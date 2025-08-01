Trump’ın Gümrük Vergileri Geri Dönüyor – Bu Karar Bitcoin, Ethereum, XRP ve Kripto Piyasası İçin Ne Anlama Geliyor?

Trump'ın gümrük vergilerinin geri dönüşü kripto piyasasında satış baskısı yarattı. Peki, bundan sonra piyasada neler yaşanacak?

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Bitcoin ve borsa, Donald Trump’ın Amerika’nın en yakın ticaret ortaklarına yönelik yeni gümrük tarifeleri açıklamasını yaptığı “Kurtuluş Günü”nü pek sevmedi.

Dünyanın en büyük kripto para birimi, Nisan ayında yapılan bu duyurunun ardından, ithal ürünlere getirilecek agresif vergilerin enflasyonu körükleyebileceği ve ABD’yi resesyon riskiyle karşı karşıya bırakabileceği endişesiyle yaklaşık 75.000 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Hisse senetleri ve dijital varlıklar, Trump’ın geri adım atarak bu tarifeleri ertelediğini duyurmasıyla toparlandı. Bu ertelemenin amacı, büyük ekonomilerin Beyaz Saray’la ticaret anlaşmaları yapması için zaman tanımaktı.

Ancak Başkan Trump bir konuda netti: 1 Ağustos son tarih olarak belirlendi ve bu tarihten sonra bir uzatma yapılmayacağı açıkça belirtildi. Bu da, Washington ile anlaşmaya varamayan ülkelerin önemli bir ekonomik darbe alacağı anlamına geliyor.

Dünyanın en büyük ekonomilerinden bazıları, Trump ile bu süreçte milyarlarca tüketiciyi kapsayan ticaret anlaşmaları yapmayı başardı — Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Japonya ve Güney Kore bunlar arasında yer alıyor.

Ancak Perşembe gecesi geç saatlerde, Beyaz Saray’dan peş peşe son dakika haberleri gelmeye başladı. Bu gelişmeler, çok sayıda — çoğu yoksul — ülkenin, ürünlerini ABD’ye ihraç ederken ödemek zorunda kalacağı yeni tarife oranlarını gözler önüne serdi.

Manşetlere çıkan en çarpıcı gelişme, komşu Kanada’ya yönelik. Bazı Kanada ürünlerine uygulanan gümrük vergileri %35’e kadar yükseldi. Ancak sınırın diğer tarafındaki Meksika, 90 günlük ek bir erteleme almayı başardı.

Toplamda yaklaşık 90 ülke, artan maliyetlerle karşı karşıya kalacak. BBC, etkilenen bazı ülkelerin detaylı bir listesini paylaştı.

Görsel: BBC

Yukarıdaki grafik de açıkça gösterdiği gibi, bu yeni başkanlık emrinde açıkça isimlendirilmeyen ülkeler bile en az %10’luk bir taban tarife ile karşı karşıya kalacak. Bu yükselen ticaret savaşı, herkese bir bedel ödetiyor.

Bazı tarifelerin hemen yürürlüğe girmeyeceğini belirtmekte fayda var. Çoğu durumda, tarifeler 7 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak — yani teoride son dakika müzakereleri için küçük bir zaman penceresi bulunuyor. Ayrıca, deniz yoluyla gelen mallara yönelik vergiler de Ekim başına kadar uygulanmayacak. Bu durum, tüketicilerin yılbaşı alışverişi yapacağı dönemde ani fiyat artışlarının önüne geçebilir.

Asya borsaları, Cuma sabahı gelen haberlerin etkisiyle sert düşüş yaşadı ve “Kurtuluş Günü”nden bu yana en kötü haftasını geçirdi. Birçok uzman, II. Dünya Savaşı’ndan beri en yüksek seviyeye çıkarılan bu vergilerin gereksiz olduğunu ve ekonomik açıdan kendi kendine zarar vermek anlamına geldiğini savunuyor.

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Bitcoin, 7/24 işlem gören bir varlık olmasına rağmen, son belirsizlik dalgasından etkilenmekten kurtulamadı. Yazının yazıldığı sırada, 24 saat içinde %2,6 değer kaybetmiş olsa da fiyatı 115.000 doların üzerinde işlem görüyordu.

Altcoinler ise çok daha kötü performans gösterdi. Ethereum yaklaşık %5 değer kaybederken, XRP’nin kaybı %6’ya yaklaştı. Kripto piyasalarında düzeltme dönemlerinde sık görüldüğü üzere, meme coinler en sert düşüşü yaşadı — pump.fun %20 değer kaybederken Pudgy Penguins %11 geriledi.

Eğer gelişmeler kurumsal yatırımcıların borsada işlem gören fonlardan sermayelerini çekmesine yol açarsa, Bitcoin savunmasız bir konuma düşebilir ve satış baskısı artabilir. Tarifeler konusundaki yeniden yükselen tartışmalar, Beyaz Saray’ın sadece bir gün önce yayımladığı kripto raporunun da etkisini azaltıyor.

Kripto ve hisse senedi yatırımcıları için en büyük sorun, bu yeni tarife dalgasının yarattığı belirsizlik. Son günlerde birçok büyük şirketin gelir raporu açıklanmış olsa da, bu ticaret gerilimlerinin kârlar üzerindeki etkisi henüz tam anlamıyla ortaya konmuş değil. Perakendecilerin çoğunun, artan maliyetlerin bir kısmını müşterilere yansıtmak zorunda kalması muhtemel; bu da tüketim harcamalarının düşmesine yol açabilir.

Ufukta başka karanlık bulutlar da var. ABD’nin, dünyanın en büyük ürün ihracatçısı Çin ile 12 Ağustos’ta dolacak ayrı bir anlaşma tarihine kadar uzlaşmaya varıp varamayacağı henüz bilinmiyor. Nisan ayında Trump, Çin mallarına uygulanacak tarifelerin %145 gibi şok edici seviyelere çıkabileceğini belirtmişti.

Trump’ın öngörülemez açıklamalarının yaz aylarında işlem hacimlerinin düşmesiyle birleşmesi, Bitcoin’in kısa süreliğine toparlanmakta zorlanabileceği anlamına geliyor.