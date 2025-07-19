“Bitcoin’in 150.000 Dolara Ulaşması Kaçınılmaz” – İşte Beklenen Tarih

Cryptonews’e konuşan üst düzey analist, Bitcoin’in yeni bir yükseliş dalgasına hazırlanıyor olabileceğini söyledi.

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Kripto analiz şirketi Copper’ın araştırma direktörü Fadi Aboualfa’ya göre, Bitcoin’in 150.000 dolara ulaşması artık yalnızca bir zaman meselesi.

Cryptonews’e konuşan Aboualfa, BTC’nin yeniden tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkmasının arkasında büyük ölçüde kurumsal yatırımcıların yer aldığını belirtti.

“Bireysel yatırımcılardaki kaldıraçlı alım çılgınlığı artık geçmişte kaldı” diyen Aboualfa, Bitcoin’in temel metrikler ışığında “önümüzdeki dönemde yeni bir güçlü yükseliş hareketi” için hazır göründüğünü söyledi.

Ancak uzman isim, verilerin şu an itibarıyla Bitcoin’in olağan dışı bir fiyat hareketi göstermediğine de dikkat çekti. Bu da mevcut yükselişin daha çok sağlıklı ve temellere dayanan bir eğilim olduğunu ortaya koyuyor.

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Aboualfa’ya göre, önceki boğa piyasalarında büyük rol oynayan “heyecanla al-sat yapan bireysel yatırımcıların” sahneden çekilmesi, Bitcoin fiyat hareketlerinin bu kez daha dengeli bir rotada ilerlemesine neden olabilir. Uzman, bu durumun piyasa için sağlıklı bir büyüme anlamına geldiğini vurguladı.

Copper’ın yılın başında yayımladığı analiz, Bitcoin’in 140.000 ila 200.000 dolar aralığında “aşırı ısınmaya” başlayabileceğini ve bu seviyelerin kâr satışlarını tetikleyebileceğini öne sürmüştü. Bu da yatırımcıların pozisyonlarını azaltmaya başlamasıyla birlikte piyasa dinamizmini etkileyebilir.

Ancak bireysel yatırımcıların geri planda kaldığı mevcut tabloda, borsa yatırım fonları (ETF) güçlü bir itici güç oluşturuyor. Copper verilerine göre, son 100 gün içinde ETF’ler 165.000’den fazla Bitcoin satın aldı. Şirket, bu alımların fiyat üzerinde doğrudan etkisi olduğunu belirterek şu veriyi paylaştı:

“ETF’lerin portföyüne eklenen her 10.000 Bitcoin, fiyatı ortalama %1,8 oranında yukarı taşıdı.”

Aboualfa, bu alım ivmesinin sürmesinin 2025 boyunca Bitcoin’in fiyat keşfi sürecinde kalabilmesi açısından kritik olduğunu ifade etti.

“Yaz aylarının geleneksel durgun temposuna rağmen bu girişler devam ederse, Bitcoin Eylül ayında 140.000 doları aşabilir. Bu da Ekim ayı başında 150.000 dolara doğru yeni bir sıçramanın önünü açabilir.”

Görsel: Copper

Copper, Bitcoin’in yılbaşından bu yana %60’lık bir yükselişle 150.000 dolara ulaşmasının “aşırı ısınma” sinyalleri yaratacağını öngörüyor. Ancak bu eşiğe ulaşmanın hızı, piyasanın 125.000 ve 130.000 dolar seviyelerindeki “yoğun satış emirlerini” ne ölçüde absorbe edebileceğine bağlı olacak. Bu seviyeler, güçlü direnç bölgeleri olarak öne çıkıyor.

Şirketin araştırma notunu kaleme alan Fadi Aboualfa, bu projeksiyonun bazı piyasa aktörleri tarafından temkinli bulunabileceğini kabul ediyor. Kripto piyasasındaki iyimserler, bu döngüde Bitcoin’in 200.000 ila 500.000 dolar aralığına ulaşabileceğini savunuyor. Ancak Aboualfa’ya göre, bu tür rekor seviyelere giden yol önceki döngülerden oldukça farklı olabilir.

Uzman isim, kurumsal sermayenin piyasaya girmesiyle birlikte geleneksel dört yıllık boğa-ayı döngüsünün yavaş yavaş geride kalabileceğini düşünüyor. Bu da kripto piyasasında “daha az dramatik zirveler ve daha az yıkıcı düşüşler” anlamına gelebilir.

“Uzaktan bakıldığında bu kötü bir şey değil. Sermayeyi tüketmeyen, düşük volatiliteye sahip bir Bitcoin; özellikle altın gibi görece istikrarlı varlıklarla kıyaslandığında daha cazip bir yatırım tezi oluşturabilir.”

Bu dönüşüm, kısa vadeli büyük kazançlar peşindeki bireysel yatırımcıların neden artık Bitcoin’e eskisi kadar ilgi göstermediğini de açıklıyor olabilir.

Görsel: CoinMarketCap

Bitcoin Hakimiyet Kaybediyor: Altcoinlerde Büyük Sıçrama

Bitcoin, son 24 saatte ve yedi günlük periyotta neredeyse yerinde sayarken, altcoin piyasasında dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor. Ethereum (ETH) ve XRP, geçtiğimiz hafta boyunca %20’lik bir artış gösterirken; Stellar (XLM) ve Hedera (HBAR) gibi bazı altcoinler %30’un üzerinde yükseliş kaydetti.

Bitcoin’in toplam kripto para piyasasındaki payını gösteren BTC dominansı, Haziran ayında %65 seviyelerine kadar yükselmişti. Ancak mevcut durumda bu oran %60’ın altına düşme riskiyle karşı karşıya. Uzmanlar, yatırımcı ilgisinin hızla Ethereum ve diğer alternatif kripto varlıklara kaydığını belirtiyor.

Özellikle XRP dikkatle izlenmesi gereken bir varlık haline geldi. Son 12 ayda %494 gibi olağanüstü bir yükseliş kaydeden XRP, Ripple’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yaşadığı hukuki mücadelenin sona yaklaşmasıyla yeniden yatırımcı güveni kazanmış durumda.

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Dünyanın en büyük üçüncü kripto para birimi olan XRP, 3,84 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin yalnızca %10,7 uzağında bulunuyor. Bu fiyat, en son Ocak 2018’de görülmüştü — yani tam yedi buçuk yıl önce.

Nasıl ki Bitcoin’in 150.000 dolara ulaşması kaçınılmaz görünüyorsa, XRP’nin de yeniden fiyat keşfi moduna girmesi an meselesi olabilir. Bu yıl içerisinde, spot fiyata endeksli XRP ETF’lerinin onaylanması bekleniyor ve bu gelişme, kurumsal yatırımcılardan milyarlarca dolarlık girişe kapı aralayabilir.

Geçtiğimiz yaz piyasaya sürülen Ethereum ETF’leri ilk etapta beklenen etkiyi yaratmasa da, XRP’nin son bir yılda gösterdiği astronomik performans Wall Street’in dikkatini çekmekte zorlanmayabilir.

Her ne kadar kesin konuşmak mümkün olmasa da, tüm işaretler mevcut rallinin bir son değil, asıl boğa koşusunun başlangıcı olabileceğine işaret ediyor.