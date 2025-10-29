Gemini AI คาดการณ์ราคา Bitcoin, Solana และ XRP สิ้นปี 2025
Gemini AI จาก Google ได้เปิดเผยมุมมองเชิงรุกต่อทิศทางของตลาดคริปโตในไตรมาสปัจจุบัน โดยคาดว่า Bitcoin, Solana และ XRP อาจสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนภายในปีนี้ การคาดการณ์ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนทั่วโลก เนื่องจากถือเป็นหนึ่งในสัญญาณสำคัญของการกลับมาของกระทิงคริปโตอีกครั้งหลังจากช่วงพักตัวในไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งหลายคนมองว่าอาจเป็นจังหวะของ เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่จะนำพาตลาดกลับสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง
กระแส “Uptober” ที่ผลักดันตลาดในเดือนตุลาคมแม้จะเริ่มต้นอย่างร้อนแรง แต่ก็ชะลอลงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเก็บภาษีนำเข้าจากจีนสูงถึง 100% อย่างไรก็ตาม การอนุมัติ ETF สำหรับ Solana, Litecoin และ Hedera ในวันนี้ รวมถึงความคาดหวังว่าการประชุม FOMC วันพรุ่งนี้อาจตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ทำให้นักวิเคราะห์จำนวนมากเชื่อว่าตลาดกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการกลับตัวครั้งสำคัญ
Bitcoin ($BTC): Gemini AI คาดเป้าหมายแตะ $250,000
Bitcoin ($BTC) ในฐานะเหรียญดิจิทัลต้นแบบและทรัพย์สินเรือธงของวงการ ยังคงครองพื้นที่ข่าวระดับโลกอย่างต่อเนื่อง หลังทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 126,080 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา ล่าสุดแบบจำลองของ Gemini AI ประเมินว่า BTC มีแนวโน้มที่จะพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง โดยอาจแตะระดับ $250,000 ได้ภายในปี 2026
ด้วยสถานะของ Bitcoin ที่ถูกมองว่าเป็น “ทองคำดิจิทัล” และเป็นสินทรัพย์หลักในการป้องกันเงินเฟ้อ ทำให้ยังคงได้รับความสนใจจากทั้งนักลงทุนรายใหญ่และรายย่อย ปัจจุบัน Bitcoin ครองมูลค่าตลาดกว่า 2.27 ล้านล้านดอลลาร์ จากมูลค่ารวมของตลาดคริปโตทั่วโลกที่ 3.95 ล้านล้านดอลลาร์
หากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค เช่น เงินเฟ้อที่ชะลอตัวและนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายยังคงดำเนินต่อไป แนวโน้มราคา Bitcoin ก็มีโอกาสกลับมาฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะหากผลการประชุม FOMC ในวันพรุ่งนี้นำไปสู่การลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งอาจกลายเป็นตัวกระตุ้นสำคัญของกระทิงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้
ในภาวะตลาดปกติ BTC อาจขยับขึ้นแตะระดับ $150,000 ได้ไม่ยาก แต่หากเกิดภาวะกระทิงเต็มรูปแบบ และหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐสามารถออกกฎหมายกำกับคริปโตที่ชัดเจนภายในสิ้นปีนี้ เป้าหมายของ Gemini ที่ $250,000 ก็อาจไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อม
Solana (SOL): Gemini AI คาดทะยานหลัง ETF ได้รับอนุมัติ
Solana ($SOL) ยังคงตอกย้ำความแข็งแกร่งในฐานะเครือข่าย Smart Contract ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ด้วยมูลค่าตลาดกว่า 110,000 ล้านดอลลาร์ และมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกล็อก (TVL) กว่า 12,000 ล้านดอลลาร์ ในระบบนิเวศ DeFi
การที่ SEC อนุมัติ ETF ของ Solana จาก Bitwise และ Grayscale ในสหรัฐฯ ได้จุดประกายความตื่นตัวของนักลงทุนอีกครั้ง หลายฝ่ายเชื่อว่าจะเกิดกระแสเงินทุนไหลเข้าขนาดใหญ่จากสถาบัน เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นหลังการเปิดตัว ETF ของ Bitcoin และ Ethereum
Solana มีจุดเด่นด้านความเร็วในการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียมต่ำ และการขยายตัวอย่างรวดเร็วในภาคส่วนการโทเค็นและสเตเบิลคอยน์ ทำให้ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่พร้อมรองรับการใช้งานระดับองค์กรมากที่สุด
หลังจากทำจุดสูงสุดที่ 250 ดอลลาร์ในเดือนมกราคม และลงไปแตะจุดต่ำสุดแถว 100 ดอลลาร์ในเดือนเมษายน ปัจจุบัน SOL เคลื่อนไหวบริเวณ 203 ดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 1.4% ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RSI อยู่ในระดับสมดุลที่ 51 บ่งชี้ว่าตลาดยังไม่ร้อนแรงเกินไป
Gemini AI คาดว่า หากโมเมนตัมนี้คงอยู่ Solana อาจพุ่งแตะ 700 ดอลลาร์ก่อนสิ้นปี ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่ท้าทายแต่สอดคล้องกับโครงสร้างทางเทคนิคในเชิงบวกของราคา หากเข้าสู่ภาวะตลาดกระทิงเต็มรูปแบบ SOL อาจทะลุจุดสูงสุดเดิมที่ 293 ดอลลาร์ซึ่งเคยทำไว้เมื่อเดือนมกราคมได้ไม่ยาก
XRP ($XRP): Gemini AI มองเป้าราคาทะลุระดับเลขสองหลัก
โมเดลการคาดการณ์ของ Gemini ชี้ว่า XRP ($XRP) ของ Ripple อาจอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพุ่งขึ้นรอบใหม่ โดยตั้งเป้าราคาในกรอบ 5–10 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งหมายถึงการเพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่าจากราคาปัจจุบันที่ 2.67 ดอลลาร์
หลังจาก Ripple ชนะคดี SEC อย่างเด็ดขาดเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ความเชื่อมั่นในตลาดได้กลับคืนมาอย่างชัดเจน ส่งผลให้ XRP พุ่งแตะจุดสูงสุดในรอบ 7 ปีที่ 3.65 ดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม และตลอดปีที่ผ่านมามีการเติบโตถึง 413% ซึ่งถือว่าทำผลงานได้ดีกว่า Bitcoin หรือ Ethereum ที่อยู่ในกลุ่ม เหรียญ Altcoin ยอดนิยม
Ripple ยังได้เปิดตัวเหรียญสเตเบิลคอยน์ของตนเองภายใต้ชื่อ RLUSD ซึ่งช่วยเสริมภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำด้านการกำกับดูแล อีกทั้งความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างซีอีโอ แบรด การ์ลิ่งเฮาส์ กับประธานาธิบดีทรัมป์ ยิ่งตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันที่มองว่า XRP คือโปรเจกต์ที่พร้อมจะขับเคลื่อนการใช้เงินดิจิทัลในระดับโลก
ทางเทคนิค XRP กำลังอยู่ในช่วงสร้างฐานราคาด้วยรูปแบบ Bullish Flag หลายครั้งตลอดปี 2025 ซึ่งเป็นสัญญาณบวก หากมีปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติม เช่น การอนุมัติ ETF เพิ่มเติม หรือการเปิดความร่วมมือใหม่กับสถาบันการเงินรายใหญ่ Gemini มองว่า XRP มีศักยภาพทะลุระดับ 5 ดอลลาร์ได้ไม่ยาก และอาจขยายไปถึง 10 ดอลลาร์ในกรณีตลาดกระทิงเต็มรูปแบบ
Maxi Doge (MAXI): เหรียญใหม่แห่งกระแสมีมสุดร้อนแรง
Maxi Doge ($MAXI) กำลังกลายเป็นดาวรุ่งแห่งโลก เหรียญมีมมาแรง ที่หลายคนจับตา หลังจากเปิดพรีเซลล์ได้ระดมทุนทะลุ 3.8 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาอันรวดเร็ว ความนิยมนี้สะท้อนถึงพลังของคอมมูนิตี้ที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ขันและความสร้างสรรค์ทางอินเทอร์เน็ต
Maxi Doge ถูกวางตัวเป็น “ญาติสายดีเจน” ของ Dogecoin ที่มีพลังและความบ้าบิ่นมากกว่า สื่อสารผ่านมีม การแข่งขัน และกิจกรรมบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งดึงดูดนักลงทุนรุ่นใหม่ที่มองหาความสนุกควบคู่กับโอกาสในการทำกำไร
เหรียญใหม่นี้ถูกพัฒนาในรูปแบบ ERC-20 บนเครือข่าย Ethereum ทำให้การทำธุรกรรมรวดเร็วและประหยัดกว่าระบบดั้งเดิมของ Dogecoin ทั้งยังมีการจัดสรรโทเค็นรวม 150.24 พันล้านโทเค็น โดย 25% จะถูกกันไว้ใน “Maxi Fund” เพื่อใช้ขยายพันธมิตรทางธุรกิจ การตลาด และการพัฒนา Ecosystem ต่อเนื่อง
ฟีเจอร์เด่นอีกอย่างคือระบบ Staking ที่เปิดใช้งานแล้ว โดยให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 80% APY แม้อัตราจะค่อย ๆ ลดลงตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันราคาพรีเซลอยู่ที่ $0.000265 และจะเพิ่มขึ้นในรอบถัดไป
นักลงทุนสามารถซื้อ MAXI ได้ง่ายผ่าน MetaMask หรือ Best Wallet ซึ่งรองรับการเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่าย Ethereum สำหรับผู้ที่มองหาโอกาสในตลาดมีมคอยน์รอบใหม่ โปรเจกต์นี้ถือเป็นหนึ่งในชื่อที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง
หากคุณเตรียมเข้าลงทุนใน Maxi Doge โปรดศึกษา บทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge หรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อวางกลยุทธ์ที่เหมาะสม
รับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมผ่าน เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge ควบคู่กับการติดตาม X และ ช่อง Telegram
