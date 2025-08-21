Piyasalar Jackson Hole Zirvesine Kilitlendi – Bitcoin Hangi Yöne Gidecek?

Bitcoin, Jackson Hole zirvesinden gelecek mesajlara bağlı olarak sert hareketlere sahne olabilir.

Jackson Hole sempozyumu Wyoming’de başlıyor, Jerome Powell ise Fed başkanı olarak son kez ana konuşmasını yapacak.

Bu zirve hem ekonomi, hem borsa, hem de Bitcoin için kritik önemde.

İki temel başlık öne çıkıyor. İlki Powell’ın faiz indirimlerinin yakında başlayacağına dair bir sinyal verip vermeyeceği, ikincisi ise Fed’in bağımsızlığı.

Powell’ın geçmiş konuşmaları piyasaları hareketlendirme gücüne sahipti. Uzun süredir faizleri düşürme konusunda “bekle-gör” yaklaşımını benimseyen Powell, sağlıklı bir karar için daha fazla ekonomik veriye ihtiyaç olduğunu savunuyordu.

Ancak eylül ayında yapılacak toplantıda faiz indirimi beklentisi giderek güçleniyor. Powell’ın konuşması sadece kısa vadeli değil, uzun vadeli bir yol haritası da sunacak.

CME FedWatch aracının son verilerine göre, gelecek ay 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimali %79,2 seviyesinde. Faizlerin sabit kalacağını düşünenlerin oranı ise %20,8. Daha düşük faizler, Bitcoin için olumlu bir tablo yaratabilir ve yatırımcıları daha yüksek getiri arayışıyla riskli varlıklara yönlendirebilir.

Bu arada Fed Başkanı Jerome Powell, Donald Trump’ın sık sık yönelttiği eleştirilerle de uğraşmak zorunda kalıyor. Trump, Powell’a “Çok Geç Jerome Powell” lakabını taktı. Başkan, uzun süredir merkez bankasının faizleri agresif biçimde indirmekte isteksiz davranmasından rahatsız. Bunun özellikle hükümetin borçlanma maliyetini artırdığını savunuyor. Trump, bu hafta içinde başka bir Fed üyesi olan Lisa Cook’un da istifasını istedi.

Fed bağımsız hareket eden bir kurum, ancak Trump yönetiminin temel işleyiş üzerinde daha fazla söz sahibi olmak istediğine dair işaretler artıyor.

Activtrade’den Carolane de Palmas’ın Cryptonews’e verdiği demeçte belirttiği gibi, bu durum piyasaları tedirgin etse de Bitcoin için avantaj yaratabilir. Çünkü Bitcoin, herhangi bir hükümetin ya da merkez bankasının etkisinden bağımsız, “egemen olmayan bir varlık” konumunda.

Daha geniş açıdan bakıldığında, 2025’in en önemli gündemlerinden biri zayıflayan dolar. Amerikan parasındaki değer kaybı, büyük ölçüde Donald Trump’ın tartışmalı gümrük tarifelerine bağlanıyor.

Geçen ay yayımlanan eToro araştırması, yatırımcıların bu tabloya karşı harekete geçtiğini ve ABD hisselerinden çıkıp altın ile kripto varlıklara yöneldiğini ortaya koydu.

Fed’in yaklaşımına dair ipuçları ise çarşamba günü kamuoyuna açıklanan Temmuz toplantı tutanaklarında görüldü. Çoğu politika yapıcı, enflasyonun hâlâ inatçı biçimde yüksek seyretmesi nedeniyle faiz indirimine uygun zamanın gelmediği görüşünde.

Ancak önemli bir gelişme yaşandı. İki guvernör — Michelle Bowman ve Christopher Waller — faizlerin sabit tutulmasına karşı oy kullanarak indirim yapılmasını istedi. Bu, 30 yılı aşkın süredir ilk kez görülen bir durum.

Federal Açık Piyasa Komitesi’nin en büyük kaygılarından biri Trump’ın ticaret savaşı. Tutanaklarda, bu yılki gümrük tarifelerinin “etkilerinin zamanlaması, büyüklüğü ve kalıcılığı konusunda ciddi belirsizlik” bulunduğu vurgulandı.

Zira tarifelerin tam etkisinin ekonomide hissedilmesi birkaç çeyrek sürebilir — hem ithalat yapan işletmeler hem de nihayetinde daha yüksek fiyatları ödemek zorunda kalacak tüketiciler için.

Reuters, Powell’ın geçmiş konuşmalarının piyasalara etkisini rakamlarla inceledi. Her biri sonrası gelen bir aylık süreçte S&P 500 ortalama %2 geriledi. Bitcoin’in piyasalarla yakın korelasyonu düşünüldüğünde, tarihin tekerrür etmesi halinde yeni geri çekilmeler yaşanabileceği öngörülüyor.

Ancak konuşmadan yıl sonuna kadar olan döneme bakıldığında tablo değişiyor. Bu süreçte S&P 500 ortalama %2,3 yükselmiş durumda.

Powell’dan ne beklenebileceğine dair yayımlanan son UBS raporunda şu değerlendirme yapıldı:

“Yakın bir toplantıda faizlerin düşebileceğine dair yumuşak bir yönlendirme yapabilir. Ama bu, Jackson Hole’daki son konuşması. Tarihe nasıl geçeceğine dair görüşlerini aktarmak için bir daha bu kadar etkili bir platforma sahip olmayabilir.”

Öte yandan Wall Street’te işlem gören Bitcoin ve Ether ETF’lerinden son dört gündür kesintisiz çıkış yaşanıyor. Bu durum, yatırımcıların içinde bulunduğu belirsizliği net şekilde ortaya koyuyor. Jackson Hole buluşması da tam bu atmosferde gerçekleşiyor.