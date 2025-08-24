Ethereum Şu Anda Bitcoin’den Daha Popüler – İşte Nedeni

Yatırımcı ilgisi Bitcoin’den Ethereum'a kayıyor; bu durum, piyasada uzun vadeli bir trendin habercisi olabilir.

Jerome Powell’ın Jackson Hole zirvesindeki konuşması öncesinde piyasada gerginlik hakimdi, ancak mesajlar netti: yatırımcılar duyduklarından memnun kaldı.

Fed Başkanı, merkez bankasının “politika duruşunda değişiklikleri değerlendireceğini” doğrulayarak, faiz indirimlerinin yakında gelebileceğine işaret etti.

Powell, istihdam oranının istikrarlı seyretmesi ve olumlu ekonomik verilerin, borçlanma maliyetlerinin düşürülmesine imkân tanıdığını belirtti. Ancak Donald Trump’ın uyguladığı gümrük tarifelerinin ardından enflasyonun hâlâ endişe yarattığını da vurguladı.

Powell’ın dili temkinliydi. Önümüzdeki aylarda politika yapıcıların dikkatli adımlar atacağını söyleyen Fed Başkanı, gerektiğinde yön değiştirebilmek için de manevra alanı bıraktı.

Satır aralarını okuyan analistler, Fed’in gelecek ayki toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesine artık neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Bu da yıl içinde ABD’deki ilk faiz indirimi olacak.

Jackson Hole’deki son konuşmasını başkan olarak yapan Powell, değişen bakış açısının Donald Trump’la ilgisi olmadığını açıkça dile getirdi. Trump, aylardır daha düşük faiz talep ediyor ve başkanın istifasını istiyordu.

Trump’ın tepkisi ise sert oldu. Başkan, “Ona ‘Çok Geç’ dememizin bir nedeni var,” sözleriyle Powell’ı hedef aldı.

Powell’ın konuşmasına kripto piyasasının tepkisi anında geldi. Bitcoin, kısa sürede 112 bin dolardan 117 bin dolara sıçradı, ancak haberin yazıldığı sırada 114 bin dolar civarına geri çekilmiş durumda.

Cuma günkü rallinin asıl yıldızı Ether oldu. Dört yıllık bekleyişin ardından, dünyanın en büyük ikinci kripto parası bazı borsalarda tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşarak X’te kutlamalara yol açtı. ETH, üç saatten kısa bir sürede yüzde 15 yükseldi.

Ancak önemli bir detay var: Resmî olarak yeni bir ATH kaydedilmedi. CoinMarketCap verilerine göre rekor hâlâ 16 Kasım 2021’de görülen 4.891,70 dolar seviyesinde bulunuyor. Cuma günkü zirve, bu rekorun sadece 7,47 dolar altında kaldı.

Çift haneli getiriler elde eden yalnızca Ether değildi. Solana, Dogecoin, Cardano, Sui, Avalanche ve Polkadot da yüzde 10’un üzerinde yükseliş kaydederek riskli varlıklara olan iştahın arttığını gösterdi.

Faiz indirimi birçok açıdan önemli bir adım olur. Devletin borçlanma maliyetini düşürür ve ipotekten kredi kartına kadar pek çok harcamanın maliyetini azaltır. Ancak en kritik etki, geleneksel banka hesaplarındaki tasarruf getirilerini düşürerek yatırımcıları daha yüksek kazanç arayışına yönlendirmesidir.

Elbette Powell’ın konuşmasının etkisi yalnızca kripto piyasasıyla sınırlı kalmadı. Dow Jones Endeksi, 2025’in ilk rekorunu kırarak tek bir işlem gününde 846 puan yükseldi. Beş gün üst üste kayıplar yaşayan S&P 500 ise yüzde 1,52 artışla son üç ayın en iyi kapanışını yaptı. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 de yüzde 1,88 yükselerek dikkat çekti.

Şu anki veriler, Federal Açık Piyasa Komitesi’nden (FOMC) faiz indirimi olasılığının Powell’ın konuşması öncesindeki yüzde 75’ten yüzde 81’e yükseldiğini gösteriyor. Kesin sonucu, 16–17 Eylül’deki toplantının ardından öğreneceğiz.

Makroekonomik etkilerin ötesinde, son fiyat hareketleri kripto piyasasında ilginç bir trendi ortaya koyuyor: Ether şu anda Bitcoin’den daha popüler görünüyor.

Her ikisi de Wall Street’te ETF formunda işlem görebiliyor. SoSoValue verilerine göre BTC ürünlerinden Cuma günü 23 milyon dolarlık çıkış yaşanırken, ETH fonlarına 337,6 milyon dolarlık giriş oldu.

Analistler, borsa yatırım fonlarının Bitcoin’in volatilitesini azaltmada büyük rol oynadığını ve bunun da kısa vadeli getiri peşindeki yatırımcılar için daha küçük kripto paraları daha cazip hâle getirdiğini söylüyor. Etherealize kurucusu Vivek Raman Bloomberg’e şunları söyledi:

“Pek çok yatırımcı için Bitcoin hamlesi artık oynandı. Ethereum hâlâ daha az sahiplenilmiş, daha volatil ve daha hızlı tepki veren bir varlık gibi görünüyor.”

Elbette Bitcoin yatırımcıları bu görüşe şiddetle katılmıyor ve çoğu, dünyanın ilk kripto parasının önümüzdeki yıllarda 1 milyon dolara ulaşacağını ve nihayetinde altının piyasa değerini geçeceğini iddia ediyor.

Bu, mevcut seviyelerden yüzde 769’luk bir sıçramayı gerektirse de, Bitcoin’in hâlâ erken aşamada olduğunu ve ticaretin daha çok fırsat sunduğunu savunuyorlar. Hazinede faaliyet gösteren şirketler, artık madenciliğin hızından çok daha hızlı bir şekilde Bitcoin alırken, BTC’nin mevcut değerinin piyasadaki gerçek arz sıkışıklığını yansıtmadığı da ileri sürülebilir.