Gemini AI คาดการณ์ราคา Bitcoin, Solana และ XRP สิ้นปี 2025

Bitcoin BTC Solana XRP
หุ่นยนต์ AI ถือเหรียญ Bitcoin Solana และ XRP

Gemini AI จาก Google ได้เปิดเผยมุมมองเชิงรุกต่อทิศทางของตลาดคริปโตในไตรมาสปัจจุบัน โดยคาดว่า Bitcoin, Solana และ XRP อาจสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนภายในปีนี้ การคาดการณ์ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนทั่วโลก เนื่องจากถือเป็นหนึ่งในสัญญาณสำคัญของการกลับมาของกระทิงคริปโตอีกครั้งหลังจากช่วงพักตัวในไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งหลายคนมองว่าอาจเป็นจังหวะของ เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่จะนำพาตลาดกลับสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง

กระแส “Uptober” ที่ผลักดันตลาดในเดือนตุลาคมแม้จะเริ่มต้นอย่างร้อนแรง แต่ก็ชะลอลงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเก็บภาษีนำเข้าจากจีนสูงถึง 100% อย่างไรก็ตาม การอนุมัติ ETF สำหรับ Solana, Litecoin และ Hedera ในวันนี้ รวมถึงความคาดหวังว่าการประชุม FOMC วันพรุ่งนี้อาจตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ทำให้นักวิเคราะห์จำนวนมากเชื่อว่าตลาดกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการกลับตัวครั้งสำคัญ

Bitcoin ($BTC): Gemini AI คาดเป้าหมายแตะ $250,000

Bitcoin ($BTC) ในฐานะเหรียญดิจิทัลต้นแบบและทรัพย์สินเรือธงของวงการ ยังคงครองพื้นที่ข่าวระดับโลกอย่างต่อเนื่อง หลังทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 126,080 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา ล่าสุดแบบจำลองของ Gemini AI ประเมินว่า BTC มีแนวโน้มที่จะพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง โดยอาจแตะระดับ $250,000 ได้ภายในปี 2026

ข้อความวิเคราะห์แนวโน้มราคา Bitcoin สิ้นปี 2025 จาก Gemini AI

ด้วยสถานะของ Bitcoin ที่ถูกมองว่าเป็น “ทองคำดิจิทัล” และเป็นสินทรัพย์หลักในการป้องกันเงินเฟ้อ ทำให้ยังคงได้รับความสนใจจากทั้งนักลงทุนรายใหญ่และรายย่อย ปัจจุบัน Bitcoin ครองมูลค่าตลาดกว่า 2.27 ล้านล้านดอลลาร์ จากมูลค่ารวมของตลาดคริปโตทั่วโลกที่ 3.95 ล้านล้านดอลลาร์

หากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค เช่น เงินเฟ้อที่ชะลอตัวและนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายยังคงดำเนินต่อไป แนวโน้มราคา Bitcoin ก็มีโอกาสกลับมาฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะหากผลการประชุม FOMC ในวันพรุ่งนี้นำไปสู่การลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งอาจกลายเป็นตัวกระตุ้นสำคัญของกระทิงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้

กราฟแนวโน้มราคา Bitcoin คาดเป้าหมาย $150K และ $250K ปี 2025

ในภาวะตลาดปกติ BTC อาจขยับขึ้นแตะระดับ $150,000 ได้ไม่ยาก แต่หากเกิดภาวะกระทิงเต็มรูปแบบ และหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐสามารถออกกฎหมายกำกับคริปโตที่ชัดเจนภายในสิ้นปีนี้ เป้าหมายของ Gemini ที่ $250,000 ก็อาจไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อม

Solana (SOL): Gemini AI คาดทะยานหลัง ETF ได้รับอนุมัติ

Solana ($SOL) ยังคงตอกย้ำความแข็งแกร่งในฐานะเครือข่าย Smart Contract ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ด้วยมูลค่าตลาดกว่า 110,000 ล้านดอลลาร์ และมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกล็อก (TVL) กว่า 12,000 ล้านดอลลาร์ ในระบบนิเวศ DeFi

ข้อความวิเคราะห์แนวโน้มราคา Solana สิ้นปี 2025 จาก Gemini AI

การที่ SEC อนุมัติ ETF ของ Solana จาก Bitwise และ Grayscale ในสหรัฐฯ ได้จุดประกายความตื่นตัวของนักลงทุนอีกครั้ง หลายฝ่ายเชื่อว่าจะเกิดกระแสเงินทุนไหลเข้าขนาดใหญ่จากสถาบัน เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นหลังการเปิดตัว ETF ของ Bitcoin และ Ethereum

Solana มีจุดเด่นด้านความเร็วในการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียมต่ำ และการขยายตัวอย่างรวดเร็วในภาคส่วนการโทเค็นและสเตเบิลคอยน์ ทำให้ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่พร้อมรองรับการใช้งานระดับองค์กรมากที่สุด

กราฟราคา Solana คาดเป้าหมาย $400 และ $700 ภายในปี 2025

หลังจากทำจุดสูงสุดที่ 250 ดอลลาร์ในเดือนมกราคม และลงไปแตะจุดต่ำสุดแถว 100 ดอลลาร์ในเดือนเมษายน ปัจจุบัน SOL เคลื่อนไหวบริเวณ 203 ดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 1.4% ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RSI อยู่ในระดับสมดุลที่ 51 บ่งชี้ว่าตลาดยังไม่ร้อนแรงเกินไป

