Cryptonews Altcoin Haberleri

Son Dakika: Ethereum 4 Yıl Aradan Sonra Yeni Zirveye Ulaştı!

Ethereum
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar Profili
Last updated: 
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

ethereum-zirve

Kripto piyasasının en büyük ikinci varlığı Ethereum (ETH), 4 yıl aradan sonra 4.887 dolar seviyesine ulaşarak 2021’de kaydettiği tüm zamanların en yüksek değerini geride bıraktı.

Bu tarihi kırılma, yatırımcılar arasında büyük heyecan yaratırken yeni bir boğa koşusunun sinyallerini de beraberinde getiriyor.

ETH/USDT Kaynak: TradingView

Ethereum’un bu güçlü yükselişinde kurumsal yatırımcı talebinin artması, staking ile kilitlenen ETH miktarının dolaşımdaki arzı kısıtlaması ve ABD’de stablecoin ile Ethereum ETF’lerine yönelik olumlu düzenleyici gelişmeler önemli rol oynuyor.

Analistler, 4.887 dolar seviyesinin aşılmasının kritik bir psikolojik eşik olduğunu vurguluyor ve önümüzdeki dönemde 5.000  dolar seviyesinin test edilmesinin olası olduğunu belirtiyor.

Bitcoin’in art arda kırdığı rekorların ardından Ethereum’un da 4 yıl aradan sonra yeni ATH’ye ulaşması, kripto piyasalarında pozitif bir domino etkisi yarattı. Yatırımcılar, ETH’nin önümüzdeki günlerde 5.000 dolar seviyesini test edip etmeyeceğini merakla izliyor.

