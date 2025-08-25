Ethereum Fiyatı 5.000 Dolara Yaklaştı: ETH Neden Yükseldi?

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

ABD Başkanı Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimlerine dair mesajlarının ardından Ethereum hafta sonu 5.000 dolar seviyesine yaklaşarak yeni bir rekor kırdı.

Piyasa değeri açısından ikinci en büyük kripto para olan Ethereum, pazar günü 4.954,81 dolara ulaşarak 2021’den bu yana ilk rekorunu kırdı. Ethereum şu anda 4.776,46 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Powell’ın Jackson Hole’deki açıklamaları piyasa genelinde yükselişi tetikledi. Powell’ın faiz indirimi mesajı vermesi hisse senetlerini ve kripto paraları hareketlendirdi. Bitcoin cuma günü %4’lük bir artış kaydederken Ethereum ise performansıyla öne çıktı.

$ETH looks ready to hit $5K really soon.



After that, Ethereum will take a break before the next leg up.



$10,000+ ETH is coming this cycle and there's nothing stopping that. pic.twitter.com/DIuCjqCtm7 — Ted (@TedPillows) August 24, 2025

Eylül Ayı İçin Faiz İndirimi Beklentileri Arttı

ABD Başkanı Donald Trump, Powell’ın faiz indirimine gitmesi için aylarca baskı uyguladı.

Powell’ın son açıklamaları piyasa duyarlılığını değiştirdi. CME FedWatch verilerine göre FED’in eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığı %87.

Hem makroekonomik faktörler hem de kripto sektöründeki yapısal değişiklikler Ethereum’un yükselmesini sağladı.

Öte yandan kurumsal yatırımcı ve ETF talebinde artış görüldü. Strategic ETH Reserve verilerine göre şirketlerin ve fonların şu anda 10.6 milyon Ethereum’a sahip olduğunu gösteriyor.

En büyük yatırımcılar arasında yer alan Bitmine Immersion Tech, kısa bir süre önce 45 milyon dolar değerinde Ethereum satın aldı. Bitmine şu anda değeri 7 milyar doların üzerinde olan 1.5 milyon ETH’ye sahip. Diğer büyük şirketler arasında 740.800 ETH ile SharpLink Gaming ve 136.800 ETH ile Coinbase yer alıyor.

Delta Exchange’in araştırma analisti Riya Sehgal, Cryptonews’e yaptığı açıklamada, “Kısa vadeli ivme durulup ETH 4.680-4.700 dolar bandını test ederken, Ethereum’un gücünü korumasıyla birlikte yıl sonundan önce 5.000 dolar seviyesi görülebilir” ifadelerini kullandı.

Dokuz Spot Ethereum Fonu Giriş Gördü

Spot Ethereum ETF’leri cuma günü 341 milyon dolar net giriş kaydetti ve dokuz fonun hiçbiri çıkış görmedi.

Ethereum ETF’lerinin kaydettiği girişler, değişen piyasa dinamiklerine işaret ediyor. Ayrıca Ethereum bu ay sürekli olarak 4.000 doların üzerinde seyretti. ETH, 2021 yılında beri sürekli olarak bu seviyeyi aşmaya çalışıp başarısız oluyor.

Ethereum Şimdi Hisse Senetleri Gibi Fiyatlanıyor

Düzenlemelerle ilgili değişiklikler de Ethereum’da yükselişi destekledi. Stablecoin’ler için daha uygun bir ortam ve kurumsal yatırımcılar sayesinde geleneksel finans şirketleri Ethereum’a yöneldi. Analistler, Ethereum blok zincirinin ödemelerde, tokenleştirme ve DeFi alanlarında giderek daha fazla kullanılması sayesinde uzun vadeli değerinin arttığına işaret ediyor.

Ava Labs’in COO’su Charley Cooper, Powell’ın tutumunun kritik olduğunu söyledi. Cooper, “Faiz oranlarındaki indirimler kripto piyasalarına fayda sağlar çünkü düşü faiz sayesinde kripto gibi risk varlıklarına sermaye girişleri artar” dedi.

Cooper, kripto piyasasının geleneksel risk varlıklarıyla birlikte hareket ettiğine işaret ederek, “Kriptonun makro faktörlerden bağımsız hareket ettiğinin sanıldığı günler geride kaldı. Kripto piyasası şimdi faiz oranlarının düşürülmesini istiyor çünkü faiz indirimi gerçekleşirse fiyatlar artar. Bu durum kriptonun şimdi tıpkı hisse senetleri gibi fiyatlandığını gösteriyor” dedi.

Fed Tutanakları, ETF Çıkışları ve Gümrük Tarifesi Belirsizliği

Bu arada Xapo Bank’ın Yatırım Müdürü Gadi Chait, Bitcoin’deki gerilemenin sıradışı bir gerileme olmadığını söyledi.

Chait, “Bu tür kısa vadeli dalgalanmalar gerçekleşebilir. Mevcut dalgalanma şahin Fed tutanaklarından, ETF çıkışlarından ve gümrük tarifeleri ve jeopolitik durumla ilgili gelişmelerden kaynaklanmış olabilir” dedi.

Ethereum’un hafta sonu kayda değer bir performans sergiledi. ETH fiyatının 5.000 dolara yaklaşması ve kurumsal hazinelerin büyümesiyle birlikte Ethereum güçlü bir şekilde yükseldi.