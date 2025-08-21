Coinbase CEO’sundan Cesur Bitcoin Tahmini: 1 Milyon Doları Görebilir!

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kripto borsası Coinbase’in CEO’su Brian Armstrong, Bitcoin‘in 2030’a kadar 1 milyon dolara ulaşabileceğini söyledi.

Perşembe günü Cheeky Pint podcast’ine röportaj veren Armstrong, “Bitcoin’in 2030’a kadar 1 milyon dolara ulaşabileceğini tahmin ediyorum” dedi.

Armstrong fiyat tahminlerini nadiren paylaştığı için bu tahmini dikkat çekti.

Tanınmış İsimlerden Bitcoin Tahminleri

Armstrong’un yanı sıra birçok tanınmış isim de Bitcoin fiyatına ilişkin tahminlerini paylaştı. Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, Bitcoin’in 2030’a kadar 1 milyon dolara yükselebileceğini ve bu noktada sonra yükselişini sürdüreceğini söyledi.

I think we'll see $1M per bitcoin by 2030.



Regulatory clarity is finally emerging, the US government is keeping a BTC reserve, there's a growing interest for crypto ETFs, among many other factors.



(Not financial advice of course, it's impossible to guarantee) pic.twitter.com/w5EfcYFvVp — Brian Armstrong (@brian_armstrong) August 20, 2025

ARK Invest’ten Cathie Wood ise Bitcoin’in 1.5 milyon dolara ulaşabileceğini söyledi.

MicroStrategy’den Michael Saylor ise Wall Street şirketlerinin rezervlerinin %10’unu Bitcoin’e yatırmasıyla birlikte BTC’nin bu seviyeye ulaşabileceğini belirtti. Öte yandan Zengin Baba Yoksul Baba adlı kitabın yazarı Robert Kiyosaki de enflasyon endişelerinin Bitcoin’in yükselmesini sağlayacağını söyledi.

Düzenlemelerin Netleşmesi Bitcoin’in Yükselmesini Sağlayabilir

Coinbase CEO’su, çeşitli faktörlerin Bitcoin’in uzun vadeli görünümünü güçlendirdiğini söyledi.

CEO, ABD’nin stablecoin yasası gibi düzenlemelere işaret etti. Armstrong, “Bu yılın sonuna kadar bir şeyler olabilir. Bu büyük bir aşama olacaktır” ifadelerini kullandı.

Ayrıca CEO, ABD hükümetinin şu anda stratejik Bitcoin rezervine sahip olduğundan da bahsetti.

Armstrong, Bitcoin’in önündeki engellerin kalktığını düşünüyor. Hükümetlerin Bitcoin’i yasaklayacağına dair endişeler ortadan kalkarken, Bitcoin protokolü ise on yılı aşkın bir süredir birçok engele göğüs gerdi.

Kurumsal Yatırımcı İlgisi Artıyor

Bu arada Bitcoin’e yönelik kurumsal yatırımcı ilgisi artıyor. Armstrong, şu anda birçok büyük fonun portföylerinin yaklaşık %1’ini Bitcoin’de tuttuğunu söyledi. CEO, düzenlemelerin netleşmesiyle birlikte sermaye girişlerinin artacağını düşünüyor.

Borsa yatırım fonları da kurumsal sermaye girişi çekiyor. Armstrong, düzenlemelerle ilgili atılan adımlarla birlikte bu trendin devam etmesini bekliyor.

Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşma potansiyeli uzun bir süredir tartışılıyor. Bitcoin, kriptoya şüpheyle yaklaşanların ısrarlarına rağmen yeni rekorlar kırmayı başardı.

Armstrong gibi Bitcoin destekçileri, Bitcoin’in sınırlı arzı, kurumsal yatırımcı ilgisi ve makroekonomik belirsizlik gibi faktörler sayesinde yedi haneli değerlemeye ulaşabileceğine inanıyor.

Ayrıca Bitcoin’in tıpkı altın gibi küresel rezerv varlığı haline gelebileceğine dair tahminler de var.

Bitcoin şimdilik bu hedefin oldukça altında kalıyor. Ancak kurumsal yatırımcı ilgisi ve düzenlemelerin netleşmesiyle birlikte Bitcoin’in bir milyon dolara ulaşma ihtimali artabilir.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.