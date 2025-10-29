ขาขึ้นโค้งสุดท้ายกำลังมา? XRP ไหลออกจากกระดานเทรดครั้งใหญ่!
ตลาด XRP กำลังร้อนระอุในช่วงปลายเดือนตุลาคม หลังจากมีการตรวจพบการโอนหรียญ XRP เกือบ 300 ล้านโทเคนออกจาก Binance ซึ่งเป็นสัญญาณที่มักจะบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นและการสะสมเพื่อการลงทุนในระยะยาวของเหล่าวาฬ
การเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นครั้งใหม่ที่น่าจับตามอง
เจาะลึก XRP ไหลออกจาก Binance อย่างมีนัยสำคัญ
ข้อมูล On-chain ล่าสุดยืนยันถึงแนวโน้มที่ชัดเจน โดยปริมาณเหรียญ XRP บน Binance ได้ลดลงจากกว่า 3,000 ล้านโทเคนมาอยู่ที่ 2,700 ล้านโทเคนนับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่กลางปี 2024
ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่บน Binance เท่านั้น แต่ยังรวมถึงกระดานเทรดชั้นนำอื่น ๆ เช่น Bybit, Gate, HTX และ OKX ที่มีแนวโน้มคล้ายกัน
การมีเหรียญ XRP บนกระดานเทรดน้อยลงมักหมายถึงแรงกดดันในการขายที่ลดลง ซึ่งสะท้อนว่านักลงทุนกำลังคาดการณ์ว่าราคา Ripple จะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต การถอนเหรียญจำนวนมหาศาลครั้งนี้จึงอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของคลื่นกระทิงระลอกใหม่ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี
นักลงทุนจับจังหวะ! ทำไมเดือนพฤศจิกายนจึงเป็นเดือนที่ดีที่สุดของ XRP?
ในอดีต เดือนตุลาคมมักไม่ใช่เดือนที่ดีสำหรับ XRP โดยจากสถิติ 12 ปีที่ผ่านมา ราคาเหรียญปิดตลาดในแดนลบถึง 7 ครั้ง และในปีนี้ก็เช่นกัน โดยราคาได้ปรับตัวลดลงประมาณ 7% มาอยู่ที่ราว 2.65 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวล่าสุดบ่งชี้ว่าอาจมีคลื่นกระทิงกำลังก่อตัวอยู่เบื้องหลัง โดยนักลงทุนจำนวนมากกำลังโอนย้ายโทเคนของตนไปยัง Cold Wallet ซึ่งเป็นสัญญาณของการสะสมเหรียญอย่างเงียบ ๆ และสะท้อนว่านักลงทุนมองว่า XRP เป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนแบบระยะยาว
เหตุผลสำคัญคือเดือนพฤศจิกายนถือเป็นเดือนที่ดีที่สุดสำหรับ XRP ในอดีต โดยข้อมูลจาก Binance ระบุว่ามีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง +88% จังหวะการเคลื่อนไหวในครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอน
วาฬ XRP เคลื่อนไหว! ทุ่มเงินกว่า 314 ล้านดอลลาร์เข้าสะสมเหรียญ
กลุ่มผู้ถือครอง XRP รายใหญ่หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘วาฬ’ ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นตัวชี้วัดทิศทางตลาด กำลังเริ่มมีการเคลื่อนไหว จากการวิเคราะห์ล่าสุดพบว่าภายในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเหล่าวาฬได้เพิ่มการถือครองโทเคน XRP เข้าพอร์ตเป็นมูลค่ากว่า 314 ล้านดอลลาร์
การสะสมครั้งใหญ่นี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นว่าระดับราคาปัจจุบันยังคงน่าดึงดูดใจก่อนที่ราคาอาจจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงในอนาคต
ในอดีต การเคลื่อนไหวของวาฬมักเป็นที่จับตามองของตลาดเสมอ และครั้งนี้ดูเหมือนว่ากลยุทธ์ของพวกเขาคือ ‘การช้อนซื้อในช่วงที่ราคาย่อตัว’ หลังจากตลาดเกิดแรงเทขายอย่างหนักจากความกังวลว่าจะเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจีนออกมาขู่ว่าจะควบคุมการส่งออกแร่หายาก ซึ่งตลาดมีความกังวลว่าแรงตึงเครียดนี้จะยืดยาวอีกหลายเดือน ส่งผลให้ราคาเหรียญลดลงอย่างต่อเนื่อง
วิเคราะห์กราฟ XRP: สัญญาณ ‘สะสมพลัง’ ก่อนการพุ่งทะยานครั้งใหญ่?
ในเชิงเทคนิค ราคา XRP กำลังแกว่งตัวในกรอบแคบมานานหลายเดือน ในขณะที่ Bitcoin และ Altcoin หลักอื่น ๆ สามารถสร้างผลงานที่น่าประทับใจได้ แต่ XRP กลับยังไม่สามารถทะลุแนวต้านสำคัญทางจิตวิทยาไปได้
ปัจจุบัน ราคาของโทเคนยังคงติดอยู่ระหว่างจุดสูงสุดของปี 2017 และ 2021 ซึ่งสะท้อนว่าราคายังคงอยู่ช่วงพักตัว
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่านี่คือช่วง ‘การสะสมพลังครั้งใหม่’ ซึ่งเปรียบเสมือนความตึงเครียดที่เงียบสงบก่อนการเคลื่อนไหวที่รุนแรงดังที่นักวิเคราะห์ Amonyx ได้กล่าวไว้ว่า “กราฟไม่เคยโกหก… การทะลุรอบนี้ดูรุนแรง” ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของวาฬและการลดลงของปริมาณเหรียญบนกระดานเทรด
ขอบคุณข้อมูลจาก https://cryptonews.com/fr/news/300-millions-de-xrp-quittent-binance-coup-denvoi-dun-mega-rallye/