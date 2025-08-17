Galaxy Digital CEO’su Novogratz’tan 1 Milyon Dolarlık Bitcoin Uyarısı

Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, Bitcoin’in kısa vadede 1 milyon dolara çıkabileceği tahminlerine itiraz etti. Novogratz’a göre, böyle bir fiyat artışı kripto başarısından ziyade ABD ekonomisinde ciddi bir çöküşün işareti olur.

Coin Stories podcast’inde Natalie Brunell’e konuşan Novogratz, “Gelecek yıl milyon dolarlık Bitcoin fiyatını kutlayanlara şunu söylemek isterim: Bu seviyeye ancak ülke ekonomisi çok kötü bir durumda olursa ulaşır,” dedi.

Novogratz, “Böylesi bir senaryodan ziyade, daha düşük bir Bitcoin fiyatı ama daha istikrarlı bir ABD olmasını tercih ederim,” ifadelerini kullandı.

Coin Stories podcast’inde açıklamalarda bulunan Novogratz, aşırı para birimi değer kayıplarının alternatif güvenli limanlara olan talebi artırdığını ve Bitcoin’in, dijital altın olarak anıldığı gibi, ekonomik çalkantılara karşı bir korunma aracı haline geldiğini söyledi. Ancak bu durumun, sivil toplum açısından ağır bedeller getireceğini de ekledi.

Novogratz, ABD mali durumuna dair endişelerini de dile getirdi. Hazine Bakanı Scott Bessent’in artan borçları kontrol altına alamadığını belirten Novogratz, “Bütçe açığı azalmak yerine artacak” dedi.

Öte yandan Novogratz, kurumsal Bitcoin kullanımının hızla arttığını ve Galaxy Digital’in haftada yaklaşık beş şirketten BTC yatırımı talepleri aldığını belirtti. “Bir noktada, taksi şoförünün bile bilanço şirketi sorması, balon hissi veriyor,” yorumunu yaptı.

Analistler, parabolik fiyat hareketlerinin genellikle ekonomik istikrarsızlıkla birlikte geldiğini hatırlatıyor. BitMEX kurucusu Arthur Hayes, BTC’nin önümüzdeki iki yıl içinde 750 bin ile 1 milyon dolar arasında yükselebileceğini öngörüyor, bazı tahminler yıl sonu için 250 bin doları işaret ediyor.

Kripto Hazineleri Gerçekte Kripto Satın Almıyor

Halka açık şirketler, kripto hazineleri oluşturmak amacıyla yüz milyonlarca dolar toplarken, bazı analistler bu firmaların sahada gerçekten kripto almadığını belirtiyor.

Kripto analisti Ran Neuner, birçok kripto hazinesi şirketinin “alıcı” olmaktan çok, kripto içeriden sahipleri için bir çıkış aracı gibi hareket ettiğini söylüyor. Bu şirketler, varlıkları doğrudan borsalardan almak yerine mevcut sahiplerden kripto katkısı alıyor ve karşılığında hisseleri halka arzda yüksek primlerle işlem görebiliyor.

Bu durum, kurumsal Bitcoin hazinesi trendinin sürdürülebilirliği konusunda şüpheleri artırıyor. Glassnode baş analisti James Check, geçen ay, kurumsal Bitcoin stratejisinin yeni katılımcılar için kolay kazanç fırsatlarını tüketmiş olabileceğini ve pazar olgunlaştıkça stratejinin devamının riskli olabileceğini ifade etti.

VanEck dijital varlık araştırma başkanı Matthew Sigel de bazı halka açık şirketlerin benimseyip kripto portföylerini büyüttüğü stratejilere dair endişelerini dile getirmişti.

Analistler, özellikle yeni yatırımcıların bu trendin cazibesine kapılmadan önce dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.