte araştırma, Bitcoin’in dijital mülkten getiri üreten dijital sermayeye dönüşmemesi halinde bu stratejinin temelde sınırlı kalacağı uyarısını yineliyor.

Bitcoin Hazineleri Tarihsel Parallellerle Değerlendiriliyor: Hem Fırsat Hem Risk

Kurumsal Bitcoin stratejisi, nadir varlıkların kaldıraçlı alımı yoluyla servet inşa etme tarihsel yöntemlerini andırıyor. Araştırmaya göre, strateji “kıt ve dayanıklı bir varlık ile ucuz sermaye” özelliklerini taşıyor; ancak şu anda “getiri üretme kapasitesinden” yoksun.

Tarih boyunca aileler ve şirketler, nesiller boyu servetlerini gayrimenkul aracılığıyla oluşturdu; fakat altının kıtlığına rağmen “Altın Hazinesi” şirketleri hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Bunun başlıca nedenleri arasında saklama maliyetleri, taşıma zorlukları ve negatif getiri yer alıyor.

Bitcoin ise dijital avantajları sayesinde saniyeler içinde küresel transfer, programlanabilir saklama ve 7/24 işlem olanağı sunarak hazine kullanımında altına kıyasla potansiyel olarak daha üstün bir konum sağlıyor.

Araştırma, “Nasıl ki arazi ancak geliştirildiğinde ekonomik anlam kazanıyorsa, Bitcoin de bilanço üzerinde atıl bir dijital varlık olarak durmamalı; bir işlev görmeli” uyarısında bulunuyor.

2020-2024 döneminde Bitcoin hazine stratejisini benimseyen çoğu şirketin, varlığı, yapıyı veya makroekonomik ortamı yanlış anladığı vurgulanıyor. O dönemde düşük faiz ve nicel gevşeme destekli hisse senetleri, stratejilerin avantajlı görünmesine yol açmıştı. Ancak faizlerin yükselmesiyle birlikte, ultra düşük faiz ortamları için tasarlanmış stratejilerin yapısal zayıflıkları gün yüzüne çıkıyor.

Bitcoin Hazineleri: Kaldıraçlı Spekülasyon Mu, Stratejik Yönetim Mi?

Yeni araştırmalar, kurumsal Bitcoin hazine stratejilerini “negatif getiri ticareti” olarak nitelendiriyor. Şirketler, getiri üretmeyen bir varlığı almak için fiat borçlarken, geleneksel carry işlemlerinin aksine, beklerken pozitif getiri sağlamıyor.

Araştırmaya göre, döviz carry işlemlerinde bulunan güvenlik yastıkları Bitcoin stratejilerinde yok: “Getiri yastığı yok, nötr carry yok, risk dengesi yok.”

Öne çıkan şirketlerden Strategy, 3,7 milyar dolarlık ultra düşük kuponlu dönüştürülebilir tahviller ve 5,5 milyar dolarlık süresiz imtiyazlı hisseler kullanarak Bitcoin alımlarını finanse eden modeli geliştirdi.

Michael Saylor, Strategy’nin primini, spot ETF’lerde bulunmayan 2x–4x Bitcoin kaldıraç fırsatı sağlayan “Kredi Amplifikasyonu, Opsiyon Avantajı, Pasif Akımlar ve Üstün Kurumsal Erişim” faktörlerine bağlıyor.

Ancak finansman yöntemleri yapısal kırılganlıkları da gözler önüne seriyor. Marathon Digital gibi madencilik şirketleri, Bitcoin varlıklarının %50–80’ini oluşturduğu durumlarda, fiyat $100.000 altına düştüğünde “çok düşük ve bozulan marjlara sahip, genellikle yapısal olarak kâr edemez” hâle geliyor. Araştırma, bu firmaların, düşüş dönemlerinde kısa vadeli nakit ihtiyacı nedeniyle yüksek tasfiye riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Benzer şekilde, Metaplanet de agresif bir birikim örneği sunuyor: Şirket, 475 gün boyunca her 60 günde bir Bitcoin stokunu iki katına çıkarırken, faizsiz dönüştürülebilir tahvillerle toplam 270,36 milyar yen değerinde finansman sağladı. Metaplanet ayrıca 555 milyar yen değerinde süresiz imtiyazlı hisseler için raf kaydı dosyalayarak 2027’ye kadar 210.000 BTC’yi hedefliyor; bu, toplam Bitcoin arzının %1’ine denk geliyor.

Kredi Döngüsü Riski Kurumsal Bitcoin Deneyini Tehdit Ediyor

Yeni araştırmalar, kurumsal Bitcoin stratejilerinin yapısal kırılganlıklarını ortaya koyuyor. Çalışmada, “faiz ödemeleri sürdürülemez hâle geldiğinde, yeniden finansman maliyetleri yükseldiğinde, hisse senedi ihracı değer yaratmadığında ve yönetim kurulları Bitcoin stratejisini sorguladığında” risklerin ciddi şekilde arttığı vurgulanıyor.

Şirketlerin çoğu, Bitcoin fiyat artışının ötesinde sürdürülebilir iş modellerine sahip değil; bu da devam eden fiyat momentumuna tehlikeli bir bağımlılık yaratıyor. Artan faiz oranları, negatif taşıma maliyetlerini büyütürken, Bitcoin fiyatının 2–3 yıl boyunca durağan kalması, yatırımcı güvenini aşındırabilir ve hisse senedi ihracını seyreltebilir.

Araştırma ayrıca, Bitcoin carry işlemleri çöktüğünde “son çare kredi sağlayıcısı, devre kesici veya yeniden finansman tesisi olmadığını” belirterek risklerin “ikili ve refleksif” olduğunu vurguluyor.

Zayıflayan risk iştahı nedeniyle Strategy, Bitcoin stratejisinin kârlılığı ve riskleri konusunda yanıltıcı açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla birden fazla toplu davayla karşı karşıya bulunuyor.

Buna rağmen şirket, endeks dahil edilmesi sayesinde benzersiz avantajlara sahip: Hisse senedi piyasalarındaki 35 trilyon dolar ve kredi piyasalarındaki 60 trilyon dolarlık pasif akımlardan faydalanabiliyor; bu, Bitcoin ETF’lerinin 700 milyar dolarlık erişimiyle kıyaslandığında büyük bir fark yaratıyor.

Son olarak Kazakistan, Orta Asya’nın ilk spot Bitcoin ETF’sini başlatırken, Norveç’in egemen servet fonu Coinbase, Metaplanet ve Strategy’deki hisseler aracılığıyla dolaylı Bitcoin maruziyetini %192 artırdı.

Bu gelişmeler, Maliepaard’ın öngörüsünü destekliyor: “Piyasa altyapısı olgunlaştıkça daha fazla özel şirket, önemli BTC pozisyonlarını açıklayacak.”

Araştırma, stratejinin uzun vadede başarılı olabilmesi için “Bitcoin’in dijital mülkiyetten, temettü üreten dijital sermayeye evrilmesi gerektiğini” vurguluyor; böylece saklama gereksinimi olmadan getiri üretebilir.

Henüz Bitcoin, getiri sağlayan mekanizmalarla üretken hâle gelmediği sürece, çoğu kurumsal hazine deneyi olumsuz kredi döngülerinde başarısızlığa açık kalacak.

Buna rağmen Maliepaard uzun vadeli görünüm konusunda iyimser: “Bitcoin döngülerinin bilinen boğa ve ayı çerçevesi, kurumsal ve egemen bilançolara yaygın şekilde benimsenmeye başladıkça kaybolacak.”

Ona göre, “tarihsel olarak borçla finanse edilmiş arsa ve gayrimenkul alımlarının değer bileşiklediği göz önüne alındığında, aynı oyun kitabını Bitcoin’e uygulamak piyasa dinamiklerini tamamen değiştirebilir”; hatta agresif fiyat tahminleri bile konservatif kalabilir.