Bitcoin’in 4 Yıllık Döngüsü Hâlâ Geçerli Olabilir – İşte Nedeni

Kurumsal benimsenmeye rağmen Bitcoin’in klasik 4 yıllık döngüsü bozulmamış olabilir; Glassnode verileri, 273 günlük karlı arz süresiyle döngü ölümünü sorgulatıyor.

Yeni Glassnode analizi, analistlerin kurumsal benimsemenin Bitcoin’in geleneksel 4 yıllık döngüsünü bozduğunu iddia etmesine rağmen, döngünün yapısal olarak hâlâ geçerli olduğunu öne sürüyor.

Blockchain analiz firması, Bitcoin’in mevcut döngü süresi ve uzun vadeli yatırımcıların kar realizasyon seviyelerinin önceki döngülerle yakından örtüştüğünü tespit etti. 2015–2018 ve 2018–2022 döngülerindeki tüm zamanların en yüksek değerleri, mevcut zaman çizelgesinin yalnızca 2–3 ay sonrasında gerçekleşmişti.

Glassnode Verileri “Döngü Öldü” İddiasını Sarsıyor

Analiz, sektör temsilcilerinin son açıklamalarıyla keskin bir tezat oluşturuyor. CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, “döngü öldü” derken, Bitwise CIO Matt Hougan azalan halving etkileri ve kurumsal akışların geleneksel döngüleri değiştirdiğini savunmuştu.

Buna karşın Glassnode verileri, mevcut döngünün Bitcoin arzının kâr seviyesinin üzerinde kaldığı en uzun ikinci dönem olduğunu gösteriyor.

Bitcoin’e giren sermaye, 124.400 dolarlık yeni tüm zamanların en yüksek seviyesine rağmen belirgin biçimde zayıflamış durumda. Realize edilmiş piyasa değerindeki artışlar aylık yalnızca %6 seviyesinde, bu oran 2024 sonundaki 100.000 dolarlık kırılmada %13’tü. Bu zayıf talep, Bitcoin’in önceki piyasa zirvelerinde gözlenen döngü sonu karakteristikleri ile uyum gösteriyor.

Öte yandan kurumsal benimseme hız kesmeden devam ediyor. Hong Kong merkezli inşaat devi Ming Shing Group, yakın zamanda 4.250 Bitcoin (483 milyon dolar) satın almayı planladığını duyurdu.

Şirket, toplamda 3,67 milyon BTC’yi aşan 297 halka açık kuruluş arasına katılarak, kurumsal birikimin Bitcoin’in döngüsel doğasını köklü biçimde değiştirip değiştirmediği tartışmalarını yeniden gündeme taşıyor.

Kaldıraç ve Spekülasyon Döngü Sonu Dinamiklerini Gösteriyor

Türev piyasaları, olgun boğa dönemlerine özgü yüksek risk iştahını sürdürmeye devam ediyor. Bitcoin vadeli işlem open interest (açık pozisyon) seviyeleri, son düzeltmelere rağmen 67 milyar dolar civarında seyretti.

Son satış dalgasında 2,3 milyar dolarlık açık pozisyonun kapatılması, kayıtlardaki en büyük 23 işlem günü arasında yer alıyor ve spekülatif pozisyonların kırılganlığını ortaya koyuyor.

Altcoin tarafında da kaldıraç yeni rekorlara ulaştı. Büyük kripto paraların toplam open interest’i 60,2 milyar dolara yükselip, fiyat düzeltmeleri sırasında 2,6 milyar dolar geriledi. Bu, altcoin türevleri tarihindeki 10. en büyük düşüş olarak kayda geçti.

Ethereum’un türev hakimiyeti kritik seviyelere ulaştı; açık pozisyon oranı %43,3 ile Bitcoin’in %56,7’sine karşılık kayıtlardaki dördüncü en büyük paya çıktı. Daha da önemlisi, Ethereum sürekli vadeli işlem hacim hakimiyeti tüm zamanların en yüksek seviyesi olan %67’ye ulaştı; bu da piyasada altcoin spekülasyonuna doğru tarihi bir yapısal kaymayı gösteriyor.

Başlıca altcoinlerde toplam tasfiye hacmi günlük 303 milyon dolar ile zirveye çıktı ve Bitcoin vadeli işlem piyasalarındaki tasfiye hacminin iki katından fazlasına ulaştı.

Hafta sonu gerçekleşen tasfiye olayları, kayıtlardaki 15. en büyük hacim olarak öne çıktı ve alternatif kripto paralara yüksek kaldıraçlı maruz kalma isteğinin arttığını gösterdi.

Buna karşın Glassnode, son sözleşme kapanışlarının zorunlu tasfiye değil, gönüllü gerçekleştiğini belirtti. Short pozisyon tasfiyeleri tüm zamanların en yüksek seviyesinin oluşumunda 74 milyon dolara, long pozisyon tasfiyeleri ise sonraki düşüşlerde 99 milyon dolara ulaştı.

Döngüsel Modeller Kurumsal Entegrasyona Rağmen Sürüyor

Glassnode’un analizi, Bitcoin’in mevcut döngüsünde arzın kâr seviyesinin üzerinde 273 gün boyunca kaldığını ortaya koyuyor. Bu, kayıtlardaki en uzun ikinci süre ve yalnızca 2015–2018 döngüsündeki 335 günün gerisinde. Bu metrik, piyasanın tarihsel döngü olgunluğuyla uyumlu olduğunu ve temel yapısal bir değişim olmadığını gösteriyor.

Uzun vadeli yatırımcılar, 2016–2017 döngüsü hariç tüm önceki döngüleri aşan kümülatif kar realizasyonu gerçekleştirdi. Bu, döngünün geç evre davranışıyla uyumlu bir satış baskısına işaret ediyor.

Kar realizasyonu aktiviteleri, önceki 70.000 ve 100.000 dolarlık kırılmalara kıyasla, son tüm zamanların en yüksek denemesinde belirgin biçimde azaldı. Bu durum, mevcut yatırımcılardan gelen satış baskısı azalmasına rağmen piyasanın yukarı yönlü momentumunu sürdürmekte zorlandığını gösteriyor.

Mevcut düzeltme sırasında günlük 112 milyon dolarlık zarar realizasyonu, boğa döngüsü boyunca lokal geri çekilmelerde gözlenen tipik aralıklar içinde kaldı.

Erken dönem Bitcoin balinaları artık varlıklar arasında rotasyon yapmaya başladı. Örneğin, bugün bir yatırımcı 400 BTC’yi (45,5 milyon dolar) Ethereum’a Hyperliquid borsası üzerinden aktardı ve ardından birden fazla cüzdanda toplam 68.130 ETH tutarında kaldıraçlı long pozisyon açtı.

Bu davranış, temel varlık rotasyonundan ziyade kâr optimizasyonu stratejilerini işaret ediyor ve genişleyen yatırımcı tabanı ile düzenleyici netliğe rağmen döngüsel modellerin hâlâ geçerli olduğunu destekliyor.

Teknik Görünüm: Bitcoin Kritik Destek Seviyeleri Üzerinde Konsolide Oluyor

Piyasa analistleri, Bitcoin’in son geri çekilmesini temel zayıflık yerine stratejik yeniden pozisyonlanma olarak değerlendiriyor. NoOnes CEO’su Ray Youssef, “Bitcoin’in geri çekilmesi, temelden çok mevcut piyasa koşullarına bağlı olarak yatırımcıların stratejik pozisyon değiştirmesiyle ilgili” dedi.

Bu düzeltme, Bitcoin’in 124.000 doların üzerine çıkmasının ardından aşırı kaldıraç kullanımının, spot talebin düşüşünün ve yatırımcıların yüksek gerçekleşmemiş karlarının birleşimiyle geldi.

Beklenmeyen ABD enflasyon verileri, hızlı faiz indirimleri beklentilerini soğuttu ve Bitcoin’in diğer risk varlıklarıyla birlikte fiyatını yeniden belirlemesine neden oldu. Youssef, “Aşırı kaldıraç ve makro belirsizlik bir araya geldiğinde, piyasa için sağlıklı bir fiyat reseti genellikle en düşük direnç yoludur” şeklinde uyarıda bulundu.

Buna rağmen Bitcoin’in 100.000 dolar üzerinde üç aydan uzun süredir kalması dikkat çekiyor. Youssef, “BTC kısa süreliğine 112.600 dolara geriledi, ancak boğalar destek bölgesini güçlü şekilde savundu ve kısa vadeli yatırımcılar pozisyonlarını kapatsa bile yükseliş yapısını korudu” dedi.

Teknik görünüm, Bitcoin’in 100.000–110.000 dolar arası psikolojik destekleri korumasına bağlı.

Youssef’un analizine göre:

“112.500 dolar destek bölgesi tutulursa ve fiyat buradan toparlanırsa, Bitcoin kısa vadede konsolide olacak ve önceki zirvelere, hatta daha yükseğe doğru bir sonraki hamle için hazırlanacaktır.”

112.000 doların altında kararlı bir kırılma, taze makro katalizörler olmadan 110.000 ve potansiyel olarak 105.000 dolara daha derin bir geri çekilmeyi tetikleyebilir.

Öte yandan risk iştahının toparlanması ve beklenen likidite artışları, piyasa momentumunu hızla yeniden canlandırabilir. Kurumsal talebin arzı aşması durumunda, Bitcoin’in 124.000 doları yeniden ziyaret etmesi ve hatta aşması güçlü bir olasılık olarak öne çıkıyor.