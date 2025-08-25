Bitcoin Balinası 24.000 BTC Sattı: BTC Sert Düştü

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bir Bitcoin balinası hafta sonu büyük bir satış yaparak BTC’nin 113 bin dolar civarındaki kilit destek bölgesinin yakınlarına gerilemesine yol açtı.

BTC balinasının pazar günü 2.7 milyar dolar değerinde 24.000 Bitcoin satmasının ardından BTC fiyatı dakikalar içinde 4.000 dolar düşmesine yol açtı. Ancak söz konusu balina hala 17 milyar dolar değerinde 152.874 BTC’ye sahip.

JUST IN: A Bitcoin whale sold 24,000 BTC worth over $2.7 billion, causing today’s -$4,000 crash in minutes.



They still hold 152,874 BTC worth more than $17 BILLION. 😳



h/t @SaniExp pic.twitter.com/m4aM9JwlAO — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) August 24, 2025

Bitcoin analisti ve Timechain Index’in kurucusu Sani‘ye göre, söz konusu balina 24 bin BTC’nin tamamını tasfiye ederek Hyperunite’a gönderdi. Coinler 5 yıldan daha uzun bir süredir el değmemiş durumdaydı.

Sani, sadece pazar günü Hyperunite’a 12.000 BTC gönderildiğini ve söz konusu balinanın hala aktif bir şekilde satış yaptığını söyledi.

BTC 112.700 Doların Altına Düştü

Tanınmış Bitcoin destekçisi Willy Woo, BTC arzının 2011’de alım yapan balinalarda yoğunlaştığını, bu nedenle şu anda BTC’nin yükselişinin yavaş olduğunu söyledi.

Why is BTC moving up so slowly this cycle?



BTC supply is concentrated around OG whales who peaked their holdings in 2011 (orange and dark orange).



They bought their BTC at $10 or lower. It takes $110k+ of new capital to absorb each BTC they sell. pic.twitter.com/7CbWXsvX2l — Willy Woo (@woonomic) August 24, 2025

Değer, arz ve satışların hızı fiyatın yükselmesi için ihtiyaç duyulan yeni sermayenin miktarını önemli ölçüde etkileyebilir.

Ayrıca Bitcoin balinaları bir süredir BTC’lerini ETH’ye dönüştürüyor. Kripto analisti MLM, bir balinanın 2.04 milyar dolar değerinde 18.142 BTC sattığını ve varlıklarının büyük bir kısmını ETH’ye dönüştürdüğünü söyledi.

MLM, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda şimdiye kadar iki balinanın toplam 416.598 ETH (1.98 milyar dolar) satın aldığını söyledi. MLM, 416.598 ETH’nin 275.500 ETH’lik (1.3 milyar dolar) kısmının stake edildiğini söyledi.

Bu arada bir balina ise ETH’de long pozisyon açmak için 76 milyon dolar değerinde 670 Bitcoin sattı.

WhaleWire CEO’su Jacob King, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, “Balinaların satış yapmaya başlaması paniğe yol açtı. Diğer yatırımcıların da satış yapması düşüşü şiddetlendirdi” dedi.

Bitcoin Sert Düştü – BTC Toparlanır mı?

Bitcoin %2.8’lik düşüşle 111.369 dolardan işlem görüyor. CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin 110.500 dolar civarına kadar geriledi.

Bitcoin’in RSI’si 40.72 civarında olup aşırı satışa işaret ediyor.

Sektör gözlemcileri mevcut ivmenin kısa ömürlü olduğunu ve düşüş işareti olmadığını söylüyor. Örneğin Aike Capital kurucusu ve kripto yatırımcısı Alex Krüger, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda kısa vadeli ivmenin sona ermesi ve fiyatın 113.500-114.000 dolara yükselmesiyle birlikte Bitcoin’in yükselişe geçmesinin daha kolay olacağını söyledi.

No paper BTC conspiracies are required. The price has stalled because a number of whales have hit their magic number and are unloading. This is healthy – their supply is finite and their selling is required for the full monetization of Bitcoin.



Massive blocks of supply, with… https://t.co/VMycZ9ntYE — Vijay Boyapati (@real_vijay) August 25, 2025

Bitcoin fiyatındaki durağan seyrin sebebi bazı balinaların satış yapmasıdır.