วาฬแห่เทขาย! XRP ทดสอบ $2.82 นักวิเคราะห์ชี้เป้าไกล $589
ราคา XRP กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังดีดตัวขึ้น 13% จากจุดต่ำสุดในช่วงกลางเดือนตุลาคม มาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $2.63 อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวครั้งนี้ต้องเผชิญกับแรงกดดันสำคัญ เมื่อข้อมูลเผยว่ากลุ่มนักลงทุนรายใหญ่หรือ ‘วาฬ’ กำลังทยอยเทขายทำกำไร สวนทางกับนักลงทุนรายย่อย สถานการณ์ดังกล่าวทำให้นักวิเคราะห์จับตาทั้งการปรับฐานระยะสั้นและรูปแบบการ Breakout ครั้งประวัติศาสตร์ของ XRP ที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP ที่ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยสำคัญหลายประการที่ต้องจับตามอง
แรงเทขายจากวาฬ! XRP เผชิญแนวต้านสำคัญที่ $2.82
ข้อมูลจาก Ali Charts ที่แชร์โดยนักวิเคราะห์ชื่อดัง Ali Martinez เผยให้เห็นว่า บัญชีที่ถือครอง XRP ระหว่าง 1 ล้านถึง 10 ล้านเหรียญ ได้เทขายโทเคนออกไปรวมกันแล้วกว่า 140 ล้านโทเคนในช่วงที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น การกระทำดังกล่าวบ่งชี้ว่าเหล่าวาฬกำลังล็อกกำไร ในขณะที่นักลงทุนรายย่อยเป็นฝ่ายเข้าซื้อเพื่อดันราคา อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณที่น่าสนใจอีกด้านหนึ่งคือการโอน XRP เกือบ 300 ล้านโทเคนออกจาก Binance ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักถูกมองว่าเป็นสัญญาณบวกที่อาจนำไปสู่การปรับตัวขึ้นของราคา
การเทขายของวาฬสร้างแรงกดดันและเกิดเป็น Divergence ระหว่างราคากับปริมาณการถือครองของรายใหญ่ ซึ่งมักเป็นสัญญาณเตือนถึงแรงขายที่จะตามมา Martinez ตั้งข้อสังเกตว่าแนวต้านสำคัญของ XRP ยังคงอยู่ที่ $2.82 ในขณะที่แนวรับระยะสั้นอยู่ใกล้ $2.53 หากแรงขายจากวาฬยังคงดำเนินต่อไป ราคา XRP อาจร่วงลงไปต่ำกว่า $2.50 ก่อนจะพบแรงซื้อรอบใหม่
ขณะเดียวกัน ปัจจัยภายนอกอย่างการตัดสินใจของหน่วยงานกำกับดูแลก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ถึงแม้จะมีข่าวว่าก.ล.ต.สหรัฐฯ ได้เลื่อนการพิจารณา Spot XRP ETF ออกไป แต่นักวิเคราะห์หลายรายยังคงชี้ว่าปัจจัยทางเทคนิคยังคงแข็งแกร่งและมีโอกาสที่ราคาจะทะลุแนวต้านสำคัญได้
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีแรงกดดันระยะสั้น แต่อินดิเคเตอร์วัดโมเมนตัมยังคงเป็นบวก ซึ่งอาจหมายความว่าการอ่อนตัวครั้งนี้อาจเป็นเพียงการพักฐานก่อนจะปรับตัวขึ้นต่อ หากราคา XRP สามารถกลับไปสะสมกำลังเหนือ $2.70 ได้ ก็จะเป็นการยืนยันการเข้าสู่ช่วงขาขึ้นระลอกต่อไป
นักวิเคราะห์ชี้เป้า XRP อาจพุ่งสู่ $589 ใน “Violent Phase”
ในมุมมองระยะยาว นักวิเคราะห์อีกรายอย่าง Amonyx มองว่าสถานการณ์ปัจจุบันของ XRP เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เขาเรียกว่า “Violent Phase” หรือช่วงเวลาแห่งความรุนแรงของราคา หลังจากที่เหรียญสามารถทะลุกรอบแนวโน้มขาขึ้น (Ascending Channel) ที่ดำเนินมานานกว่าทศวรรษได้สำเร็จ ซึ่งในอดีตเหตุการณ์ทางเทคนิคเช่นนี้เคยเกิดขึ้นก่อนการพุ่งขึ้นครั้งประวัติศาสตร์ในปี 2017 และ 2021
Amonyx วิเคราะห์จากกราฟรายสัปดาห์และชี้เป้าแนวต้านที่เป็นไปได้ไว้ที่ $7.88, $17.57 และ $58.9 นอกจากนี้ เขายังคาดการณ์เป้าหมายระยะยาวแบบสุดโต่งไว้ที่ $170 ถึง $589 หากการ Breakout ครั้งนี้สามารถยืนระยะได้ เขายังเน้นย้ำว่าดัชนี Relative Strength Index (RSI) ในปัจจุบันสะท้อนสภาวะเดียวกับช่วงที่ตลาดกระทิงคึกคักในอดีต ซึ่งมักจะนำไปสู่การขยายตัวของราคาแบบพาราโบลา มุมมองเชิงบวกนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากการคาดการณ์ตลาดคริปโตปี 2025 โดย Gemini AI ซึ่งมองว่า XRP เป็นหนึ่งในเหรียญที่มีโอกาสพุ่งแรงจากปัจจัยหนุนด้านกฎหมายและกระแส ETF
ขณะเดียวกัน Ripple บริษัทผู้อยู่เบื้องหลัง XRP ก็เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งของระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดตั้งสภาที่ปรึกษาทางวิชาการ (Academic Advisory Council) เพื่อประสานงานวิจัยบล็อกเชนทั่วโลกภายใต้โครงการ University Blockchain Research Initiative (UBRI) พร้อมทั้งอัดฉีดเงินทุนสนับสนุนอีก 1.5 ล้านดอลลาร์สำหรับโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับ Ripple USD (RLUSD) ซึ่งเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ในระยะยาวของบริษัท
นอกเหนือจาก XRP แล้ว ตลาดคริปโตโดยรวมยังมีสินทรัพย์ดิจิทัลอีกหลายตัวที่น่าจับตามอง สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ๆ การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 อาจช่วยให้เห็นภาพรวมของตลาดและค้นพบเหรียญที่มีศักยภาพในการเติบโต
