Bitcoin’de Powell Etkisi: BTC 116 Bin Doları Aştı, Yükseliş Devam Eder mi?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ağustos 22, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin fiyatı son 24 saatte %3’ten fazla artış kaydederek 116.250 dolara yükseldi ve kripto piyasası genelinde iyimserliği artırdı.

Bitcoin’in bu yükselişi, dayanıklılığının ve makroekonomik belirsizlik dönemlerinde bile sermaye çekebildiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Powell’ın Jackson Hole Mesajı

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole’de yaptığı konuşmada enflasyonu düşürme konusunda ilerleme kaydedildiğini söyledi. Powell, eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimine gidilme ihtimalinin yüksek olduğunun sinyalini verdi.

Ancak Powell, faiz indirimlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesinin beklenmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. FED Başkanı, bankanın “veriye dayalı” duruşuna dikkat çekerek enflasyondan kaynaklı risklere işaret etti ve gerekirse faiz oranlarının uzun bir süre yüksek tutulabileceğini belirtti.

Fed Chair Powell is indicating a 25bps September rate cut is **highly likely**. His Jackson Hole speech is about as clear cut as the Fed gets.



But…he's also signaling don't bet on a bunch more rate cuts after that. Fed leaders will still be watching what happens with… pic.twitter.com/ygadFMgbms — Heather Long (@byHeatherLong) August 22, 2025

FED başkanının konuşmasıyla birlikte kripto piyasasında volatil fiyat hareketleri görüldü.

FedWatch Tool Verileri

CME FedWatch Tool verilerine göre FED’in 17 Eylül’deki toplantıda 400-425 baz puanlık bir faiz indirimine gitme olasılığı %87.3 seviyesindeyken, 425-450 baz puanlık bir faiz indirimi uygulama olasılığı ise %12.7 seviyesinde.

Kripto Piyasasında Son Durum

Powell’ın mesajlarına rağmen kripto piyasası genelinde yükseliş görüldü. Bitcoin %3.28 artışla 116.269 doları gördü. Ethereum ise %12.3’lük bir fiyat artışı kaydetti ve şu anda 4.749 dolardan işlem görüyor. Öte yandan XRP 3.04 dolara, Solana ise %7.48 artışla 194.80 dolara yükseldi.

Kripto piyasasının FED başkanının açıklamalarına tepkisi, piyasasının küresel para politikalarıyla bağlantılı olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar, Powell’ın açıklamalarının yeni sermaye girişlerini engelleyip engellemeyeceğini merak ediyor. Öte yandan ABD enflasyonunun durulmasının dijital varlıklarda orta vadeli bir yükselişe zemin hazırlayabileceği yönünde tahminler de var.

Bitcoin’in Teknik Görünümü

Bitcoin 116.500-118.000 dolar bölgesinde seyrediyor. Bitcoin 118.500 doların üzerinde çıkarsa 123.000 dolara doğru yükselebilir ve nihayetinde 130.000 dolar eşiğine ulaşabilir.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Şu anda izlenmesi gereken kilit destek seviyesi 112.000 dolardır. Bitcoin bu seviyenin altında bir kapanış yaparsa 108.000 dolara doğru düzeltme yapabilir.

Öte yandan 50 günlük SMA’nın yükselişe geçmesi Bitcoin’in pozitif ivmesini destekliyor. Ayrıca RSI’de 54 civarında olup, daha fazla yükseliş yaşanabileceğini gösteriyor. MACD ise aşağı yönlü baskının zayıfladığını gösteriyor.

Kripto yatırımcıları stratejilerini FED’den gelecek mesajlara göre belirliyor. Powell, bugünkü konuşmasında kısa vadede faiz indirimi gerçekleştirileceğinin garantisini vermese de enflasyonun durulduğunu açıklaması Bitcoin ve Ethereum’un hareketlenmesini sağladı. ABD’nin 4. çeyrek ekonomik verileri de enflasyonun düşmeye başladığını doğrularsa kripto piyasası olumlu yönde etkilenebilir.

ABD’nin enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gelirse Bitcoin fiyatı baskı görebilir ve 112 bin doların altına düşebilir. Aksi durumda ise Bitcoin fiyatı 130 bin dolara kadar yükselebilir.

Özetle, Powell’ın Jackson Hole’deki ihtiyatlı tutumunun faiz indirimlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirileceğine dair umutları azalttı ancak kripto piyasası istikrarını koruyor. Bitcoin’in 130 bin dolara doğru yükselmesi için 112 bin dolar desteğini koruması ve 118.500 dolar direncini aşması gerekiyor.

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in Güvenliği ile Solana Hızını Bir Araya Getiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in ilk katman 2 ağıdır. Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin’lerle Bitcoin ekosistemini güçlendirmek üzere tasarlandı.

Bitcoin’in güvenliğiyle Solana’nın performansını bir araya getiren Bitcoin Hyper, birçok yeni kullanım durumu sunuyor.

Bitcoin Hyper ekibi güvene ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor. Ayrıca proje Consult’ın denetiminden geçti ve herhangi bir soruna rastlanmadı.

Bu arada projenin ön satışında 11.3 milyon dolardan fazla fon toplandı. HYPER token şu anda 0.012775 dolar fiyatla satılıyor ancak ön satışın ilerleyen zamanlarında fiyat artışı olacak.

Bitcoin Hyper’ın resmi web sitesine giderek kripto ya da banka kartıyla HYPER token satın alabilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.