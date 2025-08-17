Bitcoin Fiyat Analizi: Kiyosaki Krizde BTC’yi Altından Üstün Görüyor – Sebebi Ne?

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ağustos 17, 2025

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin (BTC/USD) bu hafta kısa süreliğine 124.533 dolarlık rekor seviyeyi gördü ve şu an 118.300 dolarda işlem görüyor.

Haftalık bazda yüzde 0,20 değer kaybına rağmen, BTC altını geride bırakarak yatırımcıların güvenli liman tercihlerinde öne çıkıyor. Altın ise aynı dönemde yüzde 1,83 düşüşle yaklaşık 3.335 dolar/ons seviyesinde bulunuyor.

Rich Dad Poor Dad kitabının yazarı Robert Kiyosaki, X üzerinden yaptığı açıklamalarda ABD borsalarındaki kırmızı alarm sinyallerine dikkat çekti. Kiyosaki, özellikle 401(k) gibi geleneksel portföylere bağımlı baby boomer kuşağının risk altında olduğunu belirtti.

Kiyosaki’nin tavsiyesi: sadece hisse ve tahvillere odaklanmayın.

Stock market crash indicators warning of massive crash in stocks.



Good news for gold, silver, and Bitcoin owners.



Bad news for Baby Boomers with 401 k.



Take care. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) August 11, 2025

Altın, gümüş ve Bitcoin’i “gerçek para” kategorisinde değerlendiriyor. Bu varlıkların enflasyon, para değeri kaybı ve sistemik şoklara karşı dayanıklı olduğunu vurguluyor.

Bitcoin’i “halkın parası” olarak tanımlayan Kiyosaki, dijital kıtlık, taşınabilirlik ve devlet kontrolünden bağımsızlık özelliklerini öne çıkarıyor. Altına olan değerini kabul etmekle birlikte, BTC’ye olan ilgisinin daha belirgin olduğu görülüyor.

Kiyosaki: Bitcoin, Altından Daha Güvenli Bir Korunma Aracı Olabilir

Bitcoin (BTC), bu hafta kısa süreliğine 124.533 dolara yükseldikten sonra 118.000 dolar civarında konsolide oluyor. Aynı dönemde altın yüzde 2’ye yakın düşüşle 3.335 dolar/ons seviyesine geriledi.

Rich Dad Poor Dad kitabının yazarı Robert Kiyosaki, X üzerinden yaptığı açıklamalarda Bitcoin’in günümüz finansal ortamında altından daha iyi bir güvenli liman olabileceğini savundu.

Fiat para birimlerinin baskı altında olduğunu ve merkez bankalarının bilanço genişlemesi yaptığını belirten Kiyosaki, BTC’nin geleneksel paralara olan güvenin zayıflaması durumunda 1 milyon dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

Robert Kiyosaki is sounding the alarm again 🚨—he’s predicting a massive stock market crash and says traditional retirement plans like 401(k)s could take a serious hit. His advice? Ditch the paper assets and go for “real money” like gold, silver, and especially Bitcoin. 💰



He’s… pic.twitter.com/yRmdO6Gn5s — Seven Crypto 🐋 (@SevenWinse) August 17, 2025

Kiyosaki, Bitcoin’i “halkın parası” ve “dâhiyane varlık tasarımı” olarak nitelendiriyor. Deneyimlerini gayrimenkul kariyeri ile kıyaslayarak, BTC’nin kısa sürede nasıl büyük kazançlar sağlayabildiğine dikkat çekiyor. Ancak uyarıyor: “BTC bu kadar hızlı servet yaratabiliyorsa, neden hâlâ birçok insan fakir?”

Analist ayrıca hedge stratejisinde altın, gümüş, petrol, hayvan varlıkları ve Bitcoin’e yer verdiğini belirtti. Moody’s’in ABD tahvil notunu düşürmesi ve Asya’daki artan altın talebini örnek göstererek, geleneksel güvenli limanların baskı altında olduğunu vurguladı. Kiyosaki’ye göre, sadece klasik varlıklara bağlı kalan yatırımcılar, piyasalar tersine döndüğünde en büyük kayıpları yaşayabilir.

Öne Çıkan Noktalar:

BTC kısa süreliğine 124.533 dolara ulaştı, şu an 118.000 dolar civarında.

Altın yüzde 2 civarında düşüş gösteriyor.

Kiyosaki Bitcoin’i “halkın parası” olarak tanımlıyor ve 1 milyon dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

Baby boomer kuşağı 401(k) planlarında ciddi kayıplarla karşılaşabilir.

Bitcoin Fiyat Analizi: Direnç Seviyesi Kırılırsa $130K Hedefleniyor

Bitcoin (BTC), $118,367 seviyesinde konsolide olurken, günlük işlem hacmi 44 milyar doların üzerinde seyrediyor ve piyasada güçlü bir katılım olduğunu gösteriyor. Teknik göstergeler yükseliş potansiyelinin devam ettiğini işaret ediyor; RSI 53 seviyesinde seyrederek henüz aşırı alım bölgesine ulaşmadı, MACD ise pozitif görünümünü koruyor.

Fiyat hareketleri, $123,235 direnç seviyesinin altında kararsızlık sergileyen Doji ve spinning top mumlarıyla dikkat çekiyor. Bu kritik direnç seviyesi kırıldığında, analistler $127,300 ve $131,500 hedeflerinin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Olası geri çekilmelerde ise $116,700 ve $115,600 seviyeleri, 50 günlük hareketli ortalamanın sağladığı destekle önemli güvenlik noktaları olarak öne çıkıyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği

Uzmanlar, BTC’nin mevcut tabanının bir sonraki yükseliş için sağlam bir temel oluşturduğunu vurguluyor. Bazı yatırımcılar direnç seviyesinin aşılmasını bekleyerek alım yapmayı planlarken, daha temkinli olanlar destek bölgesinde teyit arayacak. Analistler, bu teknik görünümün Robert Kiyosaki’nin Bitcoin’i altından daha güvenli bir korunma aracı olarak görme yaklaşımıyla uyumlu olduğunu da ekliyor.

Bitcoin Hyper 9,7 Milyon Doları Aştı: BTC Güvenliği ve Solana Hızı Birleşiyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin tabanlı ilk Layer 2 çözümü olarak Solana Virtual Machine (SVM) ile güçlendirilmiş durumda. Proje, hızlı ve düşük maliyetli akıllı kontratlar, dApp’ler ve meme coin oluşturma imkânı sunarak Bitcoin ekosistemini ciddi şekilde genişletmeyi hedefliyor.

Bitcoin’in güvenliği ile Solana’nın yüksek performansını birleştiren Bitcoin Hyper, sorunsuz BTC köprüleme özelliğiyle yeni kullanım alanları açıyor. Consult tarafından denetlenen proje, ölçeklenebilirlik, basitlik ve güven üzerine inşa edildi.

Yatırımcı ilgisi hızla artıyor; presale şimdiden 9,7 milyon doları aşarken kalan token miktarı sınırlı. HYPER tokenleri şu anda 0,012725 dolardan satılıyor ve fiyatın kısa süre içinde artması bekleniyor.

Tokenler, resmi Bitcoin Hyper web sitesinden kripto para veya banka kartı ile satın alınabiliyor.