Gemini AI คาดว่า หากโมเมนตัมนี้คงอยู่ Solana อาจพุ่งแตะ 700 ดอลลาร์ก่อนสิ้นปี ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่ท้าทายแต่สอดคล้องกับโครงสร้างทางเทคนิคในเชิงบวกของราคา หากเข้าสู่ภาวะตลาดกระทิงเต็มรูปแบบ SOL อาจทะลุจุดสูงสุดเดิมที่ 293 ดอลลาร์ซึ่งเคยทำไว้เมื่อเดือนมกราคมได้ไม่ยาก

XRP ($XRP): Gemini AI มองเป้าราคาทะลุระดับเลขสองหลัก

โมเดลการคาดการณ์ของ Gemini ชี้ว่า XRP ($XRP) ของ Ripple อาจอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพุ่งขึ้นรอบใหม่ โดยตั้งเป้าราคาในกรอบ 5–10 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งหมายถึงการเพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่าจากราคาปัจจุบันที่ 2.67 ดอลลาร์

ข้อความวิเคราะห์แนวโน้มราคา XRP สิ้นปี 2025 จาก Gemini AI

หลังจาก Ripple ชนะคดี SEC อย่างเด็ดขาดเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ความเชื่อมั่นในตลาดได้กลับคืนมาอย่างชัดเจน ส่งผลให้ XRP พุ่งแตะจุดสูงสุดในรอบ 7 ปีที่ 3.65 ดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม และตลอดปีที่ผ่านมามีการเติบโตถึง 413% ซึ่งถือว่าทำผลงานได้ดีกว่า Bitcoin หรือ Ethereum ที่อยู่ในกลุ่ม เหรียญ Altcoin ยอดนิยม

Ripple ยังได้เปิดตัวเหรียญสเตเบิลคอยน์ของตนเองภายใต้ชื่อ RLUSD ซึ่งช่วยเสริมภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำด้านการกำกับดูแล อีกทั้งความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างซีอีโอ แบรด การ์ลิ่งเฮาส์ กับประธานาธิบดีทรัมป์ ยิ่งตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันที่มองว่า XRP คือโปรเจกต์ที่พร้อมจะขับเคลื่อนการใช้เงินดิจิทัลในระดับโลก

กราฟราคา XRP คาดเป้าหมาย $5 และ $10 พร้อมแนวรับที่ $2 ปี 2025

ทางเทคนิค XRP กำลังอยู่ในช่วงสร้างฐานราคาด้วยรูปแบบ Bullish Flag หลายครั้งตลอดปี 2025 ซึ่งเป็นสัญญาณบวก หากมีปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติม เช่น การอนุมัติ ETF เพิ่มเติม หรือการเปิดความร่วมมือใหม่กับสถาบันการเงินรายใหญ่ Gemini มองว่า XRP มีศักยภาพทะลุระดับ 5 ดอลลาร์ได้ไม่ยาก และอาจขยายไปถึง 10 ดอลลาร์ในกรณีตลาดกระทิงเต็มรูปแบบ

Maxi Doge (MAXI): เหรียญใหม่แห่งกระแสมีมสุดร้อนแรง

Maxi Doge ($MAXI) กำลังกลายเป็นดาวรุ่งแห่งโลก เหรียญมีมมาแรง ที่หลายคนจับตา หลังจากเปิดพรีเซลล์ได้ระดมทุนทะลุ 3.8 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาอันรวดเร็ว ความนิยมนี้สะท้อนถึงพลังของคอมมูนิตี้ที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ขันและความสร้างสรรค์ทางอินเทอร์เน็ต

Maxi Doge ถูกวางตัวเป็น “ญาติสายดีเจน” ของ Dogecoin ที่มีพลังและความบ้าบิ่นมากกว่า สื่อสารผ่านมีม การแข่งขัน และกิจกรรมบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งดึงดูดนักลงทุนรุ่นใหม่ที่มองหาความสนุกควบคู่กับโอกาสในการทำกำไร

เหรียญใหม่นี้ถูกพัฒนาในรูปแบบ ERC-20 บนเครือข่าย Ethereum ทำให้การทำธุรกรรมรวดเร็วและประหยัดกว่าระบบดั้งเดิมของ Dogecoin ทั้งยังมีการจัดสรรโทเค็นรวม 150.24 พันล้านโทเค็น โดย 25% จะถูกกันไว้ใน “Maxi Fund” เพื่อใช้ขยายพันธมิตรทางธุรกิจ การตลาด และการพัฒนา Ecosystem ต่อเนื่อง

ฟีเจอร์เด่นอีกอย่างคือระบบ Staking ที่เปิดใช้งานแล้ว โดยให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 80% APY แม้อัตราจะค่อย ๆ ลดลงตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันราคาพรีเซลอยู่ที่ $0.000265 และจะเพิ่มขึ้นในรอบถัดไป

นักลงทุนสามารถซื้อ MAXI ได้ง่ายผ่าน MetaMask หรือ Best Wallet ซึ่งรองรับการเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่าย Ethereum สำหรับผู้ที่มองหาโอกาสในตลาดมีมคอยน์รอบใหม่ โปรเจกต์นี้ถือเป็นหนึ่งในชื่อที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง

หากคุณเตรียมเข้าลงทุนใน Maxi Doge โปรดศึกษา บทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge หรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อวางกลยุทธ์ที่เหมาะสม

รับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมผ่าน เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge ควบคู่กับการติดตาม X และ ช่อง Telegram

ยอดระดมทุนล่าสุด

MAXI
+6%
$3,809,550.04 Raised so far
$0.00025 → $0.0002655

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...
ไปที่เว็บไซต์ Maxi Doge
