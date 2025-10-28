XRP สวนกระแส! ETF เลื่อน แต่ราคาจ่อทะลุ $3.50 จริงหรือ?
สถานการณ์ของ XRP กำลังเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิด หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ประกาศเลื่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับ Spot XRP ETF ออกไปเนื่องจากการปิดตัวของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางข่าวความล่าช้านี้ กลับมีสัญญาณบวกที่น่าสนใจเกิดขึ้น ทั้งจากความสำเร็จของกองทุน XRP ที่มีอยู่ และการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ชี้ว่าราคาอาจมีโอกาสพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ขณะเดียวกัน การฟื้นตัวของตลาดคริปโตโดยรวมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่น่าจับตา โดยมีรายงานว่า Bitcoin, XRP, และ DOGE กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง จากปัจจัยบวกภายนอก ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในวงกว้าง
จับตา! SEC เลื่อนตัดสิน XRP ETF ไปพฤศจิกายน แต่สถาบันยังเชื่อมั่น
นักวิเคราะห์คริปโต Xaif Crypto ได้รายงานว่ากระบวนการตรวจสอบของ SEC ต้องหยุดชะงักลงทั้งหมดจากการปิดตัวของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ส่งผลให้การตัดสินใจอนุมัติกองทุน Spot XRP ETF ของ Franklin ถูกกำหนดเส้นตายใหม่เป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน ส่วนคำขอของผู้ยื่นรายอื่นๆ ก็จะถูกเลื่อนออกไปในช่วงกลางถึงปลายเดือนพฤศจิกายนเช่นกัน ทันทีที่ SEC กลับมาดำเนินงานได้ตามปกติ
แม้จะมีความล่าช้าด้านกฎระเบียบ แต่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันต่อ XRP ยังคงแข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชัด สะท้อนจากความสำเร็จของกองทุน XRP ของ REX Osprey ที่สามารถระดมสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ได้มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือน การเติบโตอย่างรวดเร็วนี้บ่งชี้ว่านักลงทุนมองว่า XRP เป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดสำหรับพอร์ตการลงทุน และความมีเสถียรภาพของราคาท่ามกลางข่าวการเลื่อน ETF ก็แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในระบบนิเวศของ Ripple
นอกจากความเชื่อมั่นของสถาบันแล้ว การเคลื่อนไหวของราคาก็ได้รับแรงหนุนจากปัจจัยอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน โดยล่าสุดมีรายงานเกี่ยวกับ การฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของ XRP หลังเกิดกระแสไวรัล และสัญญาณทางเทคนิคที่สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น
วิเคราะห์ราคา XRP: สัญญาณเทคนิคชี้เป้าทะลุ $3.50
ในด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค กราฟราคา XRP ในไทม์เฟรม 12 ชั่วโมงกำลังก่อตัวเป็นรูปแบบสามเหลี่ยม Descending Triangle ซึ่งเป็นสัญญาณว่าราคาใกล้จะเกิดการเบรคเอาท์ (Breakout) หรือการทะลุแนวต้านสำคัญในไม่ช้า หากการเบรคเอาท์ประสบความสำเร็จ นักวิเคราะห์ได้ตั้งเป้าหมายราคาไว้ 4 ระดับด้วยกัน
ปัจจัยที่อาจกระตุ้นให้เกิดการเบรคเอาท์ไม่ได้มีเพียงแค่ด้านเทคนิคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเคลื่อนไหวเชิงรุกของ Ripple เอง ดังที่มีรายงานว่า XRP พุ่งแรงหลัง Ripple ประกาศซื้อคืนหุ้นและเข้าซื้อกิจการ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งที่อาจหนุนให้ราคาไปถึงเป้าหมายได้
เป้าหมายแรกอยู่ที่ $3.10 ตามมาด้วย $3.25 และ $3.35 โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่ระดับ $3.50 ซึ่งปัจจัยทางเทคนิคนี้สอดคล้องกับการคาดการณ์เชิงพื้นฐานที่นักลงทุนต่างรอคอยการอนุมัติ XRP ETF แม้ว่ากำหนดการจะถูกเลื่อนออกไป แต่ตัวชี้วัดทางเทคนิคยังคงส่งสัญญาณบวกอย่างต่อเนื่อง
สำหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม สามารถศึกษา บทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP เพื่อประกอบการตัดสินใจและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มในระยะยาวได้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีรายงานจากฝั่งนักพัฒนาว่าอาจมีการประกาศข่าวใหญ่ทันทีที่หน่วยงานรัฐบาลกลับมาเปิดทำการอีกครั้ง ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสริมที่ช่วยผลักดันราคา XRP ให้เติบโตตามการคาดการณ์ในปี 2025 ทำให้นักเทรดต้องจับตาทั้งสถานการณ์ด้านกฎระเบียบและการเคลื่อนไหวทางเทคนิคอย่างใกล้ชิดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
Bitcoin Hyper สร้างกระแสแรง! เร่งยกระดับ BTC ด้วย Layer-2
Bitcoin Hyper โครงการ Layer-2 บน Solana VM ระดมทุนได้กว่า 24 ล้านดอลลาร์ภายในไม่ถึง 3 เดือน ด้วยเป้าหมายเพิ่มศักยภาพให้ Bitcoin รองรับ DeFi, dApps และ NFT ด้วยความเร็วระดับหลายหมื่นธุรกรรมต่อวินาที และค่าธรรมเนียมต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ พร้อมใช้ Zero-Knowledge Proof (ZKP) ส่งธุรกรรมกลับไปยัง Layer-1 อย่างปลอดภัย
ระบบรองรับการเขียนโปรแกรมผ่าน Rust SDK และมีฟีเจอร์หลากหลาย ทั้ง Meme Coin Factory, Micropayment และ GameFi/NFT พร้อม Cross-Chain Bridge ที่ใช้ ZKP และ SPV เพื่อแปลง BTC เป็น WBTC ใช้งานในระบบ ก่อนสามารถเผาเพื่อดึงกลับเข้า Layer-1 ได้
ด้วยโมเมนตัมระดมทุนสูงและ Presale ที่เปิดกว้างแบบไม่มีรอบพิเศษ ทำให้นักลงทุนทั่วโลกแห่เข้าร่วมอย่างรวดเร็ว ผู้ถือ HYPER ยังสามารถ Staking รับผลตอบแทนสูงสุด 49% ต่อปี โดยเหรียญใช้เป็นทั้ง Gas, รางวัล และ Governance Token ในระบบนิเวศที่ผสาน Solana VM เข้ากับ ZK-Rollup อย่างลงตัว
เมื่อคุณต้องการหลักฐานสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับ Bitcoin Hyper
ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper แล้วเชื่อมต่อกับผู้ใช้จริงใน X และ ช่อง Telegram